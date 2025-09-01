HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều phạm nhân được đặc xá trong dịp lễ Quốc khánh 2-9

Q.Nhật

(NLĐO) - Nhiều phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Huế đã được đặc xá, trở về với gia đình, tái hoà nhập với cộng đồng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Sáng 1-9, Trại giam Bình Điền (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an) đóng tại xã Bình Điền, TP Huế đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho cho 169 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại đây.

Đặc xá phạm nhân tại Huế nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 năm 2025 - Ảnh 1.

Ông Lê Trọng Nghĩa và lãnh đạo Viện KSND TP Huế trao quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam Bình Điền.

Đợt đặc xá được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025). Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá, các cán bộ Trại giam Bình Điền đã nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước công dân, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Đặc xá phạm nhân tại Huế nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 năm 2025 - Ảnh 2.

Cán bộ Trại giam Bình Điền hướng dẫn phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại để về đoàn tụ với gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, đặc xá tha tù trước thời hạn là chính sách nhân đạo, khoan hồng và là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân, giúp phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và trở thành người công dân có ích.

Đặc xá phạm nhân tại Huế nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 năm 2025 - Ảnh 3.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an TP Huế.

Ông Nghĩa cho biết đặc xá năm 2025 đợt 2 được triển khai công khai minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, chặt chẽ và chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Kết quả hôm nay là sự nỗ lực của các cơ quan thi hành án, lực lượng quản lý trại giam, các cấp và các ngành cùng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, cộng đồng xã hội trong quá trình giáo dục, cảm hóa phạm nhân.

Đồng thời mong rằng các phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, học tập, xây dựng cuộc sống mới, không tái phạm tội, xứng đáng với sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Sáng cùng ngày, Trại tạm giam Công an TP Huế cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.

Tin liên quan

Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – Hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án tại miền Tây Nam Bộ tỏ ra xúc động khi được Chủ tịch nước quyết định đặc xá dịp Quốc 2-9

Đặc xá năm 2025 lớn nhất từ trước tới nay

(NLĐO)- Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, tính cả 2 đợt đặc xá trong năm 2025 thì số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay.

Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

(NLĐO) - Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước lần này không có tên các phạm nhân như Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" hay Diệp Dũng.

đặc xá phạm nhân đặc xá 2-9 chính sách khoan hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo