Giải trí

Ca nhạc sĩ Kỳ Phương (trưởng nhóm Techno nổi tiếng một thời) bây giờ ra sao?

Thùy Trang

(NLĐO) - Gặp lại nhạc sĩ Kỳ Phương tại buổi lễ Trường THCS-THPT Hồng Hà nhận 2 huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều người bất ngờ.

Bất ngờ ca sĩ Kỳ Phương một thời

Cuộc sống Kỳ Phương sau ánh hào quang: Tái xuất đầy bất ngờ trong âm nhạc - Ảnh 1.

Ca sĩ Kỳ Phương nổi tiếng một thời

. Phóng viên: Anh dạo này thế nào, anh vẫn còn làm nghệ thuật chứ?

- Ca nhạc sĩ Kỳ Phương: Tôi bây giờ làm công việc quản lý bộ phận media tại trường THCS-THPT Hồng Hà với trách nhiệm đào tạo, giảng dạy. Nhưng tôi vẫn đi hát đều đặn. Không phải là những show lớn, hoành tráng nhưng vẫn còn đi hát. Tôi đang chuẩn bị cho hành trình comeback (tái xuất) của mình trong thời gian tới.

Không còn là cái tên được biết đến nhiều nữa, anh có buồn không?

-Nói thật, sau khi rời xa showbiz, tôi thấy hạnh phúc hơn. Trước đây, ngày đêm chạy show, tôi cứ hát như một cái máy thôi, có lúc cũng chẳng còn biết bản thân có cảm xúc với tiết mục trình diễn của chính mình nữa hay không? Bây giờ thì khác, tôi thụ hưởng được mọi khoảnh khắc của chính mình. Tôi hạnh phúc hơn mỗi lần được diễn.

Ca nhạc sĩ Kỳ Phương (trưởng nhóm Techno đình đám một thời) bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Trường THCS-THPT Hồng Hà, nơi ca sĩ Kỳ Phương làm việc, vừa nhận 2 huân chương Lao động hạng Nhì

. Nhưng ngày trước ra đường khán giả gọi tên, tay bắt mặt mừng, giờ anh đi không anh nhìn nữa, chắc cũng khiến cảm xúc anh phần nào chơi vơi?

- Đúng rồi, cảm giác đang ở đỉnh cao rồi giờ như rơi xuống vực, buồn chứ. Nói không buồn là nói "láo". Nhưng có điều, tôi bây giờ ở tuổi U60, thăng trầm nào cũng trải qua rồi, sao tôi để mình buồn vì những chuyện như thế nữa. Tôi của hiện tại, sống mỗi ngày với tâm thái biết ơn. Biết ơn vì có bao nhiêu điều may mắn còn đến. Với tôi, cuộc sống bây giờ an yên và đủ đầy lắm.

“Tiền tài, danh vọng” và nghệ sĩ: vòng tuần hoàn

Cuộc sống Kỳ Phương sau ánh hào quang: Tái xuất đầy bất ngờ trong âm nhạc - Ảnh 3.

Ca sĩ Kỳ Phương bây giờ khác trước

. Ai đến với nghệ thuật mà chả mong "tiền tài, danh vọng", giờ một nghệ sĩ từng kiếm được nhiều tiền như anh mà không thể "kiếm tiền" được nhiều nữa, chắc có lẽ cũng thấy "ê chề"?

- Gia cảnh tôi xưa nghèo lắm nên hỏi tôi sợ gì nhất, tôi nói ngay "tôi sợ nghèo". Lúc trước đi hát, điều duy nhất trong đầu tôi là làm thế nào để có tiền mua nhà, mua xe... Tôi ngày trước, có phần ích kỷ nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy "hơi mắc cỡ" nhưng chưa bao giờ tôi thấy ghét bỏ bản thân mình lúc ấy cả. Không "cày cuốc" lúc đó thì tôi làm gì có cuộc sống an yên như hiện tại.

Tôi cũng như bao người, muốn giúp đỡ người khác, muốn cho đi mà không cần nhận lại, muốn là người truyền cảm hứng cho cuộc sống của người khác. Nhưng nếu tôi không có tiền thì lấy gì mà cho đi. Tôi không hạnh phúc thì sao giúp người khác thoát khổ đây. Tôi may mắn biết đủ để hạnh phúc, từng hưởng trọn vẹn cảm giác của một ngôi sao, cũng có cả nhà lẫn xe. Giờ muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mình may mắn có được cho những người xung quanh.

Trước đây, tôi cũng khát khao quay quần với danh vọng, với tiền tài nhưng giờ tôi ngộ được rồi. Đời vô thường lắm, sống nay chết mai. Cuộc sống mình còn chẳng giữ được thì hư danh sao giữ? Sống vui là được.

Cuộc sống Kỳ Phương sau ánh hào quang: Tái xuất đầy bất ngờ trong âm nhạc - Ảnh 4.

Kỳ Phương nói anh sắp comeback (tái xuất)

. Anh thấy các bạn trẻ hiện nay thế nào?

-Họ giỏi và xuất sắc. Tôi may mắn vẫn hát được nhạc của họ như Anh Tú, Erik... Tôi thấy đời mình may mắn vì chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ trở lại sớm thôi.

Còn hạnh phúc cá nhân anh thì thế nào?

-Tôi chỉ có thể nói là tôi đang rất hạnh phúc.

