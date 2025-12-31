Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCM

Ngày 31-12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện thành công ca lấy và ghép gan từ người hiến chết não.

Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: Lan Hương

Người hiến là nam bệnh nhân 51 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), được chẩn đoán chết não. Người nhận là nữ bệnh nhân 43 tuổi, mắc xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, có tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần. Bệnh nhân từng được phẫu thuật từ 27 năm trước và can thiệp nút động mạch lách cách đây 3 năm.

Khoảng 2 giờ ngày 31-12, các bác sĩ tiến hành lấy đa tạng, trong đó gan được lấy sau khoảng 3 giờ. Ngay trong sáng cùng ngày, kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có mặt tại sân bay, phối hợp vận chuyển lá gan bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Sau khi được ghép trong vòng 5 giờ, lá gan đã hoạt động tốt trong cơ thể người nhận. Ca ghép đánh dấu sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế trong việc lấy, vận chuyển và ghép tạng xuyên Việt.

Tạng được vận chuyển từ TPHCM về Hà Nội để tiến hành ghép cho bệnh nhân

Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thực hiện vào tháng 10-2017. Đến nay, bệnh viện đã tiến hành hơn 300 ca ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não, trong đó có cả các ca ghép gan bất đồng nhóm máu.

Bệnh viện không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng chỉ định và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan, bao gồm phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người hiến và phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận. Tới đây, bệnh viện sẽ triển khai ứng dụng robot trong phẫu thuật ghép gan.