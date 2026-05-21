Bộ Y tế công bố kết quả rà soát sữa a2, yêu cầu tiếp tục giám sát

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết chưa phát hiện sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo, thu hồi tự nguyện tại Mỹ được nhập khẩu và lưu hành chính ngạch tại Việt Nam.

Sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. Ảnh: FDA

Theo Cục An toàn thực phẩm, sau khi phía Mỹ phát đi cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt, ngày 4-5, cơ quan này đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương đề nghị rà soát việc tự công bố, kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm trên.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) rà soát việc kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, báo cáo ngày 16-5 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với một số sản phẩm mang nhãn hiệu "a2" - chưa phát hiện nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm thuộc diện cảnh báo tại Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này hiện có 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu "a2".

Trong văn bản báo cáo Cục An toàn thực phẩm, phía doanh nghiệp cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Kết quả xác định công ty không nhập khẩu, kinh doanh hoặc lưu thông tại Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm bị thu hồi tự nguyện tại Mỹ.

Doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm sữa a2 đang kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, sản xuất cho thị trường Úc và New Zealand, không thuộc các lô hàng bị cảnh báo tại Mỹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, công ty đã gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố Cereulide trong các mẫu được kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát việc tự công bố, kiểm tra giám sát thị trường và hoạt động kinh doanh đối với sản phẩm nói trên tại các sàn thương mại điện tử nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.