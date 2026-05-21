Góc nhìn

Cam kết đồng hành mạnh mẽ

TS HUỲNH TRUNG MINH

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi khi dòng vốn bị "chôn" trong các dự án nhiều năm có cơ hội lưu thông trở lại.

 Động thái quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho 838 dự án, công trình và khu đất tồn đọng với tổng diện tích hơn 17.000 ha ở TP HCM có thể được xem là một "chiến dịch chưa từng có", kỳ vọng tác động tích cực tới kinh tế thành phố và cả nước.

Khi các dự án được gỡ khó, tái khởi động, lĩnh vực bất động sản và xây dựng sẽ phục hồi trước tiên, kéo theo sự phát triển của chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, máy móc và thị trường lao động.

Không chỉ vậy, lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi khi dòng vốn bị "chôn" trong các dự án nhiều năm có cơ hội lưu thông trở lại. Những khoản vay có nguy cơ trở thành nợ xấu sẽ được tái cơ cấu thành dòng tiền lành mạnh hơn, góp phần khơi thông tín dụng cho nền kinh tế.

Hiệu ứng lan tỏa này khó diễn ra ngay lập tức, bởi một trong những vướng mắc lớn nhất của các dự án trong lĩnh vực bất động sản là nút thắt về pháp lý. Nhiều dự án dù được đưa vào diện tháo gỡ nhưng vẫn cần thêm thời gian hoàn tất các thủ tục tiếp theo, tái khởi động thi công và khôi phục niềm tin của thị trường. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp đã bị "đuối sức" về dòng vốn sau thời gian dài chờ đợi, phải gánh lãi vay, chi phí nhân công và khấu hao tăng cao, cũng cần thời gian và cần thêm sự hỗ trợ để "trở lại đường đua".

Ở góc độ giải phóng nguồn lực đất đai và tăng thu ngân sách, việc "hồi sinh" hơn 17.000 ha đất sẽ tạo ra giá trị kinh tế rất lớn cho thành phố. Nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện thông qua tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính bổ sung và các khoản thuế phát sinh từ hoạt động xây dựng, kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra, việc khơi thông các dự án còn tạo ra hàng chục ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân thông qua các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Việc TP HCM ban hành Chỉ thị 45/CT-UBND về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài thể hiện thông điệp mạnh mẽ của chính quyền về cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là "liều thuốc" hỗ trợ đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân sau thời gian dài rơi vào trạng thái phòng thủ vì các dự án bị đình trệ kéo dài.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc thành phố xử lý minh bạch các dự án tồn đọng, kể cả các trường hợp chủ đầu tư không còn năng lực triển khai, sẽ giúp củng cố niềm tin vào tính ổn định và nhất quán của môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để việc "phá băng" những dự án tồn đọng hiệu quả, doanh nghiệp và thị trường đang chờ đợi kết quả thực chất, với quy trình tháo gỡ minh bạch, có đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng và thời hạn xử lý cụ thể cho từng nhóm dự án. Bên cạnh đó, TP HCM cần vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù ở các nghị quyết để đưa dòng vốn và nguồn lực đất đai quay trở lại nền kinh tế. Nếu làm được, sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP HCM và từ đó góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 

Đánh thức 838 dự án "vàng"

Đánh thức 838 dự án "vàng"

TPHCM đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 838 dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển

Lãnh đạo Đà Nẵng ra "tối hậu thư" với dự án gần 50 tỉ đồng kéo dài 9 năm

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu đến tháng 7 phải hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án treo gần 20 năm ở Thủ Dầu Một

(NLĐO)- Dự án khu dân cư tại Thủ Dầu Một treo gần 20 năm khiến hàng chục hộ dân chưa được tái định cư, đời sống gặp nhiều khó khăn

