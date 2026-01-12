HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Các đại công trường sẽ nhộn nhịp thi công

PHAN ANH

Năm 2026, nhiều nơi ở TP HCM sẽ trở thành đại công trường bởi hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn được triển khai thực hiện

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo nghị định về việc xây dựng các chỉ số để đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá quy trình, chất lượng, hiệu quả của dự án đầu tư công.

Đo lường sát thực tiễn

Tại văn bản trên, UBND TP HCM có một số ý kiến để cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, hoàn chỉnh dự thảo nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện đầu tư công tại địa phương. 

Các nội dung thành phố đề cập gồm: chỉ số dự kiến về tỉ lệ dự án khởi công mới, tỉ lệ dự án được phê duyệt đầu tư đúng thời hạn, tỉ lệ dự án giải ngân theo cơ quan chủ quản…

Theo UBND TP HCM, các chỉ số thuộc nhóm đánh giá về quy trình, chất lượng và hiệu quả dự án đang được giao cho các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại UBND cấp phường hiện nay chủ yếu kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. 

Do đó, UBND thành phố kiến nghị các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng và thiết kế bộ chỉ số theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp cơ sở trong việc tự đánh giá và giải trình.

Theo dự kiến, lộ trình đưa các chỉ số vào hệ thống thông tin là trong quý I/2026. Để bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào ngay từ giai đoạn đầu triển khai, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập liệu thống nhất cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại cơ sở.

Các đại công trường sẽ nhộn nhịp thi công - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở TP HCM năm 2026 trở thành đại công trường khi các dự án lớn được triển khai. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều giải pháp linh hoạt

Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, trước đó, tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận công tác này dù tiến triển so với trước đây nhưng chưa như ý. Một trong những nguyên nhân là việc giải phóng mặt bằng tại các dự án khá chậm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, năm 2026, TP HCM sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm bảo đảm cho tăng trưởng và phát triển của thành phố trong năm tới và trong nhiều năm kế tiếp. Từ đó, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong đội ngũ cán bộ của thành phố.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP HCM được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 120.300 tỉ đồng. Tính đến ngày 8-1-2026, thành phố đã giải ngân trên 96.000 tỉ đồng, đạt gần 80% kế hoạch và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, thành phố còn đẩy mạnh phân cấp, thành lập 3 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, linh hoạt điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng ở các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ông Bùi Xuân Cường cho hay kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP HCM được Thủ tướng Chính phủ giao chiếm khoảng 13,2% tổng vốn đầu tư công cả nước. Xác định việc triển khai đòi hỏi nỗ lực rất lớn nhưng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100%.

Tiền đề cho việc tăng trưởng

Còn chưa đầy 20 ngày trong tháng 1-2026 để giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2025, những chỉ đạo, quyết tâm và kế hoạch của TP HCM đều hướng tới việc hoàn thành. Điều này thể hiện qua không khí làm việc sôi động tại hàng loạt dự án lớn những ngày gần đây, như nút giao An Phú, đường Vành đai 3…

Một tín hiệu tích cực nữa là trong số 838 dự án tồn đọng, đến nay, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ trên 80%. Con số này tương ứng với việc xử lý trên 131.403 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP HCM có trên 70 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm được các cấp, ngành tập trung triển khai. Trong đó có Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro…

Theo đánh giá, nếu thực hiện tốt các dự án, công trình thì việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ như kỳ vọng, góp phần để TP HCM tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công hôm 9-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 3.000; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương rà soát để kịp thời điều chỉnh đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao, chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Tin liên quan

RÁO RIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (*): Nhiệm vụ đặc biệt

RÁO RIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (*): Nhiệm vụ đặc biệt

Được cử xuống cơ sở, các đội biệt phái giúp tăng đáng kể hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng những dự án lớn

Ráo riết giải ngân vốn đầu tư công (*): Vượt qua trở ngại

TP HCM đang tập trung tăng tốc nhiều dự án với quyết tâm cao nhất nhằm giải ngân vốn đầu tư công, tạo xung lực tăng trưởng mạnh mẽ

Đón năm mới trên những đại công trường

Hàng chục ngàn công nhân, kỹ sư thi công xuyên Tết dương lịch 2026 trên các đại công trường, tạo nên bức tranh lao động sinh động những ngày đầu năm mới

TP HCM giải phóng mặt bằng đầu tư công dự án đầu tư đại công trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo