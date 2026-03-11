Cam kết phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội

Tại hội nghị chiều 11-3,, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 7 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 18 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Quang cảnh hội nghị

Trình bày chương trình hành động, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, cho biết nếu trúng cử, ông sẽ luôn đặt trách nhiệm trước cử tri lên hàng đầu, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống.

Ông Tuấn cam kết sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Một trong những giải pháp trọng tâm là minh bạch hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa trong quản lý nhà nước và phát huy vai trò giám sát của người dân đối với bộ máy chính quyền, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, cam kết thúc đẩy hạ tầng và chăm lo đời sống người lao động trước cử tri phường Tân Hưng

Ông Trần Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để tạo động lực phát triển cho TPHCM trong giai đoạn mới. Theo ông, thành phố cần kế thừa và phát huy hiệu quả các nghị quyết trước đây, từ đó xây dựng các chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt.

Cùng với các cơ chế chính sách, ông Tuấn cho biết sẽ tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng các khu chế xuất, khu công nghiệp; thúc đẩy xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và các khu đô thị hiện đại. Mục tiêu hướng đến là tạo thêm việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động, đặc biệt là nhóm lao động thu nhập thấp, đồng thời bảo đảm các chính sách an sinh xã hội.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu (TPHCM) - đã trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung gắn với phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị khu vực.

Theo ông Thái, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm tại địa phương, trong đó có kế hoạch chỉnh trang đô thị tại 4 phường thuộc khu vực ứng cử.

Ông Thái cũng nhấn mạnh việc triển khai các dự án lớn như Công viên Cảng Sài Gòn, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu - nêu chương trình hành động

Bên cạnh đó, ông Thái cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án giao thông quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực phường Tân Hưng, các phường thuộc quận 4 cũ với trung tâm và khu Nam của thành phố. Trong đó có dự án cầu đường Nguyễn Khoái và tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ.

Liên quan các dự án chỉnh trang đô thị, ông Thái khẳng định sẽ quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri phường Tân Hưng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri Đào Ngọc Tuấn (khu phố 30, phường Tân Hưng) cho biết người dân địa phương thống nhất cao với danh sách các ứng cử viên được giới thiệu.

Theo ông Tuấn, các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và thể hiện sự tâm huyết qua chương trình hành động. Cử tri kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu, thực sự trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, kịp thời phản ánh và giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm.