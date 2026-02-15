Ca sĩ, diễn viên Lyly: "Một cái Tết khác biệt!"

Lyly thấy may mắn khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh lại là vai nữ chính trong phim của Trấn Thành





- Ca sĩ, diễn viên Lyly: Tất cả đều liên quan nhạc phim. Thời điểm phim "Mai" ra mắt, tôi rất thích nên đi xem đến 3 lần. Nhiều cảm xúc, tôi viết một bài nhạc "Cảm ơn vì đã không đợi em" dành tặng cho phim.

Tôi luôn mong ước có cơ hội viết nhạc phim. Anh Thành liên hệ với tôi để nói về việc viết nhạc phim và anh ấy gợi ý đi thử vai để phù hợp thì đóng một vai nào đó. Thế nhưng, may mắn, tôi lại đậu vai nữ chính và cũng có bài nhạc phim.

Lyly cảm thấy bản thân may mắn

* Lyly chuẩn bị thế nào cho vai diễn khi bạn là ca sĩ, nhạc sĩ và chưa từng đóng phim?

- Ban đầu, tôi có hỏi anh Thành rằng cần đi học một khóa chuyên về diễn xuất không nhưng anh ấy nói không cần, chỉ xem nhiều phim. Anh ấy gửi một số phim cho tôi xem. Tôi diễn vai Hải Linh hoàn toàn bản năng và nghĩ vì mình chưa có kinh nghiệm, không có thói quen hay kỹ thuật diễn xuất nào nên anh Thành dễ tập huấn, uốn nắn, mang đến sự tự nhiên, chân thật cho nhân vật.





* Khi xem lại vai diễn, nghe những bình luận của mọi người về vai của mình, Lyly cảm thấy thế nào, có hài lòng không?

- Tôi thấy nhẹ nhõm bởi suốt mấy tháng từ lúc đọc kịch bản, quay phim, hậu kỳ… tôi luôn căng thẳng, không biết bản thân lên phim thế nào có ổn không. Tôi lo cho diễn xuất của mình dù vẫn tin tưởng đạo diễn.

Lyly nhận định bản thân hướng nội, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Lyly hướng nội và phim "Thỏ ơi!!" giúp cô nhận ra nên thay đổi, đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp nhận nguồn năng lượng mới





Đọc bình luận, tôi thấy nhiều hai từ "tròn vai", không quá tệ và đây là tín hiệu tích cực khi bản thân mạnh dạn thử sức. Thời điểm phim mới tung poster, nhiều người đặt dấu hỏi cho những ca sĩ lần đầu làm diễn viên như tôi. Họ cho rằng tôi sẽ bị "đơ" và bản thân tôi cũng từ nghĩ mình "đơ" vì vốn hướng nội, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Tôi "nhốt" tất cả vào bên trong và mặt lúc nào trông cũng lạnh lạnh. Đây là "lạnh cơ địa" nhưng may mắn là anh Thành vẫn phát hiện, tin tưởng vào Lyly bên trong và có đủ sức để kéo Lyly đó ra bên ngoài.

Lyly bị ngộp và sốc vì Trấn Thành trên trường quay

- Tôi bị ngộp, sốc vì anh Thành quá khác. Tôi đã quay nhiều gameshow chung với anh Thành, gặp bên ngoài nhiều.

Vì thế, tôi thấy lạ lẫm đến mức tự nghĩ "anh Thành đây hả ta? Sao mà khác thế". Tôi bị la rất nhiều, nuốt nước mắt vào trong nhưng điều an ủi là ai trên đoàn phim cũng bị la, không phải riêng mình tôi.

Lyly và bạn diễn Vĩnh Đam. (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)

Vẻ đẹp của Lyly

Tôi thấy bản thân mình có nhiều thay đổi sau phim này, không chỉ kỹ năng diễn xuất mà ở cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Điều này sẽ giúp ích cho tôi trong công việc âm nhạc. Tôi mở lòng hơn, thả lỏng, biết lắng nghe chứ lâu nay tôi cũng giống hệt nhân vật Hải Linh vừa cứng nhắc, khô khan lại nguyên tắc.

* Lyly thấy không khí ở trường quay khác nhiều so với trên sân khấu hay những nơi đã từng quay các video âm nhạc?

