Giải trí

Búp Sen Vàng - Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Giải thưởng Búp Sen Vàng - Hành trình chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi Việt Nam.

Giải Búp Sen Vàng dành cho tài năng nhí

Búp Sen Vàng- Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ công bố giải thưởng Búp Sen Vàng

Lễ Công bố Giải thưởng Búp Sen Vàng - Một giải thưởng văn hóa, nghệ thuật giàu giá trị giáo dục và nhân văn, nhằm tôn vinh và chắp cánh cho các tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Giải thưởng do Báo Thiếu niên Tiền PhongNhi Đồng phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent tổ chức.

Giải thưởng Búp Sen Vàng không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là sự trân trọng đối với hành trình bền bỉ rèn luyện, niềm đam mê nghệ thuật trong sáng và tinh thần cống hiến của các em nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua việc vinh danh những gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, giải thưởng góp phần bồi dưỡng, gìn giữ và phát triển lớp mầm non tài năng cho nền Văn hóa - Nghệ thuật nước nhà, đồng thời lan tỏa các giá trị tốt đẹp về nhân cách, lối sống, trách nhiệm xã hội và ý thức vì cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh, Búp Sen Vàng còn hướng tới việc xây dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, uy tín và chuyên nghiệp, nơi các em nhỏ được thể hiện năng lực, được ghi nhận công bằng, minh bạch và được định hướng phát triển đúng đắn.

Giải thưởng đóng vai trò là cầu nối giữa tài năng nhí với gia đình, nhà trường, các nhà chuyên môn và công chúng, góp phần định hướng thẩm mỹ, nuôi dưỡng đam mê và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Búp Sen Vàng- Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam - Ảnh 2.

Sân chơi cho tài năng nhí

Giải thưởng Búp Sen Vàng với hệ thống giải ở các hạng mục âm nhạc (Nam ca sĩ nhí, Nữ ca sĩ nhí, Nhóm nhạc thiếu nhi, Ca khúc thiếu nhi, MV (Video âm nhạc thiếu nhi); Điện ảnh - Truyền hình (Nam diễn viên nhí, Nữ diễn viên nhí, Phim thiếu nhi xuất sắc); Sân khấu (Nam diễn viên nhí sân khấu, Nữ diễn viên nhí sân khấu, Diễn viên hài nhí, Vở diễn sân khấu thiếu nhi); Chương trình nghệ thuật - Trình diễn (MC nam nhí, MC nữ nhí, Siêu mẫu nhí nam, Siêu mẫu nhí nữ, Nghệ sĩ nhí có gương mặt ảnh bìa đẹp nhất).

Giải Búp Sen Vàng lan tỏa giá trị nhân văn

Búp Sen Vàng- Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam - Ảnh 3.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng được tổ chức theo hình thức vinh danh khu vực, nhằm mở rộng cơ hội tham gia và lan tỏa giá trị nhân văn trên cả nước.

Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê cho biết với việc tổ chức Giải thưởng Búp Sen Vàng, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm sân chơi uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Giải thưởng Búp Sen Vàng - nhấn mạnh: Hội đồng Nghệ thuật gồm những nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, trong quá trình chấm thi sẽ công tâm lựa chọn những thí sinh tài năng, xuất sắc. Từ đó, tạo cầu nối giữa tài năng nhí với công chúng, góp phần nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, Lễ vinh danh khu vực miền Bắc sẽ diễn ra ngày 16-2 tại Nhà Văn hóa Xứ Đông (Hải Phòng); Lễ vinh danh khu vực miền Nam dự kiến tổ chức ngày 15-3 tại TP HCM.

Tại mỗi khu vực, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các nghệ sĩ nhí tiêu biểu trở thành đại diện khu vực, đồng hành cùng Báo Thiếu niên Tiền phongNhi đồng trong nhiệm kỳ một năm, có nhiều cơ hội để phát triển nổi bật, trong đó có việc trở thành gương mặt đại diện của Báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng, xuất hiện trên ảnh bìa các ấn phẩm đặc biệt, đồng thời tham gia các hoạt động truyền thông, sự kiện và chương trình cộng đồng do báo tổ chức.

Tin liên quan

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc

(NLĐO) - "Em xinh" Han Sara chào năm mới đúng cách với giải thưởng Korea First Brand Award 2026.

Vương Bình và Phùng Khánh Linh khiến fan xuýt xoa

(NLĐO) - Fan Meeting cháy vé, Vương Bình rủ Phùng Khánh Linh hát "HIT Metro": Hòa giọng "nức lòng" người nghe.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - 4 thế hệ người hâm mộ hội tụ tại Fan Meeting Phương Mỹ Chi mang tên Lò cò, diễn ra tối 10-1 tại TP HCM.

