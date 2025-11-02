Cảm xúc của Long Điền

Diễn viên Long Điền đang tham gia phim "Trại buôn người"

Vừa qua, diễn viên Long Điền - được biết đến qua vai Hùng phim "Bụi đời Chợ Lớn" - đã đến tham dự lễ ra mắt CLB Moto Chợ Lớn. Đến tham dự cùng người anh, Long Điền rất vui vì được gặp gỡ thêm những anh em có đam mê xe mô tô và quan trọng là tên CLB Moto Chợ Lớn cũng gắn với kỷ niệm đóng phim của anh tại Chợ Lớn thuở nào.

CLB Moto Chợ Lớn ra mắt với slogan "Minh bạch - Tôn trọng và Đoàn kết" hoạt động theo Điều lệ của Liên đoàn xe thể thao TP HCM.

Việc thành lập CLB Mô tô Chợ Lớn với số lượng ban đầu là 28 thành viên nhằm quy tụ những người đam mê xe mô tô phân khối lớn, tạo cơ hội để những người yêu xe có thể chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa văn hóa "chơi" xe phân khối lớn và lái xe an toàn.

Buổi trò chuyện thân tình cùng anh em cũng làm Long Điền nhớ lại thời gian trước kia, anh cũng rất hăng say tham gia các hoạt động võ thuật, xe mô tô phân khối lớn. Có thể nói 10 năm tạm gác lại tất cả đam mê để chu toàn hạnh phúc gia đình thì nay Long Điền đã trở lại sống cho đam mê đóng phim, võ thuật và xe mô tô.

Long Điền trở lại nghệ thuật sau 10 năm ẩn tích

Hiện tại, Long Điền đang tham gia phim "Trại buôn người", một đề tài nóng bỏng của xã hội hôm nay