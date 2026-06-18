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Giải trí

Thông báo bất ngờ về dàn giám khảo danh tiếng của "Miss Grand Vietnam 2026"

Thùy Trang

(NLĐO) - Miss Grand Vietnam 2026 chính thức khởi động với lễ ký kết hợp tác giữa Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 và các đối tác đồng hành.

Đi tìm tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Thông báo bất ngờ về dàn giám khảo danh tiếng của Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Dàn hoa-á hậu và vợ chồng bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Tại họp báo, Ban tổ chức công bố thành phần Ban giám khảo, Ban cố vấn và đội ngũ chuyên môn của Miss Grand Vietnam 2026. Dàn giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi uy tín như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Trường, diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh và CEO Cao Thị Hoàn. Nhà sử học Dương Trung Quốc tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng Ban cố vấn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn đặc biệt của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh. Sự xuất hiện của các người đẹp nhận được nhiều sự cổ vũ từ khách mời và người hâm mộ.

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh Miss Grand Vietnam không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn là môi trường để các cô gái phát triển bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. 

Ý nghĩa lớn  nhất về Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam

Thông báo bất ngờ về dàn giám khảo danh tiếng của Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Dàn hoa á hậu xinh đẹp

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ là những thành tích mà các người đẹp đạt được sau cuộc thi, mà còn là những giá trị thiết thực họ mang lại cho bản thân và xã hội.

La Ngọc Phương Anh tiếp tục việc học và thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Đinh Y Quyên kiên trì theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Thu Trà tiếp tục chương trình thạc sĩ và sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Thu Ngân ghi dấu ấn với thành tích Top 23 Miss Intercontinental 2026. Đặc biệt, câu chuyện của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã khiến nhiều người xúc động khi cô có thể xây dựng nhà mới, chăm lo cho gia đình và giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng sau một năm đương nhiệm

Bên cạnh đó, Miss Grand Vietnam 2026 chính thức giới thiệu cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc The Grand National Costume. Trailer đầu tiên của chương trình đã được trình chiếu, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Các mentor đồng hành gồm nhà thiết kế Song Toàn, Ivan Trần và Đặng Trọng Minh Châu cũng xuất hiện giao lưu tại sự kiện.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2026, đã chia sẻ về lịch trình cuộc thi cũng như những điểm mới trong mùa giải năm nay. Đặc biệt, format đêm chung kết được công bố với các cột mốc Top 20, Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra tân Hoa hậu đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng xác nhận sự trở lại của Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 15 với sự góp mặt của các nhà thiết kế Phùng Minh Long, Võ Thành Can, Mai Phương Trang, Lâm Lâm và Tăng Thành Công.

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