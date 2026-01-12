HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế gửi công văn khẩn cho TPHCM về hai dịch bệnh phức tạp

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế có công văn khẩn gửi TPHCM, yêu cầu tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng trong bối cảnh hai dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế TPHCM, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng trong bối cảnh hai dịch bệnh này vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế gửi công văn khẩn cho TPHCM về dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Theo Cục Phòng bệnh, dù số ca sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao; trong khi đó, tay chân miệng ghi nhận nhiều ca mắc, không ít trường hợp nặng và nguy kịch.

 Để hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị TPHCM theo dõi sát tình hình dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, tăng cường giám sát tại khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là trường mầm non và nhóm trẻ.

Ngành y tế được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt, rửa tay bằng xà phòng và nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo để đi khám kịp thời.

Đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng; tập huấn nâng cao năng lực giám sát, xử lý ổ dịch và truyền thông cho cán bộ y tế.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị tăng cường chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, bảo đảm thu dung, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng nặng, tử vong.

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn; tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, do các virus thuộc nhóm Enterovirus. Cả hai bệnh đều lưu hành rộng tại Việt Nam, số mắc cao, có thể diễn tiến nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, năm 2025 ghi nhận 190.040 ca sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm trước; tay chân miệng có 107.249 ca, tăng 28,9%. Dù số ca mắc trên cả nước có xu hướng giảm vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, một số địa phương vẫn xuất hiện nhiều ca nặng, nguy kịch, điều trị khó khăn, chi phí lớn, nguy cơ để lại di chứng do người bệnh nhập viện muộn, làm tăng biến chứng.

Bộ Y tế gửi công văn khẩn cho TPHCM về dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn TPHCM tính đến cuối năm 2025

Trước thực tế này, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với các dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhất là ở trẻ nhỏ. Việc phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm biến chứng, tử vong và hạn chế gánh nặng chi phí y tế.

Để phòng chống sốt xuất huyết, người dân cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng; hàng tuần diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào bể lớn, thau rửa vật dụng chứa nước, lật úp đồ không dùng, thay nước bình hoa, cho muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

Đồng thời, loại bỏ phế thải và các hốc nước đọng như chai, lọ, lốp xe cũ, vỏ dừa…; ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, kể cả ban ngày, và chủ động phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch.

Tin liên quan

Cảnh báo về sốt xuất huyết và sốt vàng da

Cảnh báo về sốt xuất huyết và sốt vàng da

Làn sóng lan truyền ngày một mạnh mẽ của sốt vàng da và sốt xuất huyết ở Nam Mỹ có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Viện Pasteur TP HCM thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết trên 4.000 người Việt

(NLĐO) - Nghiên cứu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

1 tuần TPHCM có hơn cả ngàn ca mắc tay chân miệng, Sở Y tế nói gì ?

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tuần trên địa bàn TPHCM ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng, ngành y tế đưa ra cảnh báo.

tay chân miệng sốt xuất huyết diễn biến phức tạp bệnh sốt xuất huyết dịch bệnh công văn khẩn TPHCM HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo