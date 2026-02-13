HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bước ngoặt ở Syria: Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược chống IS

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Căn cứ Al-Tanf từ lâu đã đóng vai trò quan trọng cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát Al-Tanf - một căn cứ quân sự chiến lược ở phía Đông nước này - sau khi quân đội Mỹ rút lui. 

Hôm 12-2, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố quân đội Mỹ đã “bàn giao căn cứ Al-Tanf cho lực lượng Syria”. Họ đang bảo đảm an ninh cho căn cứ và khu vực xung quanh. Lực lượng biên phòng Syria sẽ được triển khai trong khu vực vào những ngày tới.

Bước ngoặt ở Syria: Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược chống IS - Ảnh 1.

Một cuộc tuần tra chung của Lực lượng Liên minh Quốc tế và Quân đội Syria Tự do (FSA) quanh căn cứ Al-Tanf hồi năm 2023. Ảnh: FSA

Theo nhiều báo cáo truyền thông, quân đội Mỹ rút khỏi Al-Tanf hôm 11-2 và di chuyển về phía biên giới với Jordan, từ đó sẽ tiếp tục phối hợp các hoạt động hạn chế trong khu vực. 

Một nguồn tin nói với AP rằng quân đội Mỹ đã di chuyển thiết bị ra khỏi đây trong 15 ngày qua.

Mỹ được cho là cũng đã rút khỏi các vị trí ở tỉnh Hasakah, bao gồm cả căn cứ Ash Shaddadi.

Quân đội Mỹ đã hiện diện tại Al-Tanf gần một thập kỷ. Al-Tanf được thành lập năm 2016, nằm ở ngã ba chiến lược giữa Syria, Jordan và Iraq, dọc theo đường cao tốc M2 Baghdad - Damascus.

Căn cứ này từng đóng vai trò quan trọng cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cũng được sử dụng để huấn luyện các lực lượng đối lập ở Syria.

Quan hệ giữa Washington và Damascus đã thay đổi sau khi chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024. Ông Assad luôn cáo buộc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là “sự chiếm đóng bất hợp pháp”.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã gặp nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và nhất trí tham gia liên minh chống IS. Sau đó, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế được áp đặt lên Syria trong hơn một thập kỷ.

Vào tháng trước, chính quyền Syria đạt được thỏa thuận với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo để sáp nhập họ vào quân đội chính quy. 

Kể từ đó, quân đội Mỹ bắt đầu đưa hàng ngàn “phần tử cực đoan IS” từ các nhà tù do SDF điều hành ở Đông Bắc Syria tới Iraq, nơi những người này sẽ bị truy tố.