- Tôi thấy rất khác, trên sân khấu đỡ tâm lý hơn. Tôi sống với sân khấu lâu rồi, hát, nhảy múa, tung hoành một mình. Khi đóng phim, tôi phải phối hợp bạn diễn. Đôi lúc, tôi chưa kịp lấy cảm xúc, nhưng cảm xúc của bạn diễn thì đã nhiều và cũng có khi ngược lại. Chúng tôi phải phối hợp nhịp nhàng không chỉ với nhau mà còn với máy quay, ánh sáng, bối cảnh…

*Để trở nên thân quen cùng bạn diễn Vĩnh Đam và có những cảnh thân mật, Lyly có chuẩn bị nhiều ở hậu trường trước khi cùng xuất hiện trước ống kính?

- Chúng tôi có những buổi làm việc cùng nhau với đạo diễn Trấn Thành. May mắn, dù không quen nhau nhưng trong vòng tròn bạn bè cả hai cũng có vài người bạn chung để làm đề tài nói chuyện ban đầu. Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn. Những cảnh thân mật tôi cũng bị khớp vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi thử sức điện ảnh.

Tuy nhiên, tôi tin vào đạo diễn vào ê-kíp. Ban đầu, anh Thành cũng hỏi tôi là có gì ngại cứ nói sẽ điều chỉnh và gia giảm nhưng tôi vẫn muốn làm bằng được theo kịch bản, không gia giảm gì.

Hải Linh quá giống Lyly ngoài đời

- Tôi không thoát vai vì Hải Linh rất giống mình. Tôi có cảm giác như mình đang sống cuộc đời Hải Linh từ trước đến nay. Đôi khi, tôi nói chuyện với mọi người thì bất giác nhận ra câu nói này quen quá và đó là câu thoại của Hải Linh. Ngoài đời, tôi cũng nguyên tắc, cứng nhắc, khô khan. Tôi thấy ai có dấu hiệu lừa dối, phản bội là cho… đi luôn, không nghe biện luận, không cho bất kỳ cơ hội nào.

Vì thế, sau phim này, tôi cũng có bài học riêng, biết nhìn lại mình nhiều hơn, biết lắng nghe và nghĩ rằng nếu Hải Linh cũng có cơ hội nhận ra như tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lyly sẽ theo đoàn phim đi cinetour suốt Tết Bính Ngọ

* Lyly có từng thấy buồn, áp lực khi bị nghi ngờ về diễn xuất thời điểm thông tin bạn tham gia phim được tung ra?

- Tôi thấy bản thân may mắn khi tiếp xúc với điện ảnh từ một bệ phóng lớn với đạo diễn có gia tài điện ảnh nổi bật như Trấn Thành. Tôi xem đây là cơ hội lớn, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Hơn hai tháng quay phim, sự trưởng thành của tôi còn lớn hơn 7 năm làm nghề, tôi học được rất nhiều.

Tôi nghĩ bản thân là gương mặt mới nên khán giả có lý do cũng như có quyền hoài nghi. Nhiệm vụ của tôi là giải đáp dấu chấm hỏi từ khán giả. Tôi thấy trong phim này ai cũng đều có khoảnh khắc để tỏa sáng và không ai bị bỏ lại, dù vai chính hay phụ. Tôi không sợ sự so sánh, chỉ sợ mình tiếp nhận sự so sánh tiêu cực, kéo cảm xúc đi xuống.

* Lyly đã bớt hướng nội sau khi hóa thân thành cô MC tràn đầy năng lượng như Hải Linh không?

- Tôi lâu nay là kiểu người suốt ngày trong phòng thu, sáng tác rồi làm nhạc, lên sân khấu biểu diễn, không đi chơi, tụ hội bên ngoài. Đi quay phim, tôi gặp nhiều người, có bạn bè, năng lượng tỏa ra nhiều hơn. Tôi nghĩ mình nên như vậy, đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc, có cơ hội thêm năng lượng, chất liệu để làm nghệ thuật.

*Lyly đón Tết Bính Ngọ như thế nào?

- Tôi sẽ đi cinetour theo lịch trình của đoàn phim. Đây là một cái Tết khác biệt, đặc biệt của tôi. Sau khi hoàn thành, tôi dành vài ngày về nhà và sau đó tiếp tục giải quyết rất nhiều công việc tồn đọng của các dự án âm nhạc thời gian qua.