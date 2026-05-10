Lao động

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động của Công đoàn xã Nhuận Đức

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho người lao động đã được Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM triển khai trong ngày khai mạc Tháng Công nhân

Ngày 10-5, Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM đã khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Công đoàn xã Nhuận Đức: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên, lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Đoàn viên, người lao động tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân do Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM tổ chức

Trong chương trình, Công đoàn xã đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030 với HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi, BHXH cơ sở Tân An Hội và Tổ chức tài chính vi mô CEP- Chi nhánh Củ Chi nhằm tăng cường chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã.

Công đoàn xã Nhuận Đức: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên, lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 2.
Công đoàn xã Nhuận Đức: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên, lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Đại diện Công đoàn xã Nhuận Đức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và trao quyết định thành lập cho Công đoàn cơ sở

Dịp này, Công đoàn xã cũng đã công bố và trao quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Vũ Minh Khang, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thuốc thú y Minh Hiếu và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Trung Lập Hạ.

Người lao động chọn sản phẩm tại "Gian hàng tự chọn 0 đồng"

Cùng với đó, Công đoàn xã đã trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên, lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Gian hàng tự chọn 0 đồng" trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho khoảng 300 người lao động tham gia chương trình.

Công đoàn xã Nhuận Đức: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên, lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 4.
Công đoàn xã Nhuận Đức: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên, lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 5.

Công đoàn xã Nhuận Đức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong ngày khai mạc Tháng Công nhân

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động của hội thao CNVC-LĐ với các môn thi đấu như kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng tiếp sức do Công đoàn xã thực hiện cũng đã diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường giao lưu giữa đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã.

Công đoàn xã Bình Mỹ: Phát huy vai trò Công đoàn trong Tháng Công nhân

Công đoàn xã Bình Mỹ: Phát huy vai trò Công đoàn trong Tháng Công nhân

(NLĐO)- Trong ngày khai mạc Tháng Công nhân, Công đoàn xã Bình Mỹ tổ chức khám sản phụ khoa và phát thuốc miễn phí cho khoảng 300 lao động nữ

Tháng Công nhân ở phường Tân Thới Hiệp: Hướng đến chăm lo thực chất

(NLĐO)- Dịp Tháng Công nhân 2026, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp tặng 50 phần quà cho lao động khó khăn, đồng thời triển khai 7 chương trình trọng tâm

Phường Chợ Lớn phát động Tháng Công nhân, tiếp nhận hơn 1,3 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

(NLĐO) - Chương trình thu hút gần 1.000 đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân trên địa bàn tham gia

người lao động công đoàn phúc lợi đoàn viên Tháng Công nhân chăm lo
