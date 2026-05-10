Công đoàn phường Đông Hưng Thuận: Đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến"

Ngày 10-5, hơn 250 đoàn viên, lao động đã tham dự lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 do Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức.

Đại diện Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, TPHCM và các đơn vị, doanh nghiệp ký kết hợp tác thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

Tại chương trình Công đoàn phường đã cùng 5 đơn vị, doanh nghiệp ký kết hợp tác thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, có giá thấp hơn thị trường cho người lao động; hỗ trợ đoàn viên vay vốn, chăm sóc sức khỏe...

5 đơn vị, doanh nghiệp gồm Tổ chức tài chính vi mô CEP- Chi nhánh Tân Thới Hiệp, Công ty TNHH gạo Kim Sáng Group, Công ty TNHH Phúc Cát Thanh, Công ty TNHH TBD Trung Nam, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Người lao động khó khăn được Công đoàn phường Đông Hưng Thuận chăm lo

Bên cạnh đó, Công đoàn phường cũng đã chăm lo cho 30 trường hợp đoàn viên, lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ (500.000 đồng/trường hợp); tặng 250 phiếu mua hàng (trị giá 100.000 đồng/phiếu) cho người lao động tham dự chương trình mua sản phẩm tại gian hàng bình ổn giá; tổ chức các trò chơi vận động để người lao động vui chơi, giảm stress sau những ngày dài làm việc cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp.

Người lao động vui chơi, xả stress tại chương trình

Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, bám sát chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường tập trung đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến"; hiện thực hóa mạnh mẽ chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động"; thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Người lao động mua sản phẩm tại gian hàng bình ổn giá

Công đoàn phường cũng sẽ thực hiện tốt chương trình "Đối thoại tháng 5"; đẩy mạnh chương trình "Cảm ơn người lao động" với các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung quan trọng nữa, đó là hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thương lượng với chủ doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.