Lao động

Các doanh nghiệp TPHCM, Đồng Nai cần tuyển hàng chục ngàn lao động

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ngay từ đầu năm mới, doanh nghiệp ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương, TPHCM và tỉnh Đồng Nai tuyển dụng hàng chục ngàn lao động

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến đăng ký tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 173.000 lao động. Riêng quý I-2026, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển khoảng 35.000 lao động. Nhu cầu nhân lực tăng cao do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu sau kỳ nghỉ Tết.

Mức thu nhập bình quân khi mới tuyển dụng đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều gồm: Dệt may, giày da, xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí, điện tử. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giày da cần tuyển số lượng lớn với 1.000 lao động.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tăng cường phối hợp với địa phương qua hệ thống cộng tác viên hỗ trợ giải quyết việc làm tại 95 xã, phường. Bên cạnh đó, phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh để triển khai mô hình góc việc làm cho sinh viên nhằm đa dạng hóa nguồn lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

Trong đó, tập trung ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động ở các xã biên giới, người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo và có trình độ chuyên môn, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Doanh nghiệp săn đón người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương - Ảnh 1.

Doanh nghiệp xếp hàng tuyển dụng nhưng lượng người cần tìm việc lại vô cùng nhỏ giọt

Sau Tết Bính Ngọ 2026, ghi nhận tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương, mặc dù mới những ngày đầu đi làm, song nhiều doanh nghiệp đã tìm đến đây để tuyển dụng nhân sự.

Ôm xấp tờ rơi về thông tin tuyển dụng tại doanh nghiệp mình, một cán bộ nhân sự Công ty gỗ Hoa Nét liên tục phát cho bất kỳ ai khi đến trung tâm.

Theo người này, hiện công ty có 4 chi nhánh ở khu vực Bình Dương, do nhu cầu mở rộng và đơn hàng tăng, công ty cần tuyển 1.500 lao động, ở các vị trí may, lắp ráp, kho, dán keo...

Doanh nghiệp săn đón người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương - Ảnh 2.

Nhân sự Công ty TNHH MTV Hồng Thành Việt Nam phát tờ rơi tuyển dụng

Mức lương doanh nghiệp đưa ra cũng hấp dẫn như lương cơ bản 6,2 triệu đồng; trợ cấp chuyên cần 700.000 đồng; đi lại và nhà ở 400.000 đồng; phép năm lên tới 14 ngày....

Tương tự, một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH ECCO ở xã Bàu Bàng cần tuyển khoảng 300 lao động do nhu cầu mở rộng thêm 3 chuyền, mức thu nhập mà doanh nghiệp này đưa ra lên tới 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp săn đón người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương - Ảnh 3.

Doanh nghiệp săn đón người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương - Ảnh 4.

Người đi tìm việc đầu năm mới không nhiều

Hay như Công ty TNHH MTV Hồng Thành Việt Nam, phường Thuận Giao tuyển 150 lao động, cũng cam kết nếu vào làm việc, thu nhập của người lao động sẽ đạt từ 12 đến 19 triệu đồng.

Theo các doanh nghiệp, dù truyền thông mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok hay là đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm để trực tiếp tuyển dụng, song việc này lại không hề dễ dàng.

Một phần do hiện nay ở các tỉnh đã có khu công nghiệp nên công nhân chọn ở lại quê nhà, phần nữa ở khu vực Bình Dương cũng có rất nhiều công ty tuyển dụng và họ có nhiều sự lựa chọn, vì thế doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn.


