Giải trí

Từ ồn ào Miu Lê: Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt

Minh Khuê

(NLĐO) – Trước tin đồn liên quan đến ma túy của Miu Lê, showbiz Việt từng có những vụ bê bối gây sốc về nghệ sĩ và "nàng tiên nâu".

Miu Lê thành tâm điểm chú ý với những tin đồn xung quanh sử dụng chất cấm

Ngày 11-5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội)...

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 1.

Miu Lê trong tạo hình phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Công ty quản lý của Miu Lê là KIM Entertainment ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Họ cho biết đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc.

"Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất" - trích thông báo của KIM Entertainment.

Miu Lê là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cô hoạt động đa năng từ ca hát, đóng phim, tham gia gameshow truyền hình. Phim điện ảnh mới nhất cô tham gia là "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

Vụ bê bối của Miu Lê vẫn còn chờ cơ quan chức năng cũng như công ty quản lý của cô công bố chính thức.

Rapper Bình “Gold”, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí vướng bê bối "nàng tiên nâu"

Trước đó, năm 2025, Rapper Bình "Gold" (tên thật Vũ Xuân Bình, sinh năm 1997), bị phía Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin dương tính với ma túy.

Anh đã điều khiển xe lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và bị lực lượng chức năng truy tìm.

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 2.

Rapper Bình "Gold"

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 3.

Nhà thiết kế Công Trí

Sau khi lực lượng chức năng dừng xe đã tiến hành kiểm soát và Bình "Gold" đã dương tính với chất ma túy (cần sa, bồ đà).

Cùng năm, nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Công Trí là cái tên nổi tiếng trong làng thời trang Việt nên vụ việc đã gây chấn động. Nhất là khi nhà thiết kế sinh năm 1978 này còn là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009, được biết đến như người tiên phong đưa thời trang Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

Nhiều sao quốc tế: Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Michelle Obama, Zendaya, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson... đã chọn mặc thiết kế của Công Trí. Trong nước, những người mẫu, ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hoàng Thùy… cũng mặc các sản phẩm thiết kế của anh.

Nữ diễn viên Lệ Hằng, diễn viên hài Hữu Tín... trả giá vì dính đến "nàng tiên nâu"

Năm 2023, nữ diễn viên Lệ Hằng tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa - Hà Nội ra quyết định khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lệ Hằng từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, cô công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em", "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường"… Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 4.

Diễn viên Lệ Hằng

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 5.

Hữu Tín

Tháng 6-2022, diễn viên hài Hữu Tín bị lực lượng chức năng bắt. Anh khai tháng 4-2022 cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp thì sử dụng.

Diễn viên Hữu Tín là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Anh từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình: "Nhanh như chớp", "Chọn ai đây", "Ơn giời, cậu đây rồi!"…

Nam diễn viên cũng là trưởng nhóm X-Pro, nhóm hài giành ngôi quán quân "Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội". Anh cũng tham gia diễn xuất trong các phim chiếu mạng (web-drama), phim truyền hình. Năm 2023, Hữu Tín nhận án 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Châu Việt Cường nhận mức án 11 năm tù giam về tội "Giết người". Nam ca sĩ thực hiện hành vi vì bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt - Ảnh 6.

Châu Việt Cường

Là một ca sĩ tự do, trong chuyến lưu diễn ở các tỉnh phía Bắc vào đêm 5-3-2018, Châu Việt Cường đến nhà người bạn ở Hà Nội ngủ ngờ. Tại đây, anh sử dụng ma túy cùng bạn và 2 cô gái. Sáng hôm sau, Châu Việt Cường bị ảo giác nên nghĩ cô gái 20 tuổi mới quen bị ma ám nên nhét vào miệng cô hơn 30 nhánh tỏi khiến nạn nhân tử vong do bị ngạt.

Tháng 4-2007, Hiệp "Gà" bị Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến tháng 7-2007, anh bị tuyên án 2 năm tù giam.

Sau khi ra tù, Hiệp "Gà" trở lại với nghề với nhiều khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, dần dần, anh cũng có được các sô diễn, làm sản phẩm đăng tải lên trang YouTube cá nhân, tham gia đóng phim điện ảnh…

Tuy khó có thể trở lại thời trước khi vướng vào tù tội nhưng Hiệp "Gà" vẫn may mắn khi còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Đã rõ tin đồn về ca sĩ Miu Lê

(NLĐO) - Thông tin Công an TP Hải Phòng làm việc với ca sĩ Miu Lê liên quan nhóm sử dụng ma túy tại Cát Bà đang gây xôn xao dư luận.

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật) làm việc với công an do nghi vấn dính líu đến chất cấm.

