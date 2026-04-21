Thời sự

C05 - Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường

Tuấn Minh

(NLĐO)- C05 - Bộ Công an đã vào cuộc cùng Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nguồn nước khu vực khe suối, nơi nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường

Sáng 21-4, tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng của Bộ Công an đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, lấy mẫu nước ở khu vực khe suối Dòng Sông để làm rõ vụ việc nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối nhiều ngày qua khiến người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hoang mang, lo lắng.

C05 Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường - Ảnh 1.

Công an vào cuộc kiểm tra nguồn nước suối Dòng Sông gần khu vực nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội, gần khu vực giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường

Đại diện UBND xã Thạch Quảng cho biết lực lượng công an chiều 20-4 đã tới khu vực nhà máy của Công ty TNHH BOB Hà Nội (đóng tại thôn Quảng Trung) kiểm tra, lấy mẫu nước ở khu vực xả thải ra môi trường để phân tích, làm rõ mức độ ô nhiễm.

Theo nguồn tin của phóng viên, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, làm việc trong khoảng 10 ngày.

C05 Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường - Ảnh 2.

Lực lượng công an lấy mẫu nước khu vực suối Dòng Sông để làm rõ nguyên nhân sự cố môi trường

Liên quan tới nguồn nước giếng khoan của người dân thôn Quảng Trung đổi màu tím bất thường, đại diện UBND xã Thạch Quảng cho biết đến thời điểm này nước đã nhạt màu hơn, nồng độ ô nhiễm cũng đã giảm. "Còn về các mẫu nước đưa đi phân tích, ít nhất 7 ngày mới có kết quả. Ngày 20-4, UBND xã cũng đã tạm dừng hoạt động của nhà máy để khắc phục sự cố môi trường"- đại diện lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

C05 Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường - Ảnh 3.

Nước giếng khoan nhà dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đổi màu tím bất thường

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

C05 Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường - Ảnh 4.

Nước thải bên trong hệ thống xử lý của Công ty TNHH BOB Hà Nội ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 16-4, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng. cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế, sau đó phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, qua làm việc, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối Dòng Sông gây sự cố môi trường. Còn về nguồn hôi thối, hiện xã Thạch Quảng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý.

Tin liên quan

Thông tin mới liên quan vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

(NLĐO)- Một trang trại nuôi heo nái gần khu vực nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi bất thường ở Thanh Hóa đã bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Tìm ra nguyên nhân vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường

(NLĐO)- Công ty TNHH BOB Hà Nội (công ty giặt là) nhận trách nhiệm nguồn nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường do nước thải của công ty gây ra

Nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường

(NLĐO)- Khi gia đình một hộ dân ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) bơm nước từ giếng khoan lên, dòng nước đổi màu tím bất thường kèm theo mùi hôi thối nồng nặc

công an tỉnh Thanh Hóa Bộ Công an đổi màu sự cố môi trường nước giếng khoan đổi màu nước đổi màu
