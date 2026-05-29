HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM

GIANG NAM

(NLĐO) - Diễn đàn GStar 2026 kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và nền tảng công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực

Sáng 29-5, Diễn đàn công nghệ AI và chuyển đổi số "GStar 2026 - AI và Nhân loại" chính thức diễn ra tại TP HCM.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo AI toàn cầu và chuyên gia đầu ngành, tập trung chia sẻ những đột phá công nghệ, ứng dụng thực tiễn và sáng kiến phát triển nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng AI lấy con người làm trung tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc và đời sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM - Ảnh 1.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn

Trong bối cảnh châu Á gia tăng năng lực AI nhờ lực lượng lao động trẻ và dòng vốn đầu tư xuyên biên giới, GStar 2026 đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và giới học thuật trong khu vực.

Chương trình gồm các tham luận và 3 phiên thảo luận, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp, với 15 diễn giả và nhiều đơn vị triển lãm uy tín.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các tập đoàn công nghệ như Google, FPT, Qualcomm, Boryung, MoMo; các học viện CMU, MBZUAI; cùng nhiều startup tiên phong như LIFE AI, Calif, Tynapse, Kotoba Technologies, bên cạnh các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà đầu tư.

Ngoài các tham luận học thuật, diễn đàn tập trung thúc đẩy hiện thực hóa ứng dụng AI và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tạo cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư. Nhiều ứng dụng tiêu biểu trong y tế, fintech và AI tạo sinh cũng được trình diễn trực quan tại sự kiện.

Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM - Ảnh 2.

TS Thắng Lương (bên trái) chia sẻ tại diễn đàn

TS Thắng Lương nhấn mạnh: "GStar 2026 là dấu mốc quan trọng của hệ sinh thái AI khu vực trong việc định hình cách AI phục vụ nhân loại. Thông qua kết nối chuyên gia toàn cầu với các nhà đổi mới trong khu vực, sự kiện góp phần tái định vị vai trò châu Á – từ ứng dụng công nghệ sang vị trí dẫn dắt toàn cầu về AI".

Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM - Ảnh 3.

GS Preslav Nakov, Trưởng khoa & Giáo sư Ngôn ngữ tự nhiên tại MBZUAI

Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM - Ảnh 4.

TS Ed H. Chi, Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind

GS Po-Shen Loh chia sẻ: "Trong kỷ nguyên AI, giá trị con người nằm ở tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức. GStar 2026 là nơi thảo luận cách nuôi dưỡng những tố chất này để bảo đảm công nghệ luôn phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại".

Diễn đàn GStar 2026 tiếp nối chuỗi sự kiện AI thường niên do New Turing Institute tổ chức từ năm 2018, nhằm kết nối cộng đồng AI Việt Nam với chuyên gia quốc tế.

Tin liên quan

Việt Nam sẽ có Luật Trí tuệ nhân tạo, cấp voucher sử dụng AI

Việt Nam sẽ có Luật Trí tuệ nhân tạo, cấp voucher sử dụng AI

(NLĐO) - Cuối năm 2025, Việt Nam sẽ công bố bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia cùng với Luật AI đầu tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn, đột phá và có kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển, ứng dụng

Google, NVIDIA, Meta… là đối tác tin cậy để phát triển trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

(NLĐO)- Việt Nam đã hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ trọng tâm là trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

nguồn nhân lực TP HCM trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số AI lao động trẻ hàng đầu thế giới chất lượng nguồn nhân lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo