Sức khỏe

Cái kết đắng cho nam thanh niên thường xuyên “tình một đêm”

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- Ban đầu, nam thanh niên chủ quan vì các nốt sùi không gây đau hay ngứa nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, sau vài tháng, tổn thương phát triển nhanh

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa tiếp nhận một nam thanh niên 27 tuổi đến khám trong tình trạng vùng kín xuất hiện nhiều nốt sùi nhỏ, mềm, mọc rải rác quanh bộ phận sinh dục và có dấu hiệu lan rộng. Bệnh nhân cho biết quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, thường xuyên "tình một đêm" nhưng ít sử dụng biện pháp bảo vệ.

Ban đầu, người này chủ quan vì các nốt sùi không gây đau hay ngứa nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, sau vài tháng, tổn thương phát triển nhanh khiến bệnh nhân lo lắng và tìm đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà do virus HPV gây ra.

Thường xuyên “tình một đêm”, nam thanh niên nếm trái đắng - Ảnh 1.

BS Nguyễn Gia Kỳ, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thăm khám cho nam thanh niên thường xuyên trải qua "tình một đêm"

BS Nguyễn Gia Kỳ, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sùi mào gà vùng sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp do virus HPV (Human papillomavirus) gây nên. Phần lớn tổn thương là lành tính nhưng bệnh có thể gây lo lắng, mặc cảm, ảnh hưởng đến đời sống tình dục và chất lượng sống của người bệnh. 

Đáng lưu ý, tổn thương có thể tái phát sau điều trị; trong một số trường hợp vẫn có tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư cùng tồn tại. Vì vậy, việc phát hiện sớm và thăm khám đúng chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi lâu dài.

HPV là một trong những tác nhân lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới. Sùi mào gà vùng sinh dục gặp nhiều ở nam giới trẻ và trung niên, đặc biệt trong nhóm tuổi hoạt động tình dục từ 20 - 39. Ngoài ra, nguy cơ nhiễm HPV và mắc sùi mào gà tăng lên ở người có nhiều bạn tình, hút thuốc lá, có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hoặc suy giảm miễn dịch, bao gồm nhiễm HIV.

Nhiều người bệnh chỉ chú ý đến những nốt sùi nhìn thấy được nhưng trên thực tế sùi mào gà có thể có nhiều tổn thương nhỏ ở các vị trí khác nhau vùng sinh dục. Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và tiền sử quan hệ tình dục, thực hiện đánh giá mô học và xét nghiệm HPV PCR từ mô.

Trong những trường hợp tổn thương không điển hình như tăng sắc tố, loét, dễ chảy máu, xâm lấn hoặc không đáp ứng điều trị, người bệnh có thể cần sinh thiết để loại trừ tổn thương tiền ung thư hay ung thư. Bên cạnh đó, quản lý toàn diện còn bao gồm đánh giá và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Người bệnh không nên tự ý mua thuốc hoặc dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc để bôi lên tổn thương vùng sinh dục vì có thể gây bỏng, loét, nhiễm trùng hoặc làm che lấp tổn thương cần chẩn đoán.

"Ngoài điều trị tổn thương hiện có, người bệnh cần được tư vấn quan hệ tình dục an toàn hơn, khuyến khích bạn tình đi khám khi cần và lưu ý nguy cơ tái phát. Tiêm vắc-xin HPV là một biện pháp dự phòng hiệu quả, đặc biệt nếu được thực hiện trước khi phơi nhiễm với virus"-BS Kỳ khuyến cáo.

Khi nào nam giới nên đi khám?

Nam giới nên đi khám khi có một trong các biểu hiện sau: Xuất hiện nốt sùi, mảng sùi hoặc tổn thương lạ ở dương vật, bao quy đầu, bìu hoặc miệng niệu đạo; tổn thương tăng nhanh về số lượng hoặc kích thước; tổn thương dễ chảy máu, loét, đổi màu hoặc đau; tổn thương tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện sau điều trị trước đó.

Việc thăm khám sớm giúp chẩn đoán đúng, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền cho bạn tình và hạn chế bỏ sót tổn thương cần xử trí thêm.


Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng hậu môn lan rộng, sau thời gian tự điều trị tại nhà không hiệu quả.

1 bệnh viện ở TP HCM ghi nhận 1 năm hơn 38.000 ca sùi mào gà

(NLĐO) - Tại Việt Nam, số liệu giai đoạn 2020-2023 cho thấy số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng ở nhiều nhóm tuổi

Thiếu nữ gần 18 tuổi mắc sùi mào gà, bác sĩ cảnh báo xu hướng nguy hiểm

(NLĐO) - Thiếu nữ gần 18 tuổi xuất hiện tổn thương vùng kín và được chẩn đoán mắc sùi mào gà. Bác sĩ cảnh báo nhiều người trẻ cũng gặp tình trạng tương tự.

quan hệ tình dục nam thanh niên sùi mào gà bệnh lây truyền suy giảm miễn dịch
