Bụng to dần, nghĩ tăng cân ai ngờ bị ung thư

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP HCM) vừa tiếp nhận bà C.T.T (62 tuổi, ở Đăk Lăk), nhập viện trong tình trạng bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.

Bà T. cho hay ban đầu khi thấy bụng to lên nhưng nghĩ do tăng cân. Đi khám, bà được chẩn đoán trào ngược dạ dày - thực quản và điều trị nhưng không cản thiện.

Ung thư ác tính

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bà bị tràn dịch lượng nhiều, dấu hiệu gợi ý bệnh lý ác tính. Bà được chỉ định làm xét nghiệm CA-125, một loại protein thường tăng cao trong máu khi phụ nữ mắc ung thư buồng trứng biểu mô. Kết quả vượt ngưỡng >1.000 U/ml (so với mức bình thường <35 U/ml), cho thấy nguy cơ ung thư buồng trứng cao.

Sức khỏe nữ bệnh nhân hồi phục sau điều trị

Kết quả chụp CT bụng cũng ghi nhận có nhiều khối gieo rắc phúc mạc, trong đó khối lớn nhất ở buồng trứng phải. Nội soi dạ dày và đại tràng không ghi nhận bất thường. Sau nội soi ổ bụng thám sát, các bác sĩ phát hiện khối u lan rộng, dính vào mạc nối, dạ dày và ruột non, không thể cắt trọn ngay. Ê-kíp sinh thiết bướu, nốt ổ bụng và kết quả giải phẫu bệnh khẳng định: Ung thư buồng trứng di căn phúc mạc.

Bà T. được chỉ định hóa trị tân hỗ trợ, dùng thuốc trước phẫu thuật để làm nhỏ khối u. Sau chu kỳ đầu, dịch ổ bụng biến mất, triệu chứng giảm rõ. Sau 3 chu kỳ, khối u giảm trên 50% kích thước. Qua 6 chu kỳ, kết quả chụp CT bụng chậu cho thấy khối bướu còn rất nhỏ.

Dù hiệu quả rõ rệt nhưng bệnh nhân gặp không ít khó khăn: Thiếu máu và độc tính thần kinh ngoại biên, tác dụng phụ điển hình của hóa trị. Bà phải truyền máu 2 lần và được hướng dẫn sinh hoạt để hạn chế biến chứng.

"Kẻ giết người thầm lặng"

Khi khối bướu teo nhỏ lại, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc trọn khối bướu (gọi là second look). Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục duy trì thuốc sinh học 1 năm để giảm nguy cơ tái phát.

Trên toàn cầu, ung thư buồng trứng là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Ước tính GLOBOCAN 2020 ghi nhận hơn 314.000 ca mới và trên 207.000 ca tử vong mỗi năm. Ung thư buồng trứng được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ nhầm với bệnh tiêu hóa thông thường. Thống kê cho thấy hơn 50% phụ nữ được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn phúc mạc, khiến cơ hội sống còn giảm rõ rệt.

BSCKI Đỗ Hoàng Kha, Khoa Ung bướu-Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cảnh báo phụ nữ sau mãn kinh nếu thấy bụng to nhanh bất thường, đầy hơi, ăn ít đã no, đau tức hạ vị hoặc dịch ổ bụng không rõ nguyên nhân… cần đi khám ngay.

Thay đổi thói quen để phòng ngừa Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng chế độ ăn lành mạnh (giàu rau xanh, trái cây, ít chất béo động vật), duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và khám phụ khoa định kỳ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Những phụ nữ có tiền sử gia đình ung thư vú, ung thư buồng trứng càng cần được tư vấn di truyền và theo dõi sát.



