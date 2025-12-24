Bóng đá Việt Nam và dấu ấn thành công của các đội tuyển quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn thành công của các đội tuyển quốc gia

Quốc An

(NLĐO) - Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 bằng các dấu ấn thành công của các cấp độ đội tuyển từ bóng đá sân 11 người đến futsal.

Năm 2025 được xem là cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên có 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành vé dự các vòng chung kết châu Á giai đoạn 2025-2026. Thành tích mang tính lịch sử này là kết quả từ chiến lược đầu tư có trọng tâm, phát triển nội lực và đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng điểm qua các cột mốc quan trọng:

Tuyển Việt Nam: Ổn định lực lượng, hướng tới chu kỳ phát triển mới

Đội tuyển nam mở đầu năm bằng chức vô địch ASEAN Cup 2024 đầy thuyết phục, bất bại 8 trận và hai lần đánh bại Thái Lan ở chung kết. Sau đó, đội bước vào vòng loại cuối Asian Cup 2027 với nhiều biến động về lực lượng. Dù chịu thất bại trước Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn xem năm 2025 là giai đoạn bản lề quan trọng cho quá trình tái cấu trúc và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

img

Tuyển nữ quốc gia: Giữ vững vị thế

Đội tuyển nữ giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 với thành tích toàn thắng vòng loại, đoạt HCĐ Đông Nam Á 2025 và thi đấu nỗ lực tại SEA Games 33. Dù không bảo vệ được HCV, tuyển nữ Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh và vị thế trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt.

img

Tuyển U22/U23 Việt Nam: Trụ cột của bóng đá trẻ

Tuyển U22/U23 Việt Nam tiếp tục là điểm sáng lớn nhất khi lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, đồng thời giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. Tại SEA Games 33, đội để lại dấu ấn về tinh thần thi đấu, bản lĩnh và sự trưởng thành, cho thấy hiệu quả rõ nét từ quá trình đầu tư dài hạn.

img

Futsal Việt Nam: Bước tiến lịch sử

Futsal Việt Nam gặt hái nhiều thành công khi tuyển nam giành vé dự VCK châu Á 2026, trong khi tuyển nữ tạo dấu mốc lịch sử với HCV SEA Games 33, tấm HCV đầu đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội của Việt Nam. Thành tích này khẳng định hướng đầu tư bài bản và bền bỉ đã phát huy hiệu quả.

img

Các đội tuyển trẻ: Nền móng vững chắc

Bóng đá trẻ tiếp tục khởi sắc với hàng loạt kết quả tích cực: U19 nữ giành HCB Đông Nam Á, U16 nữ đoạt HCĐ, U20 nữ, U17 nữ và U17 nam đều giành vé dự VCK châu Á 2026. Đây là minh chứng cho chiều sâu lực lượng và tính kế thừa ổn định của bóng đá Việt Nam.

img

Bước đệm cho tương lai Với thành tích nổi bật ở SEA Games 33, đấu trường khu vực và châu lục, năm 2025 không chỉ là năm thành công về kết quả mà còn là bước đệm quan trọng cho sự phát triển bền vững. 

Chiến lược lấy đào tạo trẻ và phát triển nội lực làm nền tảng đang giúp bóng đá Việt Nam củng cố vị thế Đông Nam Á và từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh ở châu lục.

Thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam tiếp tục có hai đấu trường đang diễn ra là Giải futsal U16; U19 Đông Nam Á tại Thái Lan.


Tin liên quan

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

(NLĐO) - Bóng đá Thái Lan đã thất bại trong mục tiêu giành trọn 4 HCV và tuyển futsal Thái Lan vừa xác nhận chia tay cựu HLV tuyển Việt Nam, Miguel Rodrigo.

Indonesia thắng futsal Thái Lan 6-1, chủ nhà SEA Games tan giấc mộng vàng bóng đá

(NLĐO) - Khép lại lượt đấu cuối cùng của futsal nam SEA Games 33, tuyển futsal Thái Lan thua 1-6 trước Indonesia và hy vọng giành vàng duy nhất cũng tan biến.

Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

(NLĐO) - Thắng 4-1 Myanmar, cơ hội cạnh tranh huy chương của futsal Việt Nam ở SEA Games 33 vẫn không cao vì kém Indonesia chỉ số phụ và chờ đối thủ sẩy chân.

bóng đá nữ Đông Nam Á futsal Việt Nam Asian Cup SEA Games futsal nữ bóng đá nam Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo