Bước đột phá thực chất trong phục vụ

Ngày 29-12, hàng trăm lượt người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM (Trung tâm, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) để làm các thủ tục hành chính. Đây cũng là ngày đầu tiên đơn vị này vận hành.

Hài lòng

Mặc dù 7 giờ 30 phút Trung tâm mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhưng từ sáng sớm, lãnh đạo và công chức đã có mặt để hoàn tất công tác chuẩn bị. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP HCM và đại diện Ban Giám đốc các sở, ngành cũng có mặt để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Bà Phạm Thị Cẩm Lệ (phường Chánh Hưng) vừa đến cửa đã được các tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn bốc số thứ tự. Bà tỏ ra hài lòng khi thủ tục tạm ngừng kinh doanh của mình được thực hiện nhanh chóng. "Nhân viên tại đây hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Những lần thực hiện thủ tục trước tôi phải đợi rất lâu, gần như mất một buổi sáng mới có thể xong. Lần này thời gian đã được rút ngắn rất nhiều" - bà Lệ nhận xét.

Anh Võ Trường Đạt (phường Gia Định) cho biết đến Trung tâm để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo anh, việc thực hiện thủ tục tại Trung tâm không khác so với việc thực hiện tại Sở Tài chính trước đây. "Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ từ trước thì đến đây giải quyết rất nhanh, không tốn nhiều thời gian chờ đợi" - anh Đạt chia sẻ.

Anh Võ Trường Đạt cũng bày tỏ sự hài lòng khi trụ sở của Trung tâm khang trang, hiện đại. "Nhân viên làm việc nhiệt tình, thân thiện. Từ khi vào cổng đã có bảo vệ hướng dẫn chỗ để xe, tình nguyện viên hướng dẫn bấm số và dẫn đến tận quầy làm thủ tục" - anh Đạt đánh giá.

Bà Bùi Vĩnh Hồng (phường Tân Định) cũng dành nhiều lời khen cho Trung tâm. "Khi bước vào đây, điều đầu tiên làm tôi ấn tượng là việc nhân viên tiếp dân chu đáo, nhỏ nhẹ, vui vẻ, hướng dẫn rất tường tận" - bà Hồng nhận xét. Cũng theo bà Hồng, điều bà thích nhất ở Trung tâm là tại đây tiếp nhận hồ sơ ở hầu hết các lĩnh vực, rất thuận tiện cho người dân. "Trước đây, mỗi lĩnh vực có một cơ quan tiếp nhận khác nhau, đi lại rất cực!" - bà Hồng kể.

Anh Võ Trường Đạt đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong sáng 29-12

Đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm

Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cũng có mặt trực tiếp tại Trung tâm để điều hành công việc trong ngày đầu tiên. Đơn vị này cử 3 công chức và một lãnh đạo cấp phòng làm việc tại Trung tâm. "Đây đều là những công chức nắm vững chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến Sở Tài chính" - bà Lê Thị Thanh Thúy cho biết.

Phó Giám đốc Sở Tài chính đánh giá việc tập trung các thủ tục hành chính về Trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết các thủ tục của đơn vị này đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Chỉ còn một vài thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư còn nhận hồ sơ giấy. Sở Tài chính sẽ từng bước trình UBND TP HCM để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục còn lại. Qua đó, hướng đến việc người dân, doanh nghiệp có thể làm các thủ tục ngay tại nhà hoặc trụ sở làm việc của mình.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, cho biết đơn vị này cử 2 công chức đến làm việc tại đây. Các công chức này cũng đã được Sở Tư pháp hướng dẫn tập huấn đầy đủ các kỹ năng. Trước số lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày đầu tiên rất lớn, sở này đang tính toán tăng cường thêm công chức đến Trung tâm làm việc trong thời gian tới. "Sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm sẽ được chuyển ngay về cho các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để xử lý trong ngày" - bà Nguyễn Thị Liễu cho biết.

Theo ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm, đơn vị là đầu mối để tiếp nhận các loại hồ sơ, thủ tục hành chính; triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường, đặc khu trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trung tâm cũng là cơ quan kiểm soát toàn bộ số lượng, tiến độ và cả sự hài lòng của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn TP HCM. "Mục tiêu của việc thành lập Trung tâm là phải tạo bước đột phá thực chất trong công tác phục vụ người dân; tạo sự đổi mới căn bản, toàn diện từ cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo đến việc thực thi của cán bộ, công chức. Từ đó, tạo sự chuyển biến thực chất trong lề lối, tác phong, phương pháp làm việc để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp" - ông Dương Văn Thơm nhấn mạnh.

Với mô hình Trung tâm giúp cho việc đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại thuận lợi hơn, tập trung phục vụ người dân tốt hơn. Trung tâm cũng đã lựa chọn kỹ lưỡng đội ngũ nhân sự từ các sở, ban, ngành để về đây làm việc, phục vụ người dân. Trung tâm cũng đã tham mưu cho UBND TP HCM rà soát, công bố và xây dựng quy trình nội bộ khoa học nhất, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết cho người dân.

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM làm thủ tục trong sáng 29-12

Khuyến khích dùng phương thức trực tuyến Lý giải việc chọn đặt Trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức thay vì các khu vực trung tâm của TP HCM (cũ), Phó Giám đốc Trung tâm Dương Văn Thơm cho biết việc này giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm. Đây cũng là điểm giao cắt giữa TP HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Vị trí của Trung tâm gần tuyến đường sắt metro, người dân từ các khu vực lân cận có thể đến dễ dàng, thuận lợi. Trung tâm tổ chức 3 điểm tiếp nhận tương ứng với 3 tỉnh, thành trước khi sáp nhập. Bên cạnh đó, còn có 38 tổ địa bàn đặt tại 38 trụ sở quận, huyện và thành phố của TP HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Từ đó, tạo thành mạng lưới phủ khắp trên địa bàn thành phố, giúp người dân đến thực hiện các dịch vụ công với cự ly ngắn nhất. Người dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ mà không cần đến bất cứ điểm giao dịch nào. "Chúng tôi khuyến khích người dân giải quyết hồ sơ trực tuyến để giảm thời gian, chi phí đi lại" - ông Dương Văn Thơm khuyến nghị.

Chị NGUYỄN THỊ KIM NHANH (phường Long Trường): Không còn đi xa Trước đây, tôi phải vào khu vực quận Bình Thạnh (cũ) để thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội. Với Trung tâm này, tôi không còn phải đi xa và chịu cảnh kẹt xe, chờ đợi lâu. Hồ sơ của tôi được giải quyết rất nhanh. Nhân viên hướng dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu. Thủ tục nhanh gọn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian của người dân. Trong điều kiện phát triển hiện nay, một trong những thước đo quan trọng của bộ máy hành chính là hiệu quả, nhanh chóng, thủ tục đơn giản. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy nhịp sống nhanh hơn vốn là lợi thế của TP HCM từ xưa nay. Tôi rất hài lòng với dịch vụ tại đây. Chị NGUYỄN ĐẠT BẢO NHI (tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM): Góp sức hỗ trợ người dân Tôi rất vui khi TP HCM đã đưa vào vận hành một trung tâm lớn, hiện đại để giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Nhiệm vụ của tôi cùng các tình nguyện viên là đón tiếp, giúp người dân lấy số thứ tự và hướng dẫn họ đến đúng quầy tiếp nhận. Chúng tôi hạnh phúc khi được có mặt tại đây để cùng góp sức, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng và chính xác hơn. Dần dà, người dân sẽ quen với cách vận hành của Trung tâm và sẽ dễ dàng đến đây thực hiện các thủ tục hành chính.



