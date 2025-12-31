Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCM

N.Dung

(NLĐO) - Lá gan hiến tặng trong ngày cuối năm từ người đàn ông chết não ở TPHCM đã giúp hồi sinh sự sống cho một phụ nữ tại Hà Nội.

Ngày 31-12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện thành công ca lấy và ghép gan từ người hiến chết não.

img

Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: Lan Hương

Người hiến là nam bệnh nhân 51 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), được chẩn đoán chết não. Người nhận là nữ bệnh nhân 43 tuổi, mắc xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, có tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần. Bệnh nhân từng được phẫu thuật từ 27 năm trước và can thiệp nút động mạch lách cách đây 3 năm.

Khoảng 2 giờ ngày 31-12, các bác sĩ tiến hành lấy đa tạng, trong đó gan được lấy sau khoảng 3 giờ. Ngay trong sáng cùng ngày, kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có mặt tại sân bay, phối hợp vận chuyển lá gan bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Sau khi được ghép trong vòng 5 giờ, lá gan đã hoạt động tốt trong cơ thể người nhận. Ca ghép đánh dấu sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế trong việc lấy, vận chuyển và ghép tạng xuyên Việt.

img

Tạng được vận chuyển từ TPHCM về Hà Nội để tiến hành ghép cho bệnh nhân

Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thực hiện vào tháng 10-2017. Đến nay, bệnh viện đã tiến hành hơn 300 ca ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não, trong đó có cả các ca ghép gan bất đồng nhóm máu.

Bệnh viện không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng chỉ định và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan, bao gồm phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người hiến và phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận. Tới đây, bệnh viện sẽ triển khai ứng dụng robot trong phẫu thuật ghép gan.

Tin liên quan

Xuyên đêm ghép gan cứu giảng viên suy gan cấp nguy kịch

Xuyên đêm ghép gan cứu giảng viên suy gan cấp nguy kịch

(NLĐO) - Một sinh viên năm nhất đã tự nguyện hiến gan cho thầy giáo của mình vì suy gan cấp.

Thêm một bệnh viện ở TP HCM làm chủ kỹ thuật ghép gan

(NLĐO) - Với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này.

Ca ghép gan đặc biệt cứu bé 8 tháng tuổi

(NLĐO) - Bệnh nhi 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5 kg, được ghép gan từ nguồn tạng là người hiến chết não.

hiến tạng ghép tạng ghép gan người hiến chết não lá gan vận chuyển tạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo