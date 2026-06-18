Bóc trần quy luật vận hành của showbiz

Mạng xã hội dậy sóng vì một cái clip

Nhóm VSTAR với chuyến dã ngoại cùng nhau

Dù cái tên VSTAR chưa tạo được thành tích đáng chú ý ở thị trường nhạc Việt nhưng khi một thành viên của nhóm (có tên là Trương Hảo Đồng) can đảm bóc trần những cái xấu của một công ty giải trí (ở đây là công ty quản lý của nhóm VSTAR mà nữ ca sĩ Minh Trang LyLy làm chủ) cũng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Theo chia sẻ của Trương Hảo Đồng, khi ký hợp đồng với công ty (sau khi tham gia một cuộc thi tuyển chọn), cô bé (14 tuổi) phải tham gia những buổi tham vấn về nghề từ chủ công ty.

Đáng nói, những bài diễn thuyết của công ty cho các bạn nhỏ biết rằng "showbiz là một môi trường không dễ thở. Muốn được tồn tại, tài năng đôi khi là không đủ mà còn phải đánh đổi như "lên giường với giám đốc", "dù cha mẹ có mất ở nhà thì lên sân khấu vẫn phải tươi cười"… như chia sẻ của Trương Hảo Đồng.

Không những vậy, lên cân cũng bị phạt tiền, đi trễ cũng bị chế tài bằng tiền (mức phạt là 1 triệu). Với một cô bé 14 tuổi như Trương Hảo Đồng, đây là những bài học có phần "bất nhẫn" vì "cha mẹ luôn ủng hộ con mà công ty dạy những điều có phần bất hiếu", chuyện bán thân đổi việc là một điều "ghê tởm".

Suy nghĩ của một cô bé 14 tuổi, ở khía cạnh nào đó không sai. 14 tuổi, cái tuổi chỉ ăn cơm nhà rồi đến trường học chữ. Những điều xảy ra ở ngoài xã hội là điều quá vi diệu. Dù ở cái thế giới showbiz này (không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới) đã có hằng hà những câu chuyện lấy thân đổi việc đã được ra rả trên mặt báo thì việc lấy những ví dụ trần trụi của cuộc đời dạy trẻ con cũng có phần "nặng nề".

Bởi lẽ, ở cái tuổi 14, ăn chưa no, lo chưa tới ấy, có khi những bài học ấy chẳng có giá trị gì. Thẳng thắn thì các bé không đủ trí tuệ để hiểu thâm ý của những bài học trần trụi này.

Đoạn clip của Trương Hảo Đồng

Ví như chuyện "ở nhà dù có tang mà khi lên sân khấu vẫn phải tươi cười", các bé nghe hiểu đúng những câu chữ ấy. Dù bài học này từng được rất nhiều nghệ sĩ gạo cội nhắc đến công khai trên mặt báo để khẳng định "thái độ làm nghề chuyên nghiệp của bản thân".

Và rằng, việc đứng trên sân khấu tươi cười không có nghĩa là bất hiếu mà là một nghệ sĩ đang được tổ nghề nâng đỡ, được khán giả nâng niu thì một nghệ sĩ phải có nghĩa vụ thực hiện trọn vẹn tiết mục biểu diễn của mình.

Đó là sự tôn trọng nghề, tôn trọng khán giả. Có lẽ, một đứa trẻ như Trương Hiểu Đồng không hiểu được điều này nên bé đã thấy nặng nề tâm lý khi được chỉ dẫn.

Một đứa trẻ lao vào showbiz khi đang là học sinh trung học và nhận những tổn thương như cô bé này chia sẻ, không phải chuyện mới. Báo chí từng ra rả về việc tài năng nhí được khai thác quá sớm. Đó là một hành vi chưa đúng của các bậc phụ huynh. Những đứa trẻ gánh giấc mơ nổi tiếng của cha mẹ ắt phải nhận những bài học có khi khó vượt qua được. Chuyện của Trương Hảo Đồng thực ra chẳng có gì lạ cả.

Đơn phản ánh lại những tố cáo của Trương Hảo Đồng của phụ huynh hai thành viên còn lại của nhóm VSTAR- một yếu tố khá quan trọng trong câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội

Không hẳn bài học mà công ty quản lý của VSTAR đưa ra đã đúng. Vì có lẽ những đứa trẻ này không dám chấp nhận những sự thật trần trụi và khả năng của những đứa trẻ này cũng không thể hiểu được sự vô lý của một bộ máy đầy hào nhoáng là showbiz.

