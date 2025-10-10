Bộ Xây dựng “chốt” lộ trình thu phí đường Vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP HCM về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với tuyến đường Vành đai 3 TP HCM, thực hiện theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Dự kiến tháng 12 tuyến Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến

Theo Nghị quyết này, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ ngành và địa phương liên quan để xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án, hoàn trả vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp (không bao gồm phần ngân sách địa phương đầu tư đường song hành).

Bộ Xây dựng cho biết, việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc được thực hiện theo Nghị định 130/2024/NĐ-CP ban hành ngày 10-10-2024, quy định mức thu, chế độ thu - nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đối với các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý và khai thác. Một trong các điều kiện để được thu phí là phải có Đề án khai thác tài sản được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc xây dựng đề án này được thực hiện theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Căn cứ Luật Đường bộ, tuyến đường Vành đai 3 đi qua TP HCM thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP HCM. Hiện Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị TP HCM thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án giao UBND TP HCM quản lý, khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3, bao gồm cả đoạn thuộc Dự án thành phần 1A (Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1).

Để chuẩn bị cho công tác thu phí khi tuyến đường đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng đề nghị TP HCM sớm xây dựng Đề án khai thác tài sản theo Nghị định 44/2024/NĐ-CP. Trong đề án cần nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tổ chức thu phí theo Nghị định 130/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP HCM trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án khai thác, nhằm bảo đảm việc thu phí sử dụng đường bộ tuyến Vành đai 3 được triển khai đúng quy định, kịp tiến độ và minh bạch.