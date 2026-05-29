Các chuyên gia AI hàng đầu thế giới đang có mặt tại TP HCM

Sáng 29-5, Diễn đàn công nghệ AI và chuyển đổi số "GStar 2026 - AI và Nhân loại" chính thức diễn ra tại TP HCM.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo AI toàn cầu và chuyên gia đầu ngành, tập trung chia sẻ những đột phá công nghệ, ứng dụng thực tiễn và sáng kiến phát triển nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng AI lấy con người làm trung tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc và đời sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn

Trong bối cảnh châu Á gia tăng năng lực AI nhờ lực lượng lao động trẻ và dòng vốn đầu tư xuyên biên giới, GStar 2026 đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và giới học thuật trong khu vực.

Chương trình gồm các tham luận và 3 phiên thảo luận, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp, với 15 diễn giả và nhiều đơn vị triển lãm uy tín.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các tập đoàn công nghệ như Google, FPT, Qualcomm, Boryung, MoMo; các học viện CMU, MBZUAI; cùng nhiều startup tiên phong như LIFE AI, Calif, Tynapse, Kotoba Technologies, bên cạnh các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà đầu tư.

Ngoài các tham luận học thuật, diễn đàn tập trung thúc đẩy hiện thực hóa ứng dụng AI và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tạo cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư. Nhiều ứng dụng tiêu biểu trong y tế, fintech và AI tạo sinh cũng được trình diễn trực quan tại sự kiện.

TS Thắng Lương (bên trái) chia sẻ tại diễn đàn

TS Thắng Lương nhấn mạnh: "GStar 2026 là dấu mốc quan trọng của hệ sinh thái AI khu vực trong việc định hình cách AI phục vụ nhân loại. Thông qua kết nối chuyên gia toàn cầu với các nhà đổi mới trong khu vực, sự kiện góp phần tái định vị vai trò châu Á – từ ứng dụng công nghệ sang vị trí dẫn dắt toàn cầu về AI".

GS Preslav Nakov, Trưởng khoa & Giáo sư Ngôn ngữ tự nhiên tại MBZUAI

TS Ed H. Chi, Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind

GS Po-Shen Loh chia sẻ: "Trong kỷ nguyên AI, giá trị con người nằm ở tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức. GStar 2026 là nơi thảo luận cách nuôi dưỡng những tố chất này để bảo đảm công nghệ luôn phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại".

Diễn đàn GStar 2026 tiếp nối chuỗi sự kiện AI thường niên do New Turing Institute tổ chức từ năm 2018, nhằm kết nối cộng đồng AI Việt Nam với chuyên gia quốc tế.