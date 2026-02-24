HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nhờ chính sách chăm lo tốt nên tỉ lệ lao động quay lại nhà máy sau Tết cao đã góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay đầu năm mới

Tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, TPHCM, các doanh nghiệp lớn đã đón đông đảo công nhân quay lại nhà máy.

Tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam (KCN VSIP II, phường Bình Dương), tỉ lệ công nhân trở lại làm việc sau Tết đạt gần 90%.

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Hoya Lens được lì xì mỗi người 300.000 đồng ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết

Để tạo động lực, lãnh đạo công ty và công đoàn đã trực tiếp xuống các chuyền sản xuất để thăm hỏi và trao tận tay mỗi lao động phần lì xì 300.000 đồng, phần lì xì này chỉ dành cho những công nhân đi làm đúng thời gian.

Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, với khoảng 4.500 công nhân tại 2 chi nhánh ở phường Thuận Giao và phường Bình Dương có khoảng 82% công nhân quay trở lại, bắt tay vào công việc với niềm vui nhận lì xì đầu năm.

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam phấn khởi trong ngày làm việc đầu năm

Công ty TNHH Công nghệ và Khoa học Tai Men ở phường Long Nguyên có tỉ lệ công nhân trở lại làm việc đạt khoảng 75%, để động viên công nhân trong ngày đầu đi làm, công ty đã lì xì mỗi người 100.000 đồng.

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ và Khoa học Tai Men phát tiền lì xì cho công nhân

Công ty TNHH Youngin Vina, phường Bình Hòa có 900 lao động, ngày đầu tiên đi làm sau Tết có hơn 700 công nhân đến nhà máy trong niềm phấn khởi, công ty phối hợp với Công đoàn lì xì mỗi người 300.000 đồng.

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Công đoàn và Công ty TNHH Youngin Vina lì xì mỗi công nhân 300.000 đồng

Theo nhiều doanh nghiệp, một số công nhân chưa đến nhà máy chủ yếu ở miền Trung và miền Bắc đang còn nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm và sẽ đến nhà máy sau ngày mùng 10 Tết.

Nhờ chính sách chăm lo tốt nên tỉ lệ lao động quay lại nhà máy sau Tết cao đã góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay đầu năm mới.

Hình ảnh công nhân ở thủ phủ công nghiệp phấn khởi ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Sau Tết, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam tiếp tục đón công nhân trở lại làm việc trên chuyến xe xuân nghĩa tình, tất cả công nhân đi làm đúng ngày đều được lì xì 320.000 đồng/người bằng việc chuyển thẳng vào số tài khoản cá nhân

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tự tin về nguồn nhân lực, tìm kiếm đơn hàng mới, hướng tới những mục tiêu tăng trưởng mới, hứa hẹn một năm 2026 bứt phá.


