Thể thao

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Khởi đầu có phần chậm chạp, thậm chí còn "nhờ" đối phương ghi bàn giúp, Man City bùng nổ ở hiệp 2 để giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Burnley.

Toàn hòa và thua trong suốt tháng qua, bao gồm cả việc bị Cardiff City loại khỏi đấu trường League Cup, Burnley đã "khó càng thêm khó" khi phải đến làm khách trên sân của đối thủ cực mạnh Man City.

Nỗi lo của thầy trò HLV Scott Parker hoàn toàn có cơ sở khi mới phút 12, từ pha căng ngang của Jeremy Doku phía Man City, hậu vệ Maxime Estève lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 1.

Maxim Estève (5) đá phản, giúp Man City mở tỉ số

Không dễ dàng chịu buông bỏ khi thời gian còn quá nhiều, Burnley kiên trì tổ chức phản công và bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 38.

TIN LIÊN QUAN

Hartman thực hiện pha căng ngang khá hiểm hóc khiến trung vệ Ruben Dias của Man City đón hụt bóng, tạo cơ hội để Jaidon Anthony dứt điểm quyết đoán, bóng chạm người Ruben Dias khiến thủ môn Donnarumma lỡ đà. 1-1 cho Burnley.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 3.

Jaidon Anthony bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Burnley

Sang hiệp 2, Man City đẩy cao nhịp độ và nhanh chóng lấy lại lợi thế. Phút 61, Erling Haaland bật cao chơi không chiến và nhả bóng vừa tầm để Matheus Nunes tung cú sút chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-1.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 4.

Matheus Nunes ghi bàn

Chỉ bốn phút sau, Maxim Estève tiếp tục trở thành "tội đồ" khi thêm một lần đá phản lưới, đẩy Burnley rơi vào tình thế khó khăn.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 5.

Maxim Esteve lại đốt lưới nhà lần thứ nhì trong trận

Khi đối thủ xuống tinh thần, Man City tung đòn kết liễu. Phút 90, Jeremy Doku thoát xuống bên cánh trái rồi kiến tạo để Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỉ số lên 4-1. Phút bù giờ 90+3, chân sút người Na Uy hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 6.

Erling Haaland ghi liên tiếp hai bàn trong 3 phút

Kết quả này giúp Man City có chiến thắng thứ ba sau 6 vòng đấu, tạm vươn lên trong nhóm 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Haaland nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 8, tiếp tục chứng minh vai trò "sát thủ" của Man City đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.

Thắng Burnley bằng hai cú đúp, Man City bay cao Top 5 Ngoại hạng- Ảnh 7.

"Sàt thủ" Haaland chứng tỏ đẳng cấp

Ngược lại, Burnley trải qua một buổi tối ác mộng. Hàng thủ mắc sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là Maxim Estève với hai pha phản lưới, khiến đội bóng của HLV Scott Parker không thể gượng dậy. Đây là thất bại nặng nề nữa cho tân binh Premier League, đẩy họ lún sâu vào nhóm cuối bảng.

Tin liên quan

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Tấm thẻ đỏ tai hại của Trevoh Chalobah khởi đầu cho cú vấp ngã của Chelsea trước Brighton trong khi Liverpool thua sốc Crystal Palace tại London.

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford

(NLĐO) – Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ít ỏi, Man United phải trả giá bằng trận thua 1-3 trên sân của Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Liverpool: Khi Đại bàng bay cao

(NLĐO) - Liverpool đang toàn thắng nhưng Crystal Palace cũng có 5 trận bất bại. Với truyền thống đối đầu gai góc, họ sẽ khiến Liverpool vất vả lần nữa.

