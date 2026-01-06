HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc

Thùy Trang

(NLĐO) - "Em xinh" Han Sara chào năm mới đúng cách với giải thưởng Korea First Brand Award 2026.

Han Sara trở thành "em xinh say hi" thứ hai sở hữu giải thưởng quốc tế

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc - Ảnh 1.

Han Sara với giải thưởng mở bát cho năm 2026

Chiều ngày 6-1, "em xinh" Han Sara đã được tôn vinh với giải thưởng Female Vocalist to Lead 2026 khu vực Việt Nam tại lễ trao giải Korea First Brand Award, đánh dấu lần đầu đoạt giải thưởng ở quê nhà Hàn Quốc, sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Gen Z bày tỏ lời cảm ơn chân thành Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum) đã lựa chọn cô vào danh sách đề cử và gửi lời mời cô trở về quê nhà dự giải.

Trên tất cả, Sara biết ơn mỗi một thành viên trong fandom Lạc Đà đã ôm lấy cô bằng tình yêu thương, miệt mài bình chọn để đưa cô chạm tay vào giải thưởng danh giá.

Korea First Brand Award là giải thưởng thường niên uy tín tại Hàn Quốc, hiện đã đi tới mùa giải thứ 24. Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia.

Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì. Mùa giải năm nay có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như G-Dragon, Jisoo, Rose, Jennie…

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đầy xúc động của Han Sara khi nhận giải

Tại Korea First Brand Award lần này, Han Sara là ngôi sao Việt Nam duy nhất đoạt giải. Ban tổ chức kỳ vọng kết quả này sẽ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu cá nhân của nữ ca sĩ, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực trong tương lai.

Với ngôi vị Female Vocalist to Lead 2026 khu vực Việt Nam, Han Sara trở thành người thứ hai trong dàn "Em xinh say hi" mùa 1 sở hữu trong tay giải thưởng quốc tế, sau Phương Mỹ Chi.

Han Sara có một khởi đầu 2026 rực rỡ

Han Sara vừa trải qua một năm 2025 đầy tích cực và đáng tự hào. Nhờ hiệu ứng từ show thực tế "Em xinh say hi", cô nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ săn đón nhờ tài năng ca hát, sáng tác, ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn hấp dẫn.

Bước ra khỏi cuộc thi, cô mau chóng bắt tay sản xuất dự án âm nhạc Unfrozen với E.P và một đêm mini concert được đầu tư chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh cũng đón nhận phản hồi tích cực từ khán giả trẻ.

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc - Ảnh 3.

Han Sara cực kỳ xinh đẹp

Song song đó, cô tham gia hàng loạt các concert lớn tại cả hai miền Nam - Bắc, trước khi lưu giữ kỷ niệm sinh nhật 25 tuổi hạnh phúc bên các Lạc Đà, ở hai buổi fan meeting tại TP HCM và Hà Nội, vào giữa tháng 11.

Những dấu ấn đẹp đã qua là nền tảng để Han Sara tiếp tục hăng say sáng tạo và cống hiến trong ngày tháng sắp tới, hình tượng người đại diện thương hiệu tiềm năng trong showbiz Việt.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, có cha mẹ đều là người Hàn Quốc. Cô tới Việt Nam sinh sống từ lúc 10 tuổi. Năm 2017, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và từ đó bước chân vào làng nhạc Việt.

Suốt 8 năm qua, giọng ca gen Z chăm chỉ hoạt động và không ngừng cải thiện những kỹ năng, trải nghiệm qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất thời thượng, pha trộn chất liệu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cô xây dựng hình tượng nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tự do thể hiện bản sắc, cá tính riêng. Không chỉ có ngoại hình, giọng hát sáng, khả năng đọc rap và vũ đạo, cô còn đa tài trong sáng tác khi trực tiếp viết lời cho 3 ca khúc trong dự án Unfrozen.

Các sản phẩm nổi bật của cô được giới trẻ yêu thích như "Do anh si", "Xinh", "Black Rose", "Có khi nào", "Giống như em"…

Tin liên quan

Cô gái Hàn Quốc Han Sara bật khóc

Cô gái Hàn Quốc Han Sara bật khóc

(NLĐO) - Han Sara chia sẻ “Nhớ lại hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy mình khổ quá”.

Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Ngân diện đầm trắng xinh đẹp, tặng cành đào cho đạo diễn Rahhat Shah Kazmi tại buổi ra mắt phim "Vạn dặm yêu em".

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

(NLĐO) - Trong phim mới, Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba nhiều giằng xé, hứa hẹn giàu cảm xúc khi lên sóng năm 2026.

