Thể thao

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic

Hoàng Tú

(NLĐO) - Ở tuổi 38, Novak Djokovic tiếp tục đánh bại Jannik Sinner sau hơn 4 giờ thi đấu để giành vé vào chung kết Australian Open 2026.

Một lần nữa, Melbourne trở thành nơi chứng kiến giới hạn con người bị phá vỡ - và cái tên ở trung tâm của kỳ tích ấy vẫn là Djokovic.

Kỳ tích mới nhất của Djokovic

Djokovic vượt qua Jannik Sinner với tỉ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong trận bán kết kéo dài đến rạng sáng 31-1 (giờ Melbourne). Đó là chiến thắng trước tay vợt đang thống trị thế hệ mới, người từng thắng Djokovic 5 trận liên tiếp và hai lần loại anh khỏi Grand Slam mùa trước.

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic - Ảnh 1.

Nole và con số 10 - biểu tượng 10 lần vào chung kết Úc mở rộng - 10 lần vô địch. Lần năm 2026 sẽ là con số 11?

Ở tuổi 38, Djokovic phải chơi trận 5 ván đầu tiên kể từ Roland Garros 2024. Anh cứu thành công 16/18 break-point, trong đó có 8 break-point ở ván quyết định, những con số cho thấy không chỉ thể lực, mà ý chí mới là thứ đưa Djokovic đến chung kết.

Chiến thắng này giúp Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất kỷ nguyên mở lọt vào chung kết Úc mở rộng, đồng thời là trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử quần vợt nam.

Nơi luôn giúp Djokovic vượt ngưỡng

Không giải Grand Slam nào gắn bó với Djokovic như Úc mở rộng. Từ danh hiệu đầu tiên năm 2008 đến những trận chung kết lịch sử kéo dài gần 6 giờ với Nadal năm 2012, từ các chuỗi vô địch liên tiếp giai đoạn 2015-2016 cho tới lần trở lại đầy tranh cãi năm 2023, Melbourne luôn là nơi Djokovic làm được điều "không thể".

TIN LIÊN QUAN

Lần này cũng vậy. Sau một năm trắng tay ở Grand Slam, bị Sinner và Alcaraz che khuất, Djokovic đến Úc mở rộng 2026 trong vị thế của một tượng đài bị nghi ngờ. Nhưng chính tại đây, anh lại chứng minh rằng: nếu còn một nơi có thể sinh ra kỳ tích cho Djokovic, thì đó là Úc mở rộng.

Việc lọt vào chung kết lần thứ 11 tại Melbourne không chỉ là một cột mốc, mà là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Djokovic và giải đấu này: Úc mở rộng không chỉ là Grand Slam, mà là sân khấu của Djokovic.

Những con số chỉ tồn tại trong huyền thoại

Vé vào chung kết giúp Djokovic tiến sát một loạt kỷ lục lịch sử: chung kết Úc mở rộng lần thứ 11 (10 lần trước đều vô địch), chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp, tiến gần danh hiệu Grand Slam thứ 25 - cột mốc chưa từng có trong lịch sử quần vợt tính chung cả nam lẫn nữ.

Trước đó, khi đánh bại Botic van de Zandschulp ở vòng ba Úc mở rộng 2026 với tỉ số 3-0 (6-3, 6-4, 7-6), Novak Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên đạt 400 chiến thắng tại các giải Grand Slam, và san bằng kỷ lục 102 trận thắng tại Úc mở rộng của Roger Federer.

Những con số ấy không đơn thuần là thống kê. Đó là bằng chứng cho sự trường tồn hiếm có: khi các thế hệ đến rồi đi, Djokovic vẫn còn ở đó, và vẫn còn chiến thắng.

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic - Ảnh 2.

Nole vui mưng sau chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 10 bên gia định và ban huấn luyện

Kỳ tích vượt giới hạn quần vợt

Việc Djokovic vào chung kết Úc mở rộng 2026 không chỉ là thành tích thể thao. Nó mang ý nghĩa biểu tượng: ở tuổi mà phần lớn huyền thoại đã giải nghệ, anh vẫn đủ thể lực để đấu 5 set, đủ tinh thần để lật ngược thế trận, và đủ khát vọng để tiếp tục mơ về lịch sử.

Djokovic từng nói anh nhớ trận chung kết kéo dài gần sáu tiếng với Nadal năm 2012. Giờ đây, chính anh lại tạo ra một trận đấu kéo dài qua nửa đêm - như để nhắc cả thế giới rằng: Úc mở rộng là nơi thời gian đứng lại mỗi khi Djokovic bước lên sân.

Giải Quần vợt Úc mở rộng với nhiều người chỉ là Grand Slam mở màn mùa giải của quần vợt chuyên nghiệp thế giới. Nhưng với Novak Djokovic, đó là nơi thời gian có thể bị kéo dài, nơi giới hạn con người có thể bị bẻ cong, và nơi ký ức chiến thắng luôn chờ sẵn.

Vì thế, Úc mở rộng không chỉ là giải đấu. Với Djokovic, đó là miền đất của ký ức, của khổ luyện và của chiến thắng.


Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

Djokovic bất chiến tự nhiên thành, chờ đối thủ ở tứ kết Giải Úc mở rộng 2026

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu vòng 4 Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026 của Novak Djokovic, đối thủ Jakub Mensik bất ngờ rút lui vì chấn thương.

Djokovic lại được trời "thương", xác định 2 cặp bán kết Úc mở rộng

(NLĐO) - Khép lại loạt trận tứ kết sau hai ngày tranh tài, Djokovic sẽ gặp ĐKVĐ Sinner, Alcaraz đối đầu Zverev ở bán kết Úc mở rộng 2026.

Djokovic bất chiến tự nhiên thành, chờ đối thủ ở tứ kết Giải Úc mở rộng 2026

(NLĐO) - Trước thềm trận đấu vòng 4 Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026 của Novak Djokovic, đối thủ Jakub Mensik bất ngờ rút lui vì chấn thương.

