Aston Villa và sức mạnh đáng sợ của Premier League

Nó còn cho thấy rõ hơn một thực tế đang hình thành ở châu Âu: Premier League giờ không chỉ sở hữu vài CLB mạnh, mà đang tạo ra sức mạnh tập thể vượt trội so với phần còn lại của bóng đá châu Âu.

Trận chung kết một chiều

Trước trận đấu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Freiburg được xem là một trong những câu chuyện đẹp nhất mùa giải. Đại diện Bundesliga lần đầu vào chung kết châu Âu trong lịch sử 121 năm, mang theo hình ảnh quen thuộc của bóng đá Đức: tổ chức tốt, giàu kỷ luật và đầy năng lượng.

Nhưng trận chung kết lại cho thấy một khoảng cách rất lớn. Trong khoảng 20 phút đầu, Freiburg còn đủ sức tạo ra thế trận cân bằng. Tuy nhiên, ngay khi Aston Villa tăng tốc, đại diện Đức gần như không thể chống đỡ.

Bàn mở tỷ số của Youri Tielemans đến từ một pha phối hợp cố định được tổ chức hoàn hảo. Tiếp đến là bàn thắng rất đẹp của Emiliano Buendia trước giờ nghỉ đã đánh sập tinh thần Freiburg. Và khi Morgan Rogers nâng tỷ số lên 3-0 đầu hiệp hai, trận đấu gần như kết thúc.

Điều đáng nói là Aston Villa thắng không nhờ khoảnh khắc may mắn hay thế trận phòng ngự phản công kiểu chiếu dưới. Họ thắng bằng chất lượng đội hình, tốc độ chơi bóng, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự khác biệt ở đẳng cấp cá nhân.

Đó chính là điều Premier League đang tạo ra. Premier League giờ mạnh ở chiều sâu. Nếu nhìn lại lịch sử bóng đá châu Âu, sự thống trị thường gắn với vài siêu CLB như Real Madrid, FC Barcelona hay Bayern Munich.

Nhưng bóng đá Anh hiện nay khác ở một điểm rất quan trọng: sức mạnh không còn tập trung ở vài đội bóng hàng đầu. Một đội như Aston Villa - từng nhiều năm chỉ quanh quẩn giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - giờ có thể vô địch Europa League một cách thuyết phục. Đó không còn là hiện tượng nhất thời.

Mùa này, bóng đá Anh có đại diện ở cả ba trận chung kết lớn của UEFA. Điều đó cho thấy Premier League đang tạo ra một nền cạnh tranh mà ngay cả các CLB ngoài nhóm "Big Six" truyền thống cũng đủ sức cạnh tranh danh hiệu châu Âu.

Đây mới là điều khiến phần còn lại của châu Âu lo ngại.

Sản phẩm Aston Villa

Thành công của Aston Villa không đến từ một phép màu. Aston Villa từng khởi đầu mùa giải bằng bốn trận không thắng và phải chờ đến cuối tháng 9 mới ghi bàn đầu tiên. Nhưng rồi đội bóng ấy vẫn kết thúc mùa bằng một chức vô địch châu Âu cùng vị trí trong top 4 Premier League và giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Điều đó phản ánh môi trường cạnh tranh rất đặc biệt của bóng đá Anh. Ở Premier League, một đội đứng thứ 5 hay thứ 6 vẫn thường xuyên phải chơi các trận đấu có cường độ ngang Champions League. Mỗi tuần, họ đều phải đối đầu các đội sở hữu cầu thủ đẳng cấp cao, tốc độ lớn và áp lực khổng lồ.

Qua thời gian, môi trường ấy tạo ra các đội bóng có khả năng thích nghi cực mạnh khi bước ra châu Âu. Freiburg là một tập thể tốt của Bundesliga. Nhưng họ không quen với tốc độ mà Aston Villa tạo ra trong trận chung kết. Sau hai bàn thua cuối hiệp một, đại diện Đức gần như sụp đổ hoàn toàn cả về tâm lý lẫn thế trận.

Nhiều người cho rằng ưu thế của Premier League chỉ đến từ tiền. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ cần tiền là thành công, Paris Saint-Germain đã thống trị Champions League từ lâu.

Khác biệt của Premier League nằm ở chỗ họ kết hợp được ba yếu tố cùng lúc: sức mạnh tài chính, chất lượng cầu thủ trải đều và cường độ cạnh tranh nội bộ rất cao.

Điều đó giúp ngay cả các đội không thuộc nhóm giàu truyền thống vẫn sở hữu đội hình đủ chiều sâu để chơi tốt ở nhiều đấu trường.

Aston Villa là minh chứng rõ nhất. Họ có thể tung ra những cầu thủ như Tielemans, Buendia, Rogers hay McGinn trong một trận chung kết Europa League mà vẫn duy trì được tốc độ chơi bóng rất cao suốt 90 phút.

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua vai trò của HLV Unai Emery. Nhà cầm quân Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vị thế "ông vua Europa League" với lần thứ năm vô địch giải đấu: ba cùng Sevilla FC, một với Villarreal CF và giờ là Aston Villa.

Nhưng ngay cả HLV Emery cũng là một phần trong sức mạnh Premier League hiện tại. Trước đây, một HLV đẳng cấp như Emery thường chỉ dẫn dắt các đội thuộc nhóm tinh hoa châu Âu. Giờ đây, Aston Villa cũng đủ tiềm lực để sở hữu một chiến lược gia như vậy và xây dựng đội hình phù hợp với triết lý của ông.

Đó là khác biệt rất lớn giữa Premier League với phần còn lại. Chức vô địch Europa League của Aston Villa không đơn thuần là câu chuyện cổ tích của một đội bóng giàu truyền thống trở lại đỉnh cao sau nhiều năm chờ đợi. Nó phản ánh một thực tế lớn hơn nhiều: Premier League đã biến ưu thế tài chính thành sức mạnh tập thể của cả giải đấu.

Ngay cả Aston Villa cũng đủ sức áp đảo một trận chung kết châu Âu, Premier League rõ ràng không còn là giải đấu chỉ mạnh nhờ vài ông lớn, như cách La Liga thường gắn với Real Madrid, FC Barcelona, hay Bundesliga và Ligue 1 bị chi phối bởi Bayern Munich cùng Paris Saint-Germain.



