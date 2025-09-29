Đức Phúc với "bệnh OCD"

Đức Phúc unbox cúp quán quân Intervision 2025

- Ca sĩ Đức Phúc: Vì tôi là một người cầu toàn đến mức mọi người hay gọi ghẹo tôi bị bệnh "OCD" bởi mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo, có khi quá mức. Tính tôi khi đã quyết định tham gia một dự án gì đấy, nó phải "tới nóc". Nếu quanh mình mà không có người cản thì mọi thứ tôi làm đều ở tình trạng "tất tay".

Ở chương trình này cũng thế, dù quy định của cuộc thi là mỗi tiết mục biểu diễn không dài quá 3 phút nhưng tôi trong tâm thế "dù chỉ có 3 phút thôi thì tiết mục biểu diễn của tôi phải làm khán giả nghẹt thở". Tôi đã mất vài tháng để chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Trong các cuộc họp với phía ban tổ chức cuộc thi, ê kíp Việt Nam lúc nào cũng làm họ "nhức đầu" vì thời gian họp đội với chúng tôi không bao giờ đủ. Lúc nào chúng tôi cũng phải xin thêm thời gian để họp với ban tổ chức. Điều mà tôi muốn là mamg đến một tiết mục biểu diễn thực sự bùng nổ.

.Khán giả đã biết Phúc lãnh được khoản giải thưởng 9 tỉ đồng và khán giả cũng muốn biết Phúc đã đầu tư bao nhiêu cho tiết mục của mình?

-Ngay khi nhận lời tham gia cuộc thi, chúng tôi xác định chuyến này lỗ vốn. Vì tiết mục biểu diễn của tôi trên 1 tỉ đồng. Chiến thắng hay không chúng tôi không để tâm đến vì mục tiêu duy nhất là đã làm thì phải làm cho tới.

Khi là đại diện của một quốc gia, tôi đi thi không phải vì màu sắc của bản thân mà là niềm tự hào của dân tộc. Nói thì hơi to tát nhưng thật lòng, mọi nỗ lực của tôi đều hướng đến một mục tiêu duy nhất "không được làm mất mặt đất nước mình, âm nhạc của đất nước mình" khi có đến hơn 20 đại diện đến từ nhiều nơi trên thế giới đang nhìn vào mình.

Khi họp với ban tổ chức cuộc thi về tiết mục trình diễn của mình, tôi có đề nghị ban tổ chức sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu cho tiết mục của mình. Thật ra, đây cũng là điều mà tôi thường xuyên đầu tư như khói lửa, pháo,….

Ban tổ chức đồng ý hết và tôi nghĩ, chuyến này thuận lợi vì mọi ý tưởng của mình về một tiết mục bùng nổ cũng thật dễ dàng để thành hiện thực. Nhưng không, trước buổi diễn 5 ngày, ban tổ chức gởi cho chúng tôi một bảng báo giá trên 2 tỉ đồng Việt Nam cho những hiệu ứng sân khấu mà tôi đề nghị.

Lúc đấy, tôi thật sự thấy choáng váng. Nếu không có hiệu ứng thì tiết mục không bùng nổ. Nếu trả 2 tỉ đồng cho hiệu ứng thì chúng tôi không có kinh phí. Thế nên chúng tôi đã phải xài chiêu trả giá kiểu rất Việt Nam. Nhưng ban tổ chức rất "rắn" nên chúng tôi quyết định phải tiết kiệm. Nếu có nhiều kinh phí hơn, tôi tin rằng màn trình diễn của mình ở Intervision còn bùng nổ hơn nữa.

Đức Phúc: “Ông hoàng nhạc cưới” bất ngờ bứt phá với nhạc dân gian đương đại - bước ngoặt mới?

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy- Phó giám đốc Sở VH TT và DL TP HCM đến chúc mừng Đức Phúc

. Được xem là "ông hoàng nhạc cưới" nhưng Đức Phúc đã thắng lớn với ca khúc dân gian đương đại. Chiến thắng này có mở ra một hướng đi mới cho Phúc trong những dự án âm nhạc sắp tới?

- Rõ ràng, với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh), khán giả thấy một Đức Phúc rất khác. Tôi hát nhạc trữ tình nhưng khi đi tập hát, tôi vẫn thường xuyên hát những ca khúc dân gian đương đại vì đây chính là sở thích của mình.

Bản thân tôi cũng luôn muốn mới lạ trong mắt khán giả nên rõ ràng, đây là một lựa chọn đầy ưu thế. Dù vậy, tôi đang cần thời gian để sắp xếp lại kế hoạch của mình. Trước mắt, tôi chuẩn bị cho album đầu tay của mình sau 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Đức Phúc cùng chiếc cúp dành cho quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

. Vẫn là một câu hỏi cũ, chiến thắng này có trở thành nền tảng cho Đức Phúc định vị vị thế của mình ở thị trường nhạc Việt?

-Tự hào là cảm xúc chiếm lĩnh tôi lúc này. Tự hào vì những cố gắng của mình được ghi nhận. Tự hào vì đã được hô lên hai tiếng Việt Nam ở vị trí quán quân của một cuộc thi âm nhạc quốc tế. Tự hào vì được là học trò của cô Mỹ Tâm, người đã dẫn tôi đi xa hơn trong giấc mơ ca hát của chính mình. 10 năm trước tôi là quán quân của Vietnam Idol và bây giờ tôi là quán quân của Intervision sau 10 năm ca hát.

Nhưng vị trí này không phải là điểm đến. Tôi còn nhiều điểm đến khác cần phải chinh phục. Vậy nên tôi vẫn luôn cố gắng, không phải từng ngày mà từng phút giây.

. Ngoài giải thưởng 9 tỉ đồng, Phúc thấy mình được gì nữa từ vị trí quán quân của Intervision 2025?

- Tôi đi ra đường ở Nga, khán giả nhận ra và muốn chụp hình chung giống y như ở Việt Nam vậy. Thế cũng tạm gọi là ca sĩ có tí quốc tế nhỉ?