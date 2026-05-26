HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bỗng dưng "dính" SIM lạ, xử lý ra sao?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Việc người dùng phát hiện mình đứng tên số thuê bao lạ có thể là do nhân viên đại lý ủy quyền nhà mạng đã tự ý lấy thông tin khách hàng đăng ký SIM.

Nhiều người dùng di động mới đây nhận được tin nhắn của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đề nghị xác thực thông tin thuê bao di động trước ngày 15-6 để bảo vệ quyền lợi, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Việc này thực hiện theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15-4.

Trước đó, các nhà mạng cũng chủ động nhắn tin cho một số thuê bao chưa thực hiện xác thực.

Theo hướng dẫn, chủ thuê bao có thể xác thực thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an; xác thực trên ứng dụng của nhà mạng viễn thông; đến các điểm giao dịch gần nhất trong khu vực.

Trường hợp số thuê bao đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì không phải xác thực lại thông tin.

Từ tháng 4 đến nay, các nhà mạng đã tích cực hỗ trợ người dùng chuẩn hóa thông tin thuê bao. Ngoài việc yêu cầu xác thực SIM đang sử dụng, nhà mạng còn khuyến nghị kiểm tra các số điện thoại đã đăng ký bằng CC/CCCD nhưng chưa được xác thực để tránh gián đoạn dịch vụ.

Đáng chú ý, không ít người sau khi kiểm tra thông tin trên VNeID đã bất ngờ phát hiện mình đứng tên những số thuê bao không hề sử dụng.

"Tôi chỉ đăng ký 2 SIM bằng CCCD nhưng khi kiểm tra lại thấy xuất hiện thêm một số lạ. Tôi vội vàng chọn không sử dụng để loại bỏ ngay, tránh rủi ro liên quan tới pháp luật. Cũng nhờ cơ quan quản lý cũng như nhà mạng thông báo liên tục nên tôi mới để ý" - anh Tâm (TPHCM) cho biết.

Bỗng dưng dính SIM lạ, xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Người dùng bất ngờ khi đứng tên trên số lạ

Hướng dẫn xác thực thông tin trên VNeID

Chị Phương Thảo (TPHCM) cũng cho hay trước đó, khi nhận được thông báo từ nhà mạng, chị đã thực hiện các bước xác thực thông tin thuê bao và kiểm tra trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, chị bất ngờ khi phát hiện tên mình đang đứng tên thêm một số điện thoại khác với số đầu 036xxx... của chị. "Tôi đã lập tức chọn "không sử dụng số thuê bao này" để tránh rủi ro" - chị Thảo nói.

Liên quan việc người dùng bất ngờ phát hiện mình đứng tên các số thuê bao lạ, đại diện một nhà mạng cho hay nguyên nhân xuất phát từ việc một số nhân viên tại các đại lý ủy quyền đã tự ý sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đăng ký SIM bán ra thị trường. Đây cũng là một trong những lý do khiến SIM rác vẫn còn tồn tại.

Đại diện nhà mạng cho rằng tình trạng này sẽ sớm không còn xuất hiện khi quy định về xác thực thuê bao ngày càng được siết chặt với nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Bỗng dưng dính SIM lạ, xử lý ra sao? - Ảnh 2.

Đối với trường hợp phát hiện số thuê bao không chính chủ, nhân viên nhà mạng Viettel khuyến nghị người dùng truy cập ứng dụng VNeID, chọn mục "không sử dụng số thuê bao". Hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến số thuê bao liên quan; nếu không có điều chỉnh, số này sẽ bị chặn một chiều và tiến tới thu hồi.

Trong trường hợp không thể thao tác trên VNeID, người dùng có thể mang CCCD đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Bỗng dưng dính SIM lạ, xử lý ra sao? - Ảnh 3.

Cách kiểm tra và xác nhận số điện thoại trên VNeID. Đồ họa: AI

Tin liên quan

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa

(NLĐO) - Nhiều người dùng đã bị khóa SIM do chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Lo bị khóa SIM điện thoại, người dân ùn ùn đi làm thủ tục xác thực thuê bao chính chủ

(NLĐO) - Lượng người dân đến cửa hàng của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone đang tăng đột biến ngay khi Thông tư 08/2026 có hiệu lực.

Hướng dẫn chi tiết cách xác thực SIM chính chủ từ hôm nay, 15-4

(NLĐO)- Những thuê bao đã được nhà mạng thông báo xác thực theo quy định không cần thực hiện thêm thao tác nào và tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

Ứng dụng VNEID chuẩn hóa thông tin sim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo