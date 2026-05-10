Hàng trăm VĐV dự giải chạy Công đoàn dưới chân đèo Hải Vân

Ngày 10-5, Công đoàn 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân (TP Đà Nẵng) phối hợp tổ chức Giải chạy bộ “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết” năm 2026 tại cung đường kết nối Cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân).

Hàng trăm VĐV là đoàn viên, người lao động tham dự giải chạy Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết của Công đoàn Đà Nẵng

Cung đường kết nối Cảng Liên Chiểu nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân được đánh giá là đường chạy rất hấp dẫn

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), đồng thời hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Giải chạy có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng gần 300 vận động viên đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc – được mệnh danh là “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” – cũng tham gia đồng hành, truyền cảm hứng cho đoàn viên, người lao động.

Niềm vui của các VĐV khi về đích

Trao giải cho các VĐV vô địch giải chạy

Các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly gồm 5 km dành cho nữ và 10 km dành cho nam. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất nam cho vận động viên Trương Thái Dương (phường Hòa Khánh) và giải nhất nữ cho vận động viên Nguyễn Thị Lan (Công ty NIWA FOUNDRY VN).

Ban tổ chức cho biết giải chạy là hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm nay, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.