Giải trí

BTS thu hút hơn 50.000 người chào đón khi đến Mexico

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhóm BTS khiến Thành phố Mexico náo loạn khi xuất hiện trên ban công Cung điện quốc gia Mexico, trực tiếp chào hỏi công chúng.

Nhóm BTS đã có cuộc gặp chính thức với bà Claudia Sheinbaum - Tổng thống Mexico vào ngày 6-5 (giờ địa phương), trước thềm diễn ra đêm nhạc "Arirang" diễn ra tại nước này vào ngày 7 đến 10 - 5. Toàn bộ vé đã được bán hết ngay khi mở bán.

"Tôi chào đón BTS - một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Mexico rất yêu mến. Âm nhạc và những giá trị của họ kết nối Mexico và Hàn Quốc với nhau" - Tổng thống Mexico từng đăng trên trang mạng xã hội hội trước đó.

Nhóm BTS gặp Tổng thống Mexico

Các thành viên nhóm BTS hào hứng chào người hâm mộ

Hạnh phúc trước "biển người"

RM chào người hâm mộ

Hơn 50.000 tụ hội tại quảng trường

Sau cuộc gặp, các thành viên trong nhóm BTS gồm: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook mặc vest lịch lãm đã bước ra ban công cung điện nhìn xuống quảng trường Zócalo. Đám đông ước tính khoảng hơn 50.000 người chào đón nhiệt tình khiến cho nhóm rất vui, các thành viên mỉm cười rạng rỡ, vậy tay thân thiện.

Họ gửi lời chào đến người hâm mộ bằng những câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản: "Chúng tôi yêu các bạn", "Mexico là tuyệt nhất" và "Hẹn gặp lại".

Đây là chuyến thăm Mexico của BTS sau khoảng 9 năm kể từ năm 2017. Các báo địa phương dự đoán sự trở lại của nhóm sẽ tạo ra tác động kinh tế đáng kể, ước tính khoảng 107,5 triệu USD thông qua lưu trú, du lịch, dịch vụ ăn uống.

Tin liên quan

Cảnh sát chặn người mang dao, súng điện vì đêm nhạc BTS

(NLĐO) - Cảnh sát Hàn Quốc đã chặn những cá nhân mang theo các vật dụng như súng hơi cay, súng điện, dao… vì an toàn cho đêm nhạc BTS.

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS

(NLĐO) - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch an ninh đặc biệt khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tái xuất tại Quảng trường Gwanghwamun.

Nhóm BTS tái xuất, Busan trấn áp nạn "chặt chém" khách sạn

(NLĐO) - Thành phố Busan - Hàn Quốc công bố các biện pháp nghiêm ngặt đối phó với vấn nạn "thổi giá" khách sạn trước thềm biểu diễn của nhóm BTS.

