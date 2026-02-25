Đừng vội nhảy việc đầu năm!

Đó là: Vì sao mình muốn rời đi; công việc mới giúp mình tích lũy kỹ năng gì; mình có đủ nguồn lực tài chính dự phòng không?

Sau Tết, thị trường tuyển dụng lao động bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Nhiều doanh nghiệp (DN) đồng loạt triển khai kế hoạch nhân sự, tuyển dụng các vị trí chuyên môn, quản lý lẫn lao động phổ thông.

Nhiều cơ hội lẫn áp lực

Nhiều chuyên gia lao động cho rằng trong bối cảnh DN tiếp tục siết chặt chi phí, nâng cao hiệu suất công việc, dù hàng loạt vị trí việc làm đang được rao tuyển mở ra những cơ hội hấp dẫn nhưng người lao động (NLĐ) cần tính toán kỹ lưỡng trước khi nhảy việc đầu năm.

Ngay từ đầu tháng 1-2026, khi nhiều NLĐ còn chờ thưởng Tết, chị Phạm Quỳnh Chi (ngụ TP HCM) đã chủ động rời DN mà mình gắn bó 5 năm để gia nhập một start-up công nghệ. Chị kỳ vọng môi trường chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh và văn hóa đổi mới sẽ giúp bản thân thoát khỏi cảm giác an toàn kéo dài.

Thời gian đầu, mọi thứ đúng như chị Chi mong đợi: không gian làm việc hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, các cuộc họp ngắn gọn, tập trung vào kết quả. Tuy nhiên, khi công việc bước vào giai đoạn triển khai, chị nhận ra sự khác biệt lớn trong cách vận hành. Ở công ty cũ của chị, kế hoạch marketing được xây dựng theo quý với lộ trình rõ ràng nhưng tại nơi mới, mục tiêu giao theo tuần, thậm chí theo từng "chiến dịch".

"Có dự án vừa thống nhất xong, hôm sau đã phải thay đổi vì DN điều chỉnh định hướng. Tôi luôn trong trạng thái buộc phải phản ứng nhanh" - chị Chi dẫn chứng. Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ cách phản hồi trực diện, mọi sai sót được chỉ ra ngay trong cuộc họp. Nhìn lại quá trình nhảy việc của mình, Chi cho rằng chị không sai, chỉ là chưa phù hợp với môi trường mới.

Hàng loạt doanh nghiệp tuyển dụng sau Tết sẽ mở ra nhiều cơ hội, song cũng đòi hỏi người lao động cân nhắc kỹ trước khi nhảy việc

Trái với sự quyết đoán của chị Chi, anh Hồ Huỳnh Vũ Huy (chuyên viên phân tích dữ liệu, ngụ TP HCM) lại chọn cách "đi chậm". Sau một năm công ty thắt chặt ngân sách, nhiều dự án bị cắt giảm, anh bắt đầu cân nhắc chuyển việc. Nhưng thay vì nộp đơn ngay sau Tết, anh dành thời gian quan sát thị trường lao động và tìm hiểu kỹ các DN đang tuyển dụng.

"Tôi từng thấy bạn bè nhảy việc đầu năm nhưng chỉ vài tháng sau đã rơi vào đợt tái cấu trúc của DN mới. Rủi ro của họ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân mà còn ở "sức khỏe" tài chính và chiến lược của DN mới" - anh Huy nhận xét. Theo anh, việc NLĐ thẩm định định hướng dài hạn, nguồn vốn và tình hình nhân sự tại DN mà mình muốn chuyển đến quan trọng không kém mức lương được đề nghị.

Trong khi đó, anh Lê Thành Đạt (nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng) lại có bước nhảy việc khá thuận lợi. Cuối năm 2025, anh nhận lời sang DN mới với mức lương cao hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Thay vì chỉ chú trọng vào thu nhập cơ bản, anh chủ động tìm hiểu cách tính thưởng, điều kiện đạt KPI và phạm vi mình phụ trách.

Anh Đạt cũng chuẩn bị sẵn danh sách khách hàng tiềm năng trước khi chính thức nhận việc mới. Nhờ vậy, ngay trong tháng thử việc đầu tiên, anh đạt hơn 110% chỉ tiêu, được ký hợp đồng sớm và thu nhập thực tế tăng khoảng 20%.

Chuẩn bị kỹ, rủi ro giảm

Theo ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Ngắm Cảnh Việt Nam tại TP HCM, sau Tết luôn là giai đoạn nhạy cảm của thị trường lao động. Nhiều DN đồng loạt tuyển dụng, sẵn sàng tăng lương 10%-30% để thu hút nhân sự có kinh nghiệm.

Thế nhưng, cảm giác được săn đón rất dễ tạo hiệu ứng thành công tức thì, trong khi những yếu tố quyết định sự bền vững lại nằm phía sau mức lương. Ông Lynh phân tích: "Nếu chỉ tập trung vào thu nhập, NLĐ có thể bỏ qua phạm vi công việc thực tế, quyền hạn được trao, nguồn lực hỗ trợ và lộ trình phát triển. Một vị trí có lương cao hơn nhưng không giúp tích lũy kỹ năng, không mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp thì khó nâng giá trị bản thân về lâu dài".

Ông Lynh cho rằng trong bối cảnh DN ưu tiên hiệu suất công việc và nhân sự linh hoạt, thử việc không còn là giai đoạn làm quen. KPI được áp dụng ngay từ tháng đầu, quyết định giữ hay loại NLĐ có thể diễn ra rất nhanh nếu họ không đáp ứng được kỳ vọng.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc chuyên trang tuyển dụng Việc Làm Tốt, cho rằng NLĐ hiện cân nhắc nhiều yếu tố hơn so với trước đây. Ngoài lương, họ còn quan tâm đến mức độ ổn định, cơ hội học hỏi, khả năng cân bằng công việc - cuộc sống và văn hóa DN. Nhảy việc không đơn thuần là đổi chỗ làm, mà là tái định vị con đường nghề nghiệp. Nếu rời DN cũ chỉ vì áp lực ngắn hạn hoặc mâu thuẫn tức thời thì nguy cơ lặp lại vấn đề này ở môi trường mới là rất cao.

Theo bà Ngọc, trước khi nộp đơn nghỉ việc, NLĐ nên tự trả lời 3 câu hỏi: Vì sao mình muốn rời đi? Công việc mới giúp mình tích lũy kỹ năng gì trong 2 - 3 năm tới? Nếu không vượt qua giai đoạn thử việc, mình có đủ nguồn lực tài chính dự phòng không? "NLĐ chuẩn bị càng kỹ, rủi ro càng giảm. Nhảy việc đầu năm có thể là cú hích nhưng chỉ trở thành bước tiến khi được nhìn nhận như một quyết định chiến lược dài hạn" - bà Ngọc nhấn mạnh.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP HCM), trước khi quyết định nghỉ việc, NLĐ cần rà soát kỹ các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động hiện tại. Nếu nghỉ việc mà không bảo đảm thời hạn báo trước thì có thể dẫn đến nghĩa vụ bồi thường tiền lương tương ứng số ngày vi phạm. Ngoài ra, NLĐ cần kiểm tra các cam kết đào tạo, thỏa thuận bảo mật và điều khoản không cạnh tranh. Luật sư Tuấn cũng lưu ý thời gian thử việc tại nơi mới tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi DN có quyền chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước hoặc bồi thường. Vì vậy, trước khi rời DN, NLĐ nên yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, trợ cấp (nếu có) và chốt sổ BHXH để bảo đảm quyền lợi lâu dài.



