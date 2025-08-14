Bước đi chiến lược





Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào TP HCM, đóng vai trò quan trọng trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn, đứng vị trí thứ 4/129 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố và là cầu nối tăng cường liên kết giữa 2 nước. TP HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương của Hàn Quốc; riêng với TP Busan, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị.

Là đơn vị được UBND TP HCM giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ tiếp đón, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn đầu tư; hỗ trợ hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư với tinh thần giúp nhà đầu tư hoàn thành thủ tục nhanh nhất.

Với nhà đầu tư Hàn Quốc, thời gian qua ITPC đã xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM, Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) tại TP HCM thống nhất duy trì tổ chức thường niên Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc.

Những hội nghị đối thoại thường niên đã góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của DN Hàn Quốc liên quan đến các vấn đề như chính sách xuất nhập khẩu tại chỗ, giấy phép lao động cho người nước ngoài, việc hoàn thuế GTGT, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản, nhà xưởng đầu tư, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án tại TP HCM.

Chương trình "Diễn đàn DN TP HCM và TP Busan" được tổ chức ngày 13-8 - là hoạt động xúc tiến nhằm hiện thực hóa nội dung hợp tác giữa TP HCM và TP Busan, đã diễn ra tại Hàn Quốc. Dịp này, đoàn DN Việt Nam trong đó có TP HCM với 27 DN tham dự diễn đàn. Đây là đoàn DN đang đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố lớn nhất tham gia hoạt động xúc tiến được tổ chức tại Hàn Quốc trong những năm gần đây. Các DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực ưu tiên phát triển và kêu gọi hợp tác đầu tư của TP HCM như đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, bất động sản; thiết bị điện, năng lượng, môi trường; lương thực - thực phẩm và đồ uống; công nghệ thông tin, thương mại điện tử; tài chính - ngân hàng; du lịch, dịch vụ logistics, dịch vụ y tế, tư vấn pháp lý đầu tư…

Mỗi bước tiến trong hợp tác giữa 2 thành phố đều phản ánh sự đồng hành của cộng đồng DN và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai bên. Quan hệ TP HCM - Busan đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, vốn đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, đến giao lưu nhân dân.

