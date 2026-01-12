Các đại công trường sẽ nhộn nhịp thi công

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo nghị định về việc xây dựng các chỉ số để đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá quy trình, chất lượng, hiệu quả của dự án đầu tư công.

Đo lường sát thực tiễn

Tại văn bản trên, UBND TP HCM có một số ý kiến để cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, hoàn chỉnh dự thảo nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện đầu tư công tại địa phương.

Các nội dung thành phố đề cập gồm: chỉ số dự kiến về tỉ lệ dự án khởi công mới, tỉ lệ dự án được phê duyệt đầu tư đúng thời hạn, tỉ lệ dự án giải ngân theo cơ quan chủ quản…

Theo UBND TP HCM, các chỉ số thuộc nhóm đánh giá về quy trình, chất lượng và hiệu quả dự án đang được giao cho các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại UBND cấp phường hiện nay chủ yếu kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Do đó, UBND thành phố kiến nghị các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng và thiết kế bộ chỉ số theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp cơ sở trong việc tự đánh giá và giải trình.

Theo dự kiến, lộ trình đưa các chỉ số vào hệ thống thông tin là trong quý I/2026. Để bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào ngay từ giai đoạn đầu triển khai, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập liệu thống nhất cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại cơ sở.

Nhiều nơi ở TP HCM năm 2026 trở thành đại công trường khi các dự án lớn được triển khai. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều giải pháp linh hoạt

Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, trước đó, tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận công tác này dù tiến triển so với trước đây nhưng chưa như ý. Một trong những nguyên nhân là việc giải phóng mặt bằng tại các dự án khá chậm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, năm 2026, TP HCM sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm bảo đảm cho tăng trưởng và phát triển của thành phố trong năm tới và trong nhiều năm kế tiếp. Từ đó, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong đội ngũ cán bộ của thành phố.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP HCM được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 120.300 tỉ đồng. Tính đến ngày 8-1-2026, thành phố đã giải ngân trên 96.000 tỉ đồng, đạt gần 80% kế hoạch và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, thành phố còn đẩy mạnh phân cấp, thành lập 3 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, linh hoạt điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng ở các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ông Bùi Xuân Cường cho hay kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP HCM được Thủ tướng Chính phủ giao chiếm khoảng 13,2% tổng vốn đầu tư công cả nước. Xác định việc triển khai đòi hỏi nỗ lực rất lớn nhưng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100%.

Tiền đề cho việc tăng trưởng

Còn chưa đầy 20 ngày trong tháng 1-2026 để giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2025, những chỉ đạo, quyết tâm và kế hoạch của TP HCM đều hướng tới việc hoàn thành. Điều này thể hiện qua không khí làm việc sôi động tại hàng loạt dự án lớn những ngày gần đây, như nút giao An Phú, đường Vành đai 3…

Một tín hiệu tích cực nữa là trong số 838 dự án tồn đọng, đến nay, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ trên 80%. Con số này tương ứng với việc xử lý trên 131.403 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP HCM có trên 70 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm được các cấp, ngành tập trung triển khai. Trong đó có Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro…

Theo đánh giá, nếu thực hiện tốt các dự án, công trình thì việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ như kỳ vọng, góp phần để TP HCM tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.