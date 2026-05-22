HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu

THÙY TRANG

Với Mạc Hồng Quân, pickleball là môn thể thao mang lại cảm giác cạnh tranh, sự kết nối và cả tinh thần chinh phục

Tại Giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra ngày 13-6 ở cụm sân Banger (TP HCM), Mạc Hồng Quân tham gia thi đấu ở cả 2 nội dung: Cặp đôi nam - nữ ở bảng dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng (cùng với vợ là siêu mẫu Kỳ Hân) và cặp đôi nam dành cho vận động viên.

Sở hữu nhiều lợi thế

Nhắc đến Mạc Hồng Quân, người hâm mộ thể thao Việt Nam nhớ ngay tới hình ảnh một tiền đạo điển trai, từng khoác áo các đội tuyển trẻ và gây chú ý bởi lối chơi hiện đại, giàu kỹ thuật. Vài năm gần đây, bên cạnh bóng đá, anh còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các sân pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Xuất thân từ môi trường bóng đá châu Âu với nền tảng thể lực tốt, tư duy chiến thuật hiện đại và phản xạ nhanh, Mạc Hồng Quân có nhiều lợi thế khi bước vào sân chơi pickleball. Nhiều người nhận định: "Quan sát cách anh chơi pickleball, có thể thấy phong cách thi đấu của cựu tuyển thủ bóng đá này mang đậm dấu ấn của một vận động viên đối kháng tốc độ cao".

MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân sẽ tham gia giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra vào ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM)

Điểm nổi bật trong lối chơi pickleball của Mạc Hồng Quân là khả năng di chuyển. Trong pickleball, việc kiểm soát tốt vị trí và di chuyển hợp lý quan trọng không kém kỹ thuật đánh bóng. Với nền tảng từ bóng đá, Mạc Hồng Quân sở hữu những bước chân linh hoạt, khả năng chuyển hướng nhanh và giữ thăng bằng tốt. Không khó để nhận ra tư duy "đọc tình huống" của một cầu thủ bóng đá vẫn hiện diện rõ khi anh chơi pickleball. Mạc Hồng Quân thường phán đoán khá nhanh hướng bóng và ý đồ của đối phương. Điều này giúp anh chủ động xử lý nhiều pha bóng khó.

Chuyển sang chơi pickleball, Mạc Hồng Quân không tham gia theo kiểu "người nổi tiếng trải nghiệm" mà thực sự đầu tư thời gian tập luyện. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những buổi chơi pickleball cùng bạn bè, tham gia giao lưu giải phong trào và duy trì cường độ vận động đều đặn.

MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu - Ảnh 2.

Mạc Hồng Quân và vợ - siêu mẫu Kỳ Hân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vẹn nguyên khát khao chiến thắng

Sau nhiều năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, vận động viên thường phải đối mặt tình trạng chấn thương và sự bào mòn thể lực. Pickleball trở thành lựa chọn phù hợp với họ bởi cường độ vừa phải nhưng vẫn đủ tính đối kháng để duy trì cảm giác thi đấu.

Ở tuổi không còn sung mãn như thời đỉnh cao trên sân cỏ, Mạc Hồng Quân dường như tìm thấy một phiên bản khác của chính mình trên sân pickleball. "Từ sân bóng đá đến sân pickleball, sự đam mê thi đấu chưa bao giờ biến mất trong tôi. Có điều là theo thời gian, sự đam mê ấy chuyển sang hình thức khác, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần chinh phục và khát khao chiến thắng" - anh bày tỏ.

TIN LIÊN QUAN

Mạc Hồng Quân thừa nhận pickleball có sức mê hoặc lạ kỳ. Anh lý giải: "Khi chơi pickleball, tôi đã kết nối lại được với một số bạn bè cũ. Việc giao lưu trên sân còn giúp tôi có thêm nhiều bạn mới. Cùng chơi pickleball rồi giao lưu, chúng tôi có cảm giác mỗi người là một thành viên trong một gia đình lớn. Không chỉ vui vẻ cùng nhau, chúng tôi còn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống".

Nói về lý do tham gia cả 2 nội dung tại Giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức, Mạc Hồng Quân thổ lộ anh muốn được trải nghiệm và học hỏi, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội thi đấu với các tay vợt chuyên nghiệp. "Quan trọng hơn, đây là giải đấu mang ý nghĩa thiện nguyện. Chúng tôi mong muốn được chung tay góp sức vào các chương trình xã hội mà Báo Người Lao Động nỗ lực thực hiện những năm qua. Đây chính là cơ hội để chúng tôi được đóng góp một phần nho nhỏ cho cộng đồng" - anh bộc bạch.

MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu - Ảnh 3.

Theo Mạc Hồng Quân, trình độ pickleball hiện nay của anh "chỉ ở mức hiểu luật chơi và biết cách chơi để không sai luật".

Dù vậy, Mạc Hồng Quân thừa nhận: "Mỗi lần chơi pickleball, tôi luôn cố gắng thực hiện những pha bóng đẹp mắt, không phải để người khác khen ngợi mà để chính mình được thỏa mãn. Đó cũng chính là lý do mà mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại cầm vợt ra sân để "khổ luyện" pickleball".

MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Giải pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Lan tỏa yêu thương

Giải pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Lan tỏa yêu thương

Sau thành công của giải đấu đầu tiên năm 2025, Báo Người Lao Động quyết định tổ chức sự kiện tranh tài pickleball lần thứ 2 - năm 2026 vào giữa tháng 6

Đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026 - S.T Sơn Thạch: "Dễ chơi, trendy..."

(NLĐO) - Trong vai trò đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026, ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ cách anh lan tỏa lối sống năng động, tích cực đến cộng đồng.

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày"

(NLĐO) - Siêu mẫu Kỳ Hân cùng thương hiệu thời trang pickleball Broaden sẽ đồng hành với giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026, diễn ra ngày 13-6.

Mạc Hồng Quân siêu mẫu Kỳ Hân Giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo