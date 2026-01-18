Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Đài ABC News hôm 18-1 đưa tin quân đội Iraq chính thức tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự Ain al-Asad sau khi Mỹ rút quân, đúng như thỏa thuận ký kết giữa Washington và Baghdad từ năm 2024.

Theo thỏa thuận trên, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chấm dứt hoạt động tại Iraq từ tháng 9-2025.

Dù kế hoạch rút quân vẫn diễn ra nhưng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani từng cho biết khoảng từ 250 - 350 cố vấn và nhân viên an ninh Mỹ duy trì hoạt động ở phía Tây Iraq do "những diễn biến phức tạp tại Syria".

Binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq. Ảnh: AP

Đến nay, giới chức Iraq xác nhận toàn bộ binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự của Mỹ đã rời khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq.

Trung tướng Abdul Amir Rashid Yarallah, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iraq, trực tiếp có mặt tại hiện trường để giám sát việc bàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân đội Iraq sau khi Mỹ rút quân.

Trung tướng Yarallah chỉ đạo nhiều đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, vị trí chiến lược của căn cứ này để đảm bảo an ninh quốc gia.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Iraq (giấu tên) tiết lộ với báo chí: "Mỹ không chỉ rút quân mà còn mang theo toàn bộ trang thiết bị quân sự hiện đại khi rời khỏi căn cứ".

Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về đợt rút quân này.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17-1 (giờ địa phương) tuyên bố lực lượng Mỹ vừa tiến hành không kích tiêu diệt Bilal Hasan Al-Jasim. Chiến dịch diễn ra chớp nhoáng vào ngày 16-1, tại phía Tây Bắc Syria.

Phía Mỹ cáo buộc Bilal Hasan Al-Jasim là thủ lĩnh IS "sừng sỏ", đóng vai trò quan trọng suốt quá trình IS thực hiện vụ phục kích kinh hoàng ở khu vực Palmyra - Syria ngày 13-12-2025, khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên Mỹ thiệt mạng.

Sau một loạt hành động quân sự mạnh tay nhắm vào IS, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy trưởng CENTCOM, gửi đi thông điệp kêu gọi các bên tại Syria nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang, tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Ông thúc giục chính phủ Syria chấm dứt tấn công tại khu vực lân cận Aleppo và al-Tabqa.

"Việc truy quét IS hay duy trì áp lực quân sự đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả đối tác tại Syria cũng như liên quân quốc tế. Một đất nước Syria hòa bình là yếu tố sống còn cho sự ổn định toàn khu vực" - Đô đốc Cooper nhấn mạnh.

Ngay sau khi trận phục kích đẫm máu ngày 13-12-2025 xảy ra, Tổng thống Donald Trump cam đoan rằng Mỹ sẽ có "đòn trả đũa cực kỳ nghiêm khắc".

Lập tức quân đội Mỹ liên tục dội "bão lửa" xuống nhiều căn cứ của lực lượng IS.

Tuần qua, Mỹ phát động chiến dịch quy mô lớn mang tên "Hawkeye Strike" (Mắt ưng đột kích). Kết quả, Mỹ cùng đồng minh tập kích hơn 100 địa điểm hạ tầng, kho vũ khí do lực lượng IS kiểm soát.

Trước đó, hơn 70 mục tiêu IS tại Syria bị quân đội Mỹ tiêu diệt trong ngày 19-12-2025.