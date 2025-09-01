Sáng 1-9, Trại giam Bình Điền (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an) đóng tại xã Bình Điền, TP Huế đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho cho 169 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại đây.

Ông Lê Trọng Nghĩa và lãnh đạo Viện KSND TP Huế trao quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam Bình Điền.

Đợt đặc xá được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025). Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá, các cán bộ Trại giam Bình Điền đã nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước công dân, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Cán bộ Trại giam Bình Điền hướng dẫn phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại để về đoàn tụ với gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, đặc xá tha tù trước thời hạn là chính sách nhân đạo, khoan hồng và là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân, giúp phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và trở thành người công dân có ích.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an TP Huế.

Ông Nghĩa cho biết đặc xá năm 2025 đợt 2 được triển khai công khai minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, chặt chẽ và chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng. Kết quả hôm nay là sự nỗ lực của các cơ quan thi hành án, lực lượng quản lý trại giam, các cấp và các ngành cùng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, cộng đồng xã hội trong quá trình giáo dục, cảm hóa phạm nhân.

Đồng thời mong rằng các phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, học tập, xây dựng cuộc sống mới, không tái phạm tội, xứng đáng với sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Sáng cùng ngày, Trại tạm giam Công an TP Huế cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.