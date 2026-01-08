Bữa ăn cao cấp trên máy bay bị chê như "thịt in 3D", hãng phải xin lỗi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Bữa ăn cao cấp trên máy bay bị chê như "thịt in 3D", hãng phải xin lỗi

Theo Hồng Nhung (Báo Tiền Phong)

United Airlines đang hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội sau khi một hành khách có tầm ảnh hưởng lớn công khai phàn nàn về chất lượng bữa ăn

Người đưa ra nhận xét là ông Peyman Milanfar - nhà khoa học xuất sắc của Google. Trên tài khoản mạng xã hội X, ông chia sẻ hình ảnh bữa ăn hạng nhất được phục vụ trên chuyến bay kéo dài khoảng 5 tiếng của United Airlines, kèm bình luận rằng món ăn có hình thức kém hấp dẫn, giống thực phẩm chế biến sẵn và không phản ánh trải nghiệm hạng nhất đúng nghĩa.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn về tiêu chuẩn suất ăn trên các chuyến bay cao cấp của United Airlines. Trước phản ứng này, hãng hàng không Mỹ đã lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận bữa ăn không đáp ứng kỳ vọng của hành khách.

Thời gian qua, United Airlines đã đầu tư mạnh vào việc nâng cấp khoang cao cấp và sản phẩm dịch vụ trên toàn mạng bay. Tuy nhiên, nhiều hành khách thường xuyên cho biết chất lượng suất ăn của hãng vẫn thiếu ổn định. Trong các so sánh không chính thức, United thường bị đánh giá thấp hơn so với những đối thủ như Air France, Turkish Airlines hay Delta Airlines, đây là những hãng được ghi nhận có trải nghiệm ẩm thực trên không tốt hơn ở phân khúc cao cấp.

Bữa ăn hạng nhất trên máy bay bị chê như thịt in 3D , United Airlines xin lỗi - Ảnh 1.

United Airlines đang hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội sau khi một hành khách hạng nhất có tầm ảnh hưởng lớn công khai phàn nàn về chất lượng bữa ăn trên chuyến bay của hãng.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, ẩm thực là một phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu cao cấp của hãng hàng không. Khi bữa ăn có hình thức sơ sài hoặc không tương xứng với mức giá vé, cảm nhận tổng thể của hành khách về sản phẩm và thương hiệu dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Sự việc lần này được xem là ví dụ điển hình cho rủi ro mà các hãng phải đối mặt trong kỷ nguyên mạng xã hội, khi chỉ một trải nghiệm không hài lòng cũng có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Không chỉ United Airlines, American Airlines cũng từng vấp phải những phàn nàn tương tự. Hãng này hiện vẫn phục vụ bánh bundt giá rẻ làm món tráng miệng ở hạng nhất nội địa trên một số chặng bay, dù đang theo đuổi chiến lược xây dựng hình ảnh cao cấp. Món bánh được đưa vào từ năm 2022 nhằm tiết giảm chi phí, với giá thành ước tính chỉ khoảng 40 xu Mỹ (khoảng 10.000 đồng) mỗi phần, nhưng bị nhiều hành khách cho là không tương xứng với kỳ vọng dịch vụ hạng nhất.

Dù American Airlines đã làm mới thực đơn hạng nhất nội địa từ đầu năm 2024 và bổ sung các lựa chọn cao cấp hơn trên những chặng bay dài, nhưng sự thiếu đồng bộ giữa các tuyến bay vẫn khiến trải nghiệm của hành khách bị đánh giá là chưa nhất quán.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ đều đẩy mạnh đầu tư vào ghế ngồi, khoang hạng nhất và phòng chờ cao cấp, chất lượng suất ăn trên máy bay cần được cải thiện tương xứng. Việc nâng cấp dịch vụ ẩm thực không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm hành khách mà còn là yếu tố quan trọng để các hãng duy trì hình ảnh thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường du lịch cao cấp.

Tin liên quan

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật là khách mời chương trình "Kính đa chiều", tiết lộ ký ức tuổi thơ gắn với ẩm thực Huế.

Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

(NLĐO) – Ba món ăn của Việt Nam gồm tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt lọt vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm nấu món miền Tây ở Cần Thơ

(NLĐO) - Trong những ngày đầu năm mới 2026, các điểm du lịch tại TP Cần Thơ đón nhiều du khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc

mạng xã hội hãng hàng không ẩm thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo