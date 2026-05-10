TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động của Công đoàn xã Nhuận Đức

Ngày 10-5, Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Trong chương trình, Công đoàn xã đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030 với HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi, BHXH cơ sở Tân An Hội và Tổ chức tài chính vi mô CEP- Chi nhánh Củ Chi nhằm tăng cường chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã.

Dịp này, Công đoàn xã cũng đã công bố và trao quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Vũ Minh Khang, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thuốc thú y Minh Hiếu và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Trung Lập Hạ.

Cùng với đó, Công đoàn xã đã trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên, lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Gian hàng tự chọn 0 đồng" trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho khoảng 300 người lao động tham gia chương trình.

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động của hội thao CNVC-LĐ với các môn thi đấu như kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng tiếp sức do Công đoàn xã thực hiện cũng đã diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường giao lưu giữa đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã.