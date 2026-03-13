HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bodo/Glimt chinh phục Champions League

ĐÔNG LINH

Tấm vé vào tứ kết Champions League nay không còn là giấc mơ xa vời với đại diện Na Uy

Bóng đá Na Uy hiếm khi tạo được dấu ấn ở các cúp châu Âu, song sự trỗi dậy của Bodo/Glimt đã làm thay đổi cách nhìn nhận về làng cầu nước này, thậm chí cả khu vực Bắc Âu.

Từ một câu lạc bộ (CLB) không mấy nổi bật tại Na Uy, Bodo/Glimt dần tạo dựng tên tuổi. Giờ đây, họ đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử của chính mình lẫn của làng bóng đá quốc gia.

Lối đá hấp dẫn nhất Bắc Âu

Bodo/Glimt đang trở thành CLB quen thuộc với những người theo dõi bóng đá châu Âu trong vài năm gần đây. Từ khi huấn luyện viên (HLV) Kjetil Knutsen tiếp quản đội bóng, CLB này đã xây dựng lối chơi tấn công tốc độ, giàu năng lượng và không ngại đối đầu những đối thủ lớn. Triết lý này giúp Bodo/Glimt trở thành một trong những đội bóng có lối đá hấp dẫn nhất Bắc Âu.



Champions League mùa này ban đầu được xem là thử thách quá lớn với đại diện Na Uy. Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn với 6 trận toàn hòa và thua, đội bóng Bắc Âu bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ ở những lượt trận cuối. Một trong những cột mốc đáng nhớ của Bodo/Glimt là chiến thắng trước Man City trên sân nhà - kết quả gây tiếng vang lớn tại châu Âu. Không lâu sau đó, họ tiếp tục tạo bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 ngay tại Estadio Metropolitano của Atletico Madrid, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng play-off, tranh vé đi tiếp vào giai đoạn knock-out của giải.

Nếu những kết quả này khiến giới chuyên môn bắt đầu chú ý thì chiến thắng trước Inter Milan ở vòng play-off mới thực sự đưa Bodo/Glimt trở thành hiện tượng của giải. Việc đánh bại á quân Champions League mùa trước ở cả 2 lượt trận với tổng tỉ số 5-2 cho thấy đội bóng Na Uy không chỉ dựa vào may mắn mà còn có thực lực.

Trong đội hình Bodo/Glimt có nhiều cầu thủ đang để lại dấu ấn. Jens Petter Hauge là mũi tấn công nguy hiểm với tốc độ và khả năng đột phá. Tiền đạo Kasper Hogh thường xuyên xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để tận dụng cơ hội ghi bàn. Ở tuyến giữa, Sondre Brunstad Fet đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu...

Sân nhà và giấc mơ kỳ tích

Một yếu tố khác góp phần làm nên sức mạnh của Bodo/Glimt là sân nhà Aspmyra. Nằm ở vùng cực Bắc của Na Uy, sân đấu này thường có thời tiết lạnh giá và gió mạnh - điều mà nhiều đội bóng châu Âu khó thích nghi. Chính tại Aspmyra, Bodo/Glimt đã tạo nên nhiều chiến thắng đáng nhớ.

Khán giả địa phương luôn lấp đầy khán đài Aspmyra, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, giúp đội nhà thi đấu với tinh thần cao nhất. Với nhiều CLB, chuyến làm khách tại Na Uy không chỉ là một trận đấu bóng đá mà còn là thử thách về thể lực và tâm lý.

Bodo/Glimt chinh phục Champions League - Ảnh 1.

Bodo/Glimt không muốn sắm vai “ngựa ô” mà đã vươn tầm thành một thế lực bóng đá ở châu Âu. (Ảnh: UEFA)

Tại vòng 1/8 Champions League, Bodo/Glimt chạm trán Sporting CP - một đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha. Đây là thử thách lớn, bởi Sporting có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, Bodo/Glimt tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ở trận lượt đi trên sân Aspmyra. Kết quả này giúp đội bóng vùng Bắc Cực nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, đồng thời nối dài mạch trận ấn tượng tại Champions League với 5 chiến thắng liên tiếp.

Tấm vé vào tứ kết Champions League nay không còn là giấc mơ xa vời với đại diện Na Uy. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Bodo/Glimt hoàn toàn có thể viết nên cột mốc lịch sử cho CLB cũng như bóng đá Na Uy trên sân cỏ châu Âu. Khi đó, họ sẽ bắt kịp và thậm chí vượt qua thành tích của đồng hương Rosenborg - đội bóng từng lọt vào tứ kết châu Âu mùa giải 1996-1997. 

Thành công của Bodo/Glimt đến từ sự kết hợp giữa lối chơi tập thể và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. HLV Knutsen không xây dựng đội bóng dựa trên những ngôi sao đắt giá mà tập trung vào tính kỷ luật và sự gắn kết. Các cầu thủ luôn di chuyển với cường độ cao, pressing liên tục và chuyển trạng thái rất nhanh khi có bóng.

Bodo/Glimt chinh phục Champions League - Ảnh 2.

 

Bodo/Glimt Champions League Na Uy thời tiết lạnh giá khu vực Bắc Âu HLV Knutsen
