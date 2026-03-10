Bowen lập cú đúp, West Ham vào tứ kết FA Cup sau loạt luân lưu

Trận đấu muộn nhất vòng 1/8 FA Cup tại London diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa West Ham và Brentford, hai đại diện ở hai đầu bảng xếp hạng Premier League.

Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 19 khi Mateus Fernandes tạt bóng sang cột xa để Tomas Soucek đánh đầu kiến tạo, trao cơ hội cho thủ quân Jarrod Bowen dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Caoimhin Kelleher.



Jarrod Bowen mở tỉ số cho chủ nhà West Ham

Brentford chỉ mất 9 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ tình huống đánh đầu của Nathan Collins, tiền đạo Igor Thiago khống chế bằng ngực rồi đưa bóng vào lưới. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra khả năng việt vị và cả tình huống bóng chạm tay.

Igor Thiago gỡ hòa cho Brentford sau tình huống gây tranh cãi

West Ham tái lập thế dẫn bàn ở phút 34 khi trọng tài thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Adama Traoré bị Michael Kayode phạm lỗi trong vòng cấm và Bowen thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn 2-1.

Bowen lập cú đúp, West Ham vượt lên cuối hiệp 1

Trước khi hiệp một khép lại, thủ môn Kelleher liên tiếp cứu thua cho Brentford, đặc biệt là pha cản phá cú sút nguy hiểm của Soucek.

Sang hiệp hai, Bowen suýt lập hat-trick nhưng tiếp tục bị Kelleher từ chối. Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến West Ham phải trả giá ở phút 81. Crysencio Summerville phạm lỗi với Kayode trong vòng cấm và Igor Thiago không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m, gỡ hòa 2-2 cho Brentford.

Igor Thiago lần thứ nhì giúp Brentford bắt kịp tỉ số

Hai đội không thể ghi thêm bàn trong hiệp phụ. West Ham thậm chí phải thi đấu thiếu người ở những phút cuối khi Summerville chấn thương sau khi đội chủ nhà đã sử dụng hết quyền thay người.

Thủ môn Alphonse Areola sắm vai người hùng ở loạt luân lưu...

Bước vào loạt luân lưu, Brentford mắc sai lầm đáng tiếc khi Dango Ouattara thực hiện cú sút kiểu Panenka nhưng bị thủ môn Alphonse Areola cản phá. Ở phía đối diện, West Ham thực hiện thành công cả 5 lượt sút với Bowen, Valentín Castellanos, Callum Wilson, Soucek và Konstantinos Mavropanos, qua đó thắng 5-3.

... đưa West Ham vào tứ kết FA Cup sau 10 năm

Chiến thắng giúp West Ham lần đầu vào tứ kết FA Cup sau 10 năm. Đội bóng thành London sẽ tiếp đón Leeds United vào tuần lễ đầu tháng 4 để tranh suất vào bán kết, trong bối cảnh họ vẫn đang phải căng mình trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espírito Santo.