Bóng đá trẻ Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup

Sở hữu lợi thế tâm lý lớn

Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong ngày ra quân, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc ở lượt thứ 2 (23 giờ ngày 10-5). Đại diện Đông Á được xem là đối thủ mạnh nhất ở bảng C Giải U17 châu Á 2026.

Tại sân chơi châu lục năm nay, đội bóng xứ kim chi cho thấy sự kết hợp giữa lối chơi tập thể chặt chẽ với một số cá nhân biết bùng nổ đúng lúc. Trong trận mở màn gặp U17 UAE, nền tảng chuyên môn tốt giúp Hàn Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng là 70%. Dù đại diện Tây Á mở tỉ số từ sớm và phòng ngự chắc chắn, tiền vệ An Joo-Wan, cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất của U17 Hàn Quốc, đã kịp thời tỏa sáng để mang về 1 điểm cho đội nhà.

Trong khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đang sở hữu lợi thế tâm lý lớn vì là đội duy nhất thắng trận đầu tiên tại bảng C. Trước thể chất sung mãn của U17 Yemen, hàng thủ U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa thi đấu vững chãi, tạo điểm tựa để tuyến trên tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, các chân sút chủ lực như Lê Trọng Đại Nhân và Lê Sỹ Bách vẫn chưa thực sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Đây là điểm mấu chốt cần cải thiện, nhất là khi những "chiến binh sao vàng" phải chắt chiu cơ hội trước U17 Hàn Quốc cầm bóng vượt trội.

Nhìn chung, Hàn Quốc là thử thách lớn hơn nhiều so với U17 Yemen. Đội bóng Đông Á không chỉ có thể hình lý tưởng mà còn sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại. Một kết quả tích cực trước U17 Hàn Quốc sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tiến rất gần đến suất góp mặt tại World Cup.

Tận dụng tốt những tình huống cố định

Ở giải dành cho nữ, đoàn quân HLV Okiyama Masahiko chỉ còn cách tấm vé dự U17 World Cup nữ 2026 đúng 1 trận thắng.

Đối thủ của các cô gái trẻ Việt Nam tại tứ kết châu lục (14 giờ ngày 11-5) là U17 nữ Úc, đội bóng có nền tảng thể hình, tốc độ và sức mạnh thuộc nhóm hàng đầu giải đấu. Đáng chú ý, đại diện xứ chuột túi toàn thắng ở cả 5 lần gặp U17 nữ Việt Nam trước đây.

Trên đất Trung Quốc, Úc bất ngờ bị U17 nữ Lebanon cầm hòa, sau đó thua đậm U17 nữ Nhật Bản tại lượt cuối. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đội bóng này đang giữ sức để rơi vào nhánh đấu dễ hơn. Với vị trí nhì bảng B, Úc tránh được Hàn Quốc ở tứ kết.

Về phía U17 nữ Việt Nam, trong ngày ra quân, những nữ "chiến binh sao vàng" kiên trì tìm bàn gỡ dù Thái Lan 2 lần vươn lên dẫn trước. Thậm chí, đối diện sức ép nghẹt thở từ Trung Quốc, thủ thành Trần Thị Cẩm My và các đồng đội đã đứng vững trước 33/36 cú dứt điểm của đối thủ.

Ngoài ra, thầy trò HLV Okiyama Masahiko cũng tận dụng rất tốt những tình huống cố định. Hai bàn thắng ở trận gặp Myanmar đều được Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị Ngọc Ánh ghi từ chấm đá phạt.

Tất nhiên, U17 nữ Úc vẫn là đối thủ rất khó vượt qua. Với ưu điểm thể chất, đại diện xứ chuột túi thường kéo trận đấu vào thế đôi công tốc độ cao nhằm làm hao tổn sức lực đối phương. Trong khu vực, họ chỉ 2 lần tham gia giải Đông Nam Á nhưng đều giành chức vô địch.

Thế nhưng, U17 nữ Việt Nam cũng đã tiến bộ theo thời gian. Ở màn chạm trán gần nhất tại vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2024, các cô gái Việt Nam chỉ thất bại sát nút 1-2 thay vì thua trắng như những lần trước. Đó có thể là hy vọng dành cho giấc mơ lần đầu vươn ra thế giới của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

-Màn trình diễn trong ngày ra quân đã khẳng định U17 Việt Nam biết cách "kết liễu" đối thủ. -Hành trình tại vòng bảng giải châu Á của U17 nữ Việt Nam năm nay cho thấy sự trưởng thành đáng ghi nhận về bản lĩnh thi đấu của các cô gái trẻ.



