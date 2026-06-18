Mexico - Hàn Quốc: Trận cầu tâm điểm

Sớm đặt một chân vào vòng knock-out

Cả hai đội đều giành chiến thắng ở ngày ra quân và đang đứng trước cơ hội lớn để sớm đặt một chân vào vòng knock-out. Trong khi Mexico sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả, Hàn Quốc lại mang đến niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Á với một tập thể giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao.

Chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở lượt trận đầu tiên cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện Đông Á ở sân chơi World Cup kỳ này. Bị dẫn bàn trước nhưng Hàn Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh để lội ngược dòng nhờ lối chơi giàu tính tổ chức, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự tỏa sáng của những cá nhân đẳng cấp cao. Tiền vệ Hwang In-beom tiếp tục chứng minh vai trò "bộ não" nơi tuyến giữa, trong khi đội trưởng Son Heung-min vẫn là điểm tựa tinh thần của đội bóng xứ kim chi.

Hàn Quốc trở thành ứng viên của bảng A cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo thể hiện thể lực dồi dào bằng các tình huống pressing tầm cao, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và đặc biệt rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đây chính là yếu tố giúp họ lấn lướt CH Czech, chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 62%, tung 15 cú sút với 7 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Màn khởi đầu thăng hoa giúp Hàn Quốc được giới chuyên môn đánh giá cao, trở thành ứng viên nhiều cơ hội đoạt một suất vào vòng 1/16 của bảng A World Cup 2026.

Nhưng muốn hiện thực hóa mục tiêu, Hàn Quốc cần duy trì phong độ và đạt kết quả khả quan ở 2 lượt đấu còn lại của vòng bảng.

Tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà

Ở phía đối diện, Mexico vẫn là một thế lực đáng gờm của khu vực CONCACAF tham dự sân chơi World Cup 2026. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng áo xanh luôn biết cách tạo bầu không khí cuồng nhiệt và biến mỗi trận đấu thành ngày hội bóng đá. Chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận khai mạc tiếp tục khẳng định tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà.

Điểm mạnh của Mexico nằm ở lối chơi kỹ thuật, khả năng phối hợp nhỏ và những pha tấn công đầy tính ngẫu hứng. Tuy nhiên, Mexico hiện tại cũng sẵn sàng bước vào những cuộc đấu tay đôi quyết liệt. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên gây áp lực mạnh mẽ ở khu vực giữa sân, không ngại va chạm để phá nhịp triển khai bóng của đối phương. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật Latin và tinh thần chiến đấu máu lửa giúp Mexico trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại.

Dù vậy, nếu xét về sự cân bằng trong đội hình và khả năng duy trì cường độ thi đấu, Hàn Quốc hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến kết quả tích cực. So với nhiều thế hệ trước, đội tuyển Hàn Quốc hiện nay không phụ thuộc hoàn toàn vào Son Heung-min. Họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, có kinh nghiệm ở những giải đấu hàng đầu và đủ khả năng tạo đột biến ở mọi tuyến. Đây là nền tảng quan trọng để đại diện châu Á cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng đến từ châu Mỹ và châu Âu.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều thời điểm bóng đá châu Á tạo nên những cột mốc đáng nhớ và Hàn Quốc luôn là lá cờ đầu của khu vực. Từ kỳ tích vào bán kết năm 2002 cho đến những lần vượt qua vòng bảng trong các kỳ World Cup gần đây, đội bóng xứ kim chi đã chứng minh rằng khoảng cách giữa châu Á với các cường quốc bóng đá thế giới đang ngày càng thu hẹp.

Trước Mexico, thử thách chắc chắn sẽ rất lớn khi đối thủ được chơi trên sân nhà nhưng nếu tiếp tục duy trì được bản lĩnh, tốc độ và tính kỷ luật chiến thuật như ở trận thắng CH Czech, Hàn Quốc hoàn toàn có thể giành điểm, thậm chí tạo nên bất ngờ để tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Với người hâm mộ châu Á, đó không chỉ là câu chuyện của riêng Hàn Quốc mà còn là niềm tự hào chung của cả một nền bóng đá đang khát khao khẳng định vị thế trên sân khấu lớn nhất hành tinh.