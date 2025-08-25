NXB Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, NXB Kim Đồng ra mắt ấn phẩm có tranh minh họa màu mang tên "Lịch sử nước ta" - được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát, tái hiện lịch sử Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941 - khi Người viết tập thơ này. Tập thơ khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

"Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945)" cũng là ấn phẩm của NXB Kim Đồng, ra mắt nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Trong cuốn sách này, tác giả Kiều Mai Sơn đã khắc họa chân dung 15 vị bộ trưởng giai đoạn đầu tiên ấy. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp; Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền Trần Huy Liệu; Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Nguyễn Văn Tố; Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe; Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch; Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng…

Ấn phẩm “Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945)”

Trong loạt ấn phẩm kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc, NXB Kim Đồng còn giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách về chân dung các nhà lãnh đạo, các nhà cách mạng tiền bối như: "Người thợ máy Tôn Đức Thắng", "Trần Phú", "Ngô Gia Tự", "Nguyễn Đức Cảnh", "Nguyễn Thị Minh Khai - Khúc hát vườn trầu", "Nguyễn Hữu Tiến - người vẽ cờ Tổ quốc", "Cây đào Tô Hiệu"… Những truyện ký này không chỉ giúp bạn đọc hiểu thêm về chân dung, cuộc đời các nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong, mà còn về bối cảnh lịch sử, gia đình, xã hội đã hun đúc nên những người con ưu tú của dân tộc.