Nhưng những câu chuyện này không hẳn là sai khi nó đã được nhắc đến ra rả trên truyền thông quốc tế. Trào lưu #MeToo vẫn còn đó với những bài học đau đớn tột cùng. Được dạy sớm về những điều trần trụi có thật không hẳn là thừa và xấu xí.

Nhưng có lẽ, những tài năng nhí này cần được "ấp" trong lồng cho đến khi đủ kiến thức, nhận thức để vững bước vào đời hơn là được đẩy ra sân khấu quá sớm.

Đừng thấy hào nhoáng mà ảo tưởng

Trong câu chuyện của Trương Hảo Đồng, và có lẽ nhiều tài năng nhí khác, các bạn tin rằng bản thân có tài (ít nhất được chọn lọc từ một cuộc thi) thì mặc định sẽ tỏa sáng và trở thành một ngôi sao. Tài năng, ở môi trường nghệ thuật, thực tế lại rất vô chừng. Tài 10 mà chỉ cần khuyết 1 thứ cũng đủ nhấn chìm tài năng mãi mãi.

Khái niệm all rounder (toàn năng) vì thế mới được nhắc đến thường xuyên ở môi trường nghệ thuật. Tức một tài năng phải toàn năng mới có cơ hội tỏa sáng.

Có vẻ như các thành viên nhóm VSTAR đòi được đối xử công bằng với việc phải được nhận lương cao khi đi biểu diễn nhưng lại không nghĩ đến khoản đầu tư mà công ty quản lý đầu tư cho nhóm

Vậy nên, khi được một công ty quản lý chọn để phát triển, thì đó chắc chắn là một cơ hội. Quy luật vận hành của showbiz, không một công ty giải trí nào làm "thần tài" xuất hiện rồi mang tiền hay danh tiếng đến cho một tài năng vô điều kiện. Tức ở khía cạnh nào, công ty quản lý đơn giản là một doanh nghiệp kinh doanh nên lợi nhuận sẽ là điều kiện cần và đủ cho quá trình hoạt động.

Đổ tiền đầu tư cho một nhóm nhạc, công ty ít nhất phải hoàn vốn trước rồi mới đến talent (người tài) của công ty. Vì vậy, khi quyết định vào một công ty quản lý, talent phải xác định rõ cái mình muốn là gì.

Đó có thể là hào quang, là sự nổi tiếng, là cơ hội được biểu diễn… còn tiền chắc chắn là không có. Nếu muốn có cả tiền cả tiếng, talent đó phải tự đầu tư cho bản thân từ A đến Z. Ở showbiz Việt, có hằng hà những gương mặt đổ tiền tỉ để phát triển bản thân nhưng tiếng vẫn chưa có và tiền lại càng không.

Thế nên, những thành viên của VSTAR với mong đợi có nhiều tiền khi gia nhập công ty là một điều khá khó hiểu. Cơ hội được biểu diễn trên sân khấu đã là chiến thắng vang dội của nhóm hát này vì VSTAR chưa là gì để các đơn vị tổ chức sự kiện phải mời biểu diễn.

Chưa kể VSTAR là nhóm nhạc chưa đủ nổi bật để các công ty tổ chức sự kiện phải săn đón

Michael Jackson là một biểu tượng ngôi sao toàn cầu. Và để có thành công này, ông đã đánh đổi cả cuộc đời mình cho sự nghiệp. Bộ phim tài liệu Michael Jackson 2026 vừa ra mắt ở rạp phim toàn cầu là minh chứng rõ nét cho những hi sinh vì sự nghiệp của ông ấy.

Không một sự thành công nào mà không phải trả giá. Showbiz càng hào nhoáng càng đòi hỏi sự toàn năng của một nghệ sĩ. Tài năng thì có đầy showbiz và chỉ có những chiến binh thực sự mới thành công.

Sơn Tùng M-TP từng thừa nhận "muốn ngồi ở vị trí cao nhất thì phải chịu được sức nặng của vương miện". Hiểu được điều đó Sơn Tùng mới có được vị trí của hiện tại.

Không một thành công nào trên đời này mà đến một cách dễ dàng cả

Câu chuyện của Trương Hảo Đồng và có lẽ của nhiều bạn trẻ khác là một bài học đau thương cho chính bé và cả công ty quản lý. Theo guồng phát triển của thế giới, chọn những thực tập sinh nhỏ tuổi là chí lý. Nhưng nếu chưa phát triển trọn vẹn về nhận thức, ý thức thì những bài học này vẫn còn tiếp diễn ở showbiz mà thôi.



