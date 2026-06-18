HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mexico - Hàn Quốc: Trận cầu tâm điểm

Tường Phước

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 8 giờ ngày 19-6 (VTV3, VTV6, VTV9) trên sân Guadalajara được xem là trận cầu tâm điểm của bảng A.

Sớm đặt một chân vào vòng knock-out

Cả hai đội đều giành chiến thắng ở ngày ra quân và đang đứng trước cơ hội lớn để sớm đặt một chân vào vòng knock-out. Trong khi Mexico sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả, Hàn Quốc lại mang đến niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Á với một tập thể giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao.

Chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở lượt trận đầu tiên cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện Đông Á ở sân chơi World Cup kỳ này. Bị dẫn bàn trước nhưng Hàn Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh để lội ngược dòng nhờ lối chơi giàu tính tổ chức, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự tỏa sáng của những cá nhân đẳng cấp cao. Tiền vệ Hwang In-beom tiếp tục chứng minh vai trò "bộ não" nơi tuyến giữa, trong khi đội trưởng Son Heung-min vẫn là điểm tựa tinh thần của đội bóng xứ kim chi.

Mexico - Hàn Quốc: Trận cầu tâm điểm - Ảnh 1.

Hàn Quốc trở thành ứng viên của bảng A cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo thể hiện thể lực dồi dào bằng các tình huống pressing tầm cao, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và đặc biệt rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đây chính là yếu tố giúp họ lấn lướt CH Czech, chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 62%, tung 15 cú sút với 7 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

TIN LIÊN QUAN

Màn khởi đầu thăng hoa giúp Hàn Quốc được giới chuyên môn đánh giá cao, trở thành ứng viên nhiều cơ hội đoạt một suất vào vòng 1/16 của bảng A World Cup 2026. 

Nhưng muốn hiện thực hóa mục tiêu, Hàn Quốc cần duy trì phong độ và đạt kết quả khả quan ở 2 lượt đấu còn lại của vòng bảng.

Tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà

Ở phía đối diện, Mexico vẫn là một thế lực đáng gờm của khu vực CONCACAF tham dự sân chơi World Cup 2026. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng áo xanh luôn biết cách tạo bầu không khí cuồng nhiệt và biến mỗi trận đấu thành ngày hội bóng đá. Chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận khai mạc tiếp tục khẳng định tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà.

TIN LIÊN QUAN

Điểm mạnh của Mexico nằm ở lối chơi kỹ thuật, khả năng phối hợp nhỏ và những pha tấn công đầy tính ngẫu hứng. Tuy nhiên, Mexico hiện tại cũng sẵn sàng bước vào những cuộc đấu tay đôi quyết liệt. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên gây áp lực mạnh mẽ ở khu vực giữa sân, không ngại va chạm để phá nhịp triển khai bóng của đối phương. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật Latin và tinh thần chiến đấu máu lửa giúp Mexico trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại.

Dù vậy, nếu xét về sự cân bằng trong đội hình và khả năng duy trì cường độ thi đấu, Hàn Quốc hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến kết quả tích cực. So với nhiều thế hệ trước, đội tuyển Hàn Quốc hiện nay không phụ thuộc hoàn toàn vào Son Heung-min. Họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, có kinh nghiệm ở những giải đấu hàng đầu và đủ khả năng tạo đột biến ở mọi tuyến. Đây là nền tảng quan trọng để đại diện châu Á cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng đến từ châu Mỹ và châu Âu.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều thời điểm bóng đá châu Á tạo nên những cột mốc đáng nhớ và Hàn Quốc luôn là lá cờ đầu của khu vực. Từ kỳ tích vào bán kết năm 2002 cho đến những lần vượt qua vòng bảng trong các kỳ World Cup gần đây, đội bóng xứ kim chi đã chứng minh rằng khoảng cách giữa châu Á với các cường quốc bóng đá thế giới đang ngày càng thu hẹp.

Trước Mexico, thử thách chắc chắn sẽ rất lớn khi đối thủ được chơi trên sân nhà nhưng nếu tiếp tục duy trì được bản lĩnh, tốc độ và tính kỷ luật chiến thuật như ở trận thắng CH Czech, Hàn Quốc hoàn toàn có thể giành điểm, thậm chí tạo nên bất ngờ để tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Với người hâm mộ châu Á, đó không chỉ là câu chuyện của riêng Hàn Quốc mà còn là niềm tự hào chung của cả một nền bóng đá đang khát khao khẳng định vị thế trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Bảng B "nóng" lên sau lượt mở màn

Rạng sáng 19-6, bảng B sẽ bước vào lượt trận thứ 2. Sau lượt mở màn, cả 4 đội ở bảng đấu này đều có 1 điểm, hứa hẹn các cuộc chạm trán sắp tới sẽ quyết liệt hơn.

Lúc 2 giờ, Thụy Sĩ cần một chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina để xốc lại tinh thần từ trận hòa đáng tiếc với Qatar. Dù đánh rơi điểm trong ngày ra quân nhưng đại diện xứ sở đồng hồ vẫn cho thấy phong độ vượt trội so với đương kim vô địch châu Á, kiểm soát bóng 68% và tung 26 cú sút.

Mexico - Hàn Quốc: Trận cầu tâm điểm - Ảnh 1.

Thụy Sĩ không được phép sẩy chân ở lượt đấu thứ 2. (Ảnh: FIFA)

Xét trên tương quan lực lượng, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn. Họ sẽ trông cậy nhiều vào khả năng phát triển bóng của Granit Xhaka và tốc độ của Breel Embolo. Đặc biệt, đội bóng Trung Âu còn lượt cuối tương đối khó nhằn khi gặp chủ nhà Canada. Vì vậy, nhiều khả năng họ sẽ dốc toàn lực giành 3 điểm trước Bosnia & Herzegovina để nắm lợi thế.

Lúc 5 giờ, "Les Rouges" chạm trán Qatar. Cả 2 đều đang hưng phấn sau điểm số lịch sử tại lượt đầu và có điểm mạnh riêng. Canada từng thắng Qatar ở trận giao hữu năm 2022 nhưng sức tấn công còn hạn chế trong ngày mở màn đấu với Bosnia & Herzegovina.

Ngược lại, Qatar chưa từng thắng đại diện Bắc Trung Mỹ nào kể từ năm 2023. Dù vậy, việc họ có thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc của Thụy Sĩ là một tín hiệu tích cực trước khi gặp Canada giữ sạch lưới 6/10 trận gần đây.

H.Hiệp

Mexico - Hàn Quốc: Trận cầu tâm điểm - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Messi lập hat-trick lịch sử và các con số ấn tượng cùng Argentina

Messi lập hat-trick lịch sử và các con số ấn tượng cùng Argentina

(NLĐO) - Ngày 17-6, Argentina có trận ra quân với màn tỏa sáng của Messi khi lập hat-trick trước Algeria tại World Cup 2026.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà

(NLĐO) - Màn so tài ngang ngửa giữa Jordan và Áo trưa 17-6 diễn ra với nhiều tình huống kịch tính và chiến thắng 3-1 đã nghiêng về đội bóng của châu Âu.

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus”

(NLĐO) - Với cú đúp vào lưới Senegal mới đây, Mbappe đã vượt qua Olivier Giroud và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Les Bleus”.

Hàn Quốc Mexico World Cup 2026 bóng đá châu Á bóng đá thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo