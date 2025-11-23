HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bước đi đầu tới đích xa

Ngải Sa

Với Nghị quyết số 2803 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua, LHQ đã chấp nhận đề xuất bao gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòa bình cho Dải Gaza.

Nghị quyết này chấp thuận việc thành lập Hội đồng Hòa bình làm cơ quan quản lý tạm thời Dải Gaza và triển khai đến đó một lực lượng quân đội đến từ nhiều quốc gia để bảo đảm an ninh và ổn định, ngăn ngừa Israel và nhóm vũ trang Hamas xung đột với nhau.

Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đặt điều kiện tiên quyết là LHQ phải có sự chấp thuận, phê chuẩn và ủy thác này thì mới tham gia Hội đồng Hòa bình và lực lượng quân đội đa quốc gia trên. Không có sự ủng hộ mạnh mẽ và tham gia trực tiếp của các quốc gia này, đề xuất trên của ông Donald Trump không thể thành công, nhất là khi nhiều nội dung của đề xuất bị Hamas bác bỏ và chẳng có gì bảo đảm Israel sẽ thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ dù đã chính thức chấp nhận đề xuất. 

Vì thế, nghị quyết của LHQ có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình triển khai cụ thể đề xuất của ông Donald Trump.

Rất cần thiết nhưng nó mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường còn rất dài và đầy trắc trở hướng tới hòa bình, an ninh, ổn định và tái thiết thực thụ cho Dải Gaza. Một trong những lý do khiến cái đích này vẫn còn rất xa là sự khiếm khuyết trong chính Nghị quyết số 2803.

Bước đi đầu tới đích xa - Ảnh 1.

Xe tăng Israel tập trung gần biên giới với Dải Gaza vào ngày 18-11 Ảnh: AP

Khiếm khuyết lớn nhất là nghị quyết rất mơ hồ về việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ ở khu vực Trung Đông, cùng tồn tại hòa bình với nhà nước Israel. Nghị quyết không xác định đấy là mục tiêu phải hướng tới mà chỉ đề cập khả năng tạo dựng những điều kiện thuận lợi cho việc có thể hình thành nhà nước Palestine vào thời điểm nào đấy trong tương lai. Nghị quyết cũng không quy định rõ lộ trình cụ thể cho việc Israel triệt thoái hoàn toàn quân đội khỏi Dải Gaza.

Đành rằng với nghị quyết này, Israel phải để cho Mỹ trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Hòa bình kiểm soát và quản lý Dải Gaza, song trên thực tế Israel vẫn nắm vai trò rất nổi trội trong xử lý và quyết định mọi chuyện liên quan đến vùng lãnh thổ sát bên mình. Cho tới nay, Israel kiên quyết chống việc hình thành nhà nước Palestine. Hamas không tự buông bỏ vũ khí và không chấp nhận nghị quyết trên chính vì thế.

Giống như đề xuất của Mỹ, Nghị quyết 2803 chỉ tập trung vào Dải Gaza mà không xử lý ổn thỏa gốc rễ mối xung khắc dai dẳng bao lâu nay giữa Israel và Palestine, không coi trọng đủ mức và lưu ý thỏa đáng đến việc không thể tách biệt tương lai của Dải Gaza ra khỏi tổng thể mối xung khắc Israel - Palestine.

Chính vì thế, dù quan trọng và cần thiết đến mấy, nghị quyết mới chưa đủ để bảo đảm thực thi thành công đề xuất của ông Donald Trump. Nó thích hợp cho kịch bản diễn biến lý tưởng nhưng kịch bản này chắc chắn sẽ không diễn ra trên thực tế. Hamas tự giải giáp và Israel triệt thoái hoàn toàn khỏi Gaza vẫn là những trắc trở lớn nhất. Nghị quyết này chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình dài, với đích đến hiện không ai dám chắc là sẽ tới được!

Tin liên quan

LHQ thông qua nghị quyết về Gaza do Mỹ soạn thảo, Hamas kịch liệt phản đối

(NLĐO) - HĐBA LHQ thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm thúc đẩy một nền hòa bình bền vững và công cuộc tái thiết dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ - Nga đối đầu về nghị quyết Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đầu tuần này dự kiến tiến hành bỏ phiếu về 2 dự thảo nghị quyết liên quan kế hoạch hòa bình tại Gaza của Mỹ.

Dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về Dải Gaza gặp khó

Trung Quốc và Nga đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn nội dung thành lập "Hội đồng Hòa bình", một cơ quan quản trị chuyển tiếp ở Dải Gaza, khỏi dự thảo nghị quyết

Dải Gaza Nghị quyết Mỹ Palestine Israel
