Quốc tế

Cái khó chưa ló cách mới

Ngải Sa

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhanh chóng đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu làm Thủ tướng mới sau khi ông François Bayrou bị quốc hội phế truất

Ông Lecornu là một trong những cộng sự thân cận nhất của ông Macron. Việc đề cử ông này cho thấy ông Macron vẫn kiên định chủ trương cầm quyền với một chính phủ thiểu số trong quốc hội, vẫn đề cử nhân sự thủ tướng mà ông tin tưởng sẽ triển khai đường lối cầm quyền của mình bất chấp đã 5 lần thất bại trong khoảng 2 năm qua.

Hiện chẳng có gì bảo đảm ông Lecornu sẽ được Quốc hội Pháp nhất trí chấp thuận làm thủ tướng mới và dù có qua được cửa ải này thì cũng khó tránh khỏi kết cục cầm quyền đoản thọ như người tiền nhiệm. Lý do trước hết là lòng tin của dân chúng ở Pháp. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 10-9 vừa qua cho thấy có đến 70% dân chúng Pháp không tin vị thủ tướng mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng của họ. Còn với ông Macron, kết quả thăm dò có đến 76% dân Pháp không tán đồng đường lối chính sách của tổng thống Pháp.

Cái khó chưa ló cách mới - Ảnh 1.

Ông Sébastien Lecornu (phải) và cựu Thủ tướng François Bayrou tại thủ đô Paris ngày 10-9.Ảnh: AP

Lý do thứ hai là cặp bài trùng quyền lực mới Macron - Lecornu không có được thế đa số trong quốc hội nên phải lụy đảng phái chính trị nào đó để cầm quyền. Thủ tướng Bayrou tại vị được nhờ sự dung chấp của phe cánh cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa. Còn ông Lecornu kỳ vọng sẽ thỏa hiệp được với Đảng Xã hội và trên thực tế giờ chỉ còn có sự lựa chọn này bởi cả phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa lẫn phía cánh tả đều đã tuyên bố không ủng hộ ông Lecornu làm thủ tướng Pháp. Các phe này đều đã tuyên bố sẽ lập tức bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng trong quốc hội.

Tương quan lực lượng và cục diện quyền lực như thế không thuận lợi chút nào cho ông Macron và ông Lecornu. Bộ đôi này sẽ phải nhượng bộ không hề nhỏ và thậm chí rất đau đớn cho Đảng Xã hội để yên ổn thoát được những cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cái khó của Tổng thống Macron và người đồng hành mới không chỉ là có điểm xuất phát không thuận lợi, vị thế quyền lực không bền vững và chẳng khác gì là con tin trong tay các phe phái chính trị khác nhau mà còn là tình cảnh nước Pháp bất an và bất ổn dai dẳng về chính trị và xã hội, kinh tế vẫn vô cùng ì ạch, thâm hụt ngân sách nhà nước và nợ công đều rất cao, vượt xa mức trần mà EU cho phép.

Chưa hết, những điều kiện tiên quyết để ông Lecornu cầm quyền mà Đảng Xã hội đưa ra còn khó đáp ứng hơn những điều kiện trước đây của phe cánh cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa đối với ông Bayrou. Trong số đó, quả đắng lớn nhất đối với bộ đôi Macron - Lecornu là điều kiện tăng thuế thu nhập giới giàu và trung lưu, cải cách lương hưu, nâng tuổi về hưu, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Bám giữ vào những dự án cầm quyền tâm đắc nhất và coi trọng nhất này thì hai ông Macron và Lecornu sẽ lại thất bại như thời ông Bayrou.

