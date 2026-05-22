Bóng đá Anh thắng thế ở châu Âu

Sân cỏ nước Anh lúc này không chỉ tự hào sở hữu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mà còn trở thành trung tâm quyền lực thực sự của bóng đá Cựu lục địa. Nếu như vài năm trước, người ta còn tranh luận giữa Ngoại hạng Anh với La Liga về vị thế giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh thì giờ đây, cán cân đang nghiêng hẳn về phía làng cầu xứ sương mù.

Aston Villa vừa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League rạng sáng 21-5 bằng thứ bóng đá tốc độ, giàu năng lượng và vượt trội hoàn toàn về chất lượng đội hình. Cùng lúc, Arsenal phát đi tín hiệu tích cực trước thềm trận chung kết Champions League, còn Crystal Palace mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở chung kết Conference League.

Arsenal và Crystal Palace đã sẵn sàng cho 2 trận chung kết cúp châu Âu. (Ảnh: ASTON VILLA FC)

Điều đáng nói là ở chỗ Aston Villa hay Crystal Palace không phải những "siêu câu lạc bộ". Chỉ thuộc nhóm khá của Premier League, họ thậm chí còn không thường xuyên được góp mặt ở Champions League. Thế nhưng, khi bước ra sân chơi châu lục, các đại diện này vẫn đủ sức áp đảo những đối thủ hàng đầu đến từ Đức, Ý hay Pháp.

Giới chuyên môn cho rằng sức mạnh đáng sợ nhất của bóng đá Anh chính là chiều sâu lực lượng bao gồm rất nhiều đội bóng mạnh đang thi thố ở Premier League. Hệ thống thi đấu do Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) thiết lập đã mang đến vô số cuộc tranh tài đỉnh cao, đậm chất khốc liệt cho nhóm cạnh tranh ngôi vô địch lẫn nhóm tranh chấp các suất dự cúp châu Âu.

Việc đầu tư mạnh tay cho lực lượng, chiến thuật và hệ thống đào tạo mang đến kết quả là ngay cả đội đứng giữa bảng xếp hạng Premier League cũng có chất lượng đội hình đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Sức hút tài chính khổng lồ cũng giúp bóng đá Anh trở thành điểm đến hàng đầu của các ngôi sao, từ những HLV danh tiếng cho tới các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.