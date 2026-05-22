MẠC HỒNG QUÂN - luôn đam mê thi đấu

Tại Giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra ngày 13-6 ở cụm sân Banger (TP HCM), Mạc Hồng Quân tham gia thi đấu ở cả 2 nội dung: Cặp đôi nam - nữ ở bảng dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng (cùng với vợ là siêu mẫu Kỳ Hân) và cặp đôi nam dành cho vận động viên.

Sở hữu nhiều lợi thế

Nhắc đến Mạc Hồng Quân, người hâm mộ thể thao Việt Nam nhớ ngay tới hình ảnh một tiền đạo điển trai, từng khoác áo các đội tuyển trẻ và gây chú ý bởi lối chơi hiện đại, giàu kỹ thuật. Vài năm gần đây, bên cạnh bóng đá, anh còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các sân pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Xuất thân từ môi trường bóng đá châu Âu với nền tảng thể lực tốt, tư duy chiến thuật hiện đại và phản xạ nhanh, Mạc Hồng Quân có nhiều lợi thế khi bước vào sân chơi pickleball. Nhiều người nhận định: "Quan sát cách anh chơi pickleball, có thể thấy phong cách thi đấu của cựu tuyển thủ bóng đá này mang đậm dấu ấn của một vận động viên đối kháng tốc độ cao".

Mạc Hồng Quân sẽ tham gia giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra vào ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM)

Điểm nổi bật trong lối chơi pickleball của Mạc Hồng Quân là khả năng di chuyển. Trong pickleball, việc kiểm soát tốt vị trí và di chuyển hợp lý quan trọng không kém kỹ thuật đánh bóng. Với nền tảng từ bóng đá, Mạc Hồng Quân sở hữu những bước chân linh hoạt, khả năng chuyển hướng nhanh và giữ thăng bằng tốt. Không khó để nhận ra tư duy "đọc tình huống" của một cầu thủ bóng đá vẫn hiện diện rõ khi anh chơi pickleball. Mạc Hồng Quân thường phán đoán khá nhanh hướng bóng và ý đồ của đối phương. Điều này giúp anh chủ động xử lý nhiều pha bóng khó.

Chuyển sang chơi pickleball, Mạc Hồng Quân không tham gia theo kiểu "người nổi tiếng trải nghiệm" mà thực sự đầu tư thời gian tập luyện. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những buổi chơi pickleball cùng bạn bè, tham gia giao lưu giải phong trào và duy trì cường độ vận động đều đặn.

Mạc Hồng Quân và vợ - siêu mẫu Kỳ Hân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vẹn nguyên khát khao chiến thắng

Sau nhiều năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, vận động viên thường phải đối mặt tình trạng chấn thương và sự bào mòn thể lực. Pickleball trở thành lựa chọn phù hợp với họ bởi cường độ vừa phải nhưng vẫn đủ tính đối kháng để duy trì cảm giác thi đấu.

Ở tuổi không còn sung mãn như thời đỉnh cao trên sân cỏ, Mạc Hồng Quân dường như tìm thấy một phiên bản khác của chính mình trên sân pickleball. "Từ sân bóng đá đến sân pickleball, sự đam mê thi đấu chưa bao giờ biến mất trong tôi. Có điều là theo thời gian, sự đam mê ấy chuyển sang hình thức khác, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần chinh phục và khát khao chiến thắng" - anh bày tỏ.

Mạc Hồng Quân thừa nhận pickleball có sức mê hoặc lạ kỳ. Anh lý giải: "Khi chơi pickleball, tôi đã kết nối lại được với một số bạn bè cũ. Việc giao lưu trên sân còn giúp tôi có thêm nhiều bạn mới. Cùng chơi pickleball rồi giao lưu, chúng tôi có cảm giác mỗi người là một thành viên trong một gia đình lớn. Không chỉ vui vẻ cùng nhau, chúng tôi còn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống".

Nói về lý do tham gia cả 2 nội dung tại Giải Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức, Mạc Hồng Quân thổ lộ anh muốn được trải nghiệm và học hỏi, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội thi đấu với các tay vợt chuyên nghiệp. "Quan trọng hơn, đây là giải đấu mang ý nghĩa thiện nguyện. Chúng tôi mong muốn được chung tay góp sức vào các chương trình xã hội mà Báo Người Lao Động nỗ lực thực hiện những năm qua. Đây chính là cơ hội để chúng tôi được đóng góp một phần nho nhỏ cho cộng đồng" - anh bộc bạch.

Theo Mạc Hồng Quân, trình độ pickleball hiện nay của anh "chỉ ở mức hiểu luật chơi và biết cách chơi để không sai luật". Dù vậy, Mạc Hồng Quân thừa nhận: "Mỗi lần chơi pickleball, tôi luôn cố gắng thực hiện những pha bóng đẹp mắt, không phải để người khác khen ngợi mà để chính mình được thỏa mãn. Đó cũng chính là lý do mà mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại cầm vợt ra sân để "khổ luyện" pickleball".