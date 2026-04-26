Thể thao

Thắng Newcastle nhọc nhằn, Arsenal tiếp tục nuôi mộng vô địch

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Eberechi Eze lập siêu phẩm giúp Arsenal thắng Newcastle 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, đòi lại ngôi đầu từ tay Man City và tiếp tục mơ vô địch.

Sau những cú sẩy chân liên tiếp khiến lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bị thu hẹp, Arsenal bước vào trận đấu trên sân nhà gặp Newcastle với áp lực rất lớn. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra khác biệt ngay phút thứ 9.

Từ một tình huống đá phạt góc phối hợp ngắn, Kai Havertz chuyền bóng thuận lợi để Eberechi Eze băng vào dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc cao khung thành Newcastle. Bàn thắng sớm giúp Emirates bùng nổ và giúp Arsenal giải tỏa phần nào sức ép tâm lý.

Thắng Newcastle nhọc nhằn, Arsenal tiếp tục nuôi mộng vô địch - Ảnh 1.

Eze Eberechi lập siêu phẩm khi bóng lăn được 9 phút

Tuy nhiên, sau khởi đầu hứng khởi, Arsenal dần đánh mất quyền kiểm soát thế trận. Newcastle đẩy cao đội hình và khiến hàng thủ chủ nhà nhiều phen chao đảo. Cơ hội rõ ràng nhất của đội khách trong hiệp một đến từ cú sút xa đầy uy lực của Sandro Tonali, nhưng thủ môn David Raya đã phản xạ xuất sắc cứu thua bằng một tay.

Khó khăn tiếp tục đến với Arsenal khi Havertz gặp vấn đề thể lực và phải rời sân. Đây là thông tin không vui với Arteta trong bối cảnh đội bóng London chuẩn bị bước vào trận bán kết Champions League giữa tuần tới.

Thắng Newcastle nhọc nhằn, Arsenal tiếp tục nuôi mộng vô địch - Ảnh 2.

Hết Kai Havertz (29) đến Eze dính chấn thương

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục chịu sức ép khi Eze Eberechi cũng dính chấn thương và không thể thi đấu tiếp. Không còn duy trì được khả năng kiểm soát bóng, đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Phút 70, Gabriel Martinelli có cơ hội nhân đôi cách biệt sau cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, nhưng trung vệ Sven Botman của Newcastle kịp lao về cản phá. Khi trận đấu trôi về cuối, bầu không khí căng thẳng bao trùm Emirates.

Thắng Newcastle nhọc nhằn, Arsenal tiếp tục nuôi mộng vô địch - Ảnh 3.

Thủ môn Nick Pope cản phá Gyokeres ngoài vòng cấm nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng

Cầu trường sôi sùng sục ở phút 74, khi Martin Odegaard chuyền dài vượt tuyến cho Vikltor Gyokeres băng xuống. Thủ môn Nick Pope băng ra rất xa ngoài vòng cấm, nhưng lại phá bóng hụt và buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Arsenal. Dù vậy, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, khi tình huống diễn ra cách khung thành khoảng 40 mét và vẫn còn trung vệ Malick Thiaw có thể bọc lót.

Newcastle suýt gỡ hòa ở phút 80 khi Yoane Wissa băng xuống đón đường chuyền vượt tuyến thuận lợi, nhưng cú vôlê trong tư thế trống trải lại đưa bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Dan Burn bật cao đánh đầu cận thành, song Raya tiếp tục đứng vững để cứu thua cho Arsenal.

Thắng Newcastle nhọc nhằn, Arsenal tiếp tục nuôi mộng vô địch - Ảnh 4.

Yoane Wissa tiếc nuối với cơ hội đối mặt thủ môn David Raya

Tiếng còi mãn cuộc vang lên mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho Arsenal. Chiến thắng giúp "Pháo thủ" có thêm 3 điểm quý giá để duy trì hy vọng đăng quang Premier League lần đầu tiên sau hơn hai thập niên.

Dù vậy, màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng những ca chấn thương mới chắc chắn sẽ khiến Arteta còn nhiều điều phải suy nghĩ trước chặng nước rút của mùa giải.

Tin liên quan

Arsenal cần trận thắng giải tỏa

Arsenal cần trận thắng giải tỏa

Arsenal có còn đủ lạnh lùng để tận dụng cơ hội sau những cú sẩy chân liên tiếp trên mọi đấu trường trong nước?

Cơ hội vô địch của Arsenal bị đe dọa

Chiến thắng 2-1 của Manchester City trước Arsenal không chỉ mang về 3 điểm, mà còn làm thay đổi trục quyền lực của cuộc đua vô địch Premier League 2025-2026.

Ngoại hạng Anh sau trận “chung kết” giữa Man City và Arsenal

(NLĐO) - Chiến thắng của Man City trước Arsenal trong trận “chung kết” sớm tác động lớn đến cục diện cuộc đua vô địch ở giai đoạn then chốt.

