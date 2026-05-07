BTS thu hút hơn 50.000 người chào đón khi đến Mexico

Nhóm BTS đã có cuộc gặp chính thức với bà Claudia Sheinbaum - Tổng thống Mexico vào ngày 6-5 (giờ địa phương), trước thềm diễn ra đêm nhạc "Arirang" diễn ra tại nước này vào ngày 7 đến 10 - 5. Toàn bộ vé đã được bán hết ngay khi mở bán.

"Tôi chào đón BTS - một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Mexico rất yêu mến. Âm nhạc và những giá trị của họ kết nối Mexico và Hàn Quốc với nhau" - Tổng thống Mexico từng đăng trên trang mạng xã hội hội trước đó.

Sau cuộc gặp, các thành viên trong nhóm BTS gồm: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook mặc vest lịch lãm đã bước ra ban công cung điện nhìn xuống quảng trường Zócalo. Đám đông ước tính khoảng hơn 50.000 người chào đón nhiệt tình khiến cho nhóm rất vui, các thành viên mỉm cười rạng rỡ, vậy tay thân thiện.

Họ gửi lời chào đến người hâm mộ bằng những câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản: "Chúng tôi yêu các bạn", "Mexico là tuyệt nhất" và "Hẹn gặp lại".

Đây là chuyến thăm Mexico của BTS sau khoảng 9 năm kể từ năm 2017. Các báo địa phương dự đoán sự trở lại của nhóm sẽ tạo ra tác động kinh tế đáng kể, ước tính khoảng 107,5 triệu USD thông qua lưu trú, du lịch, dịch vụ ăn uống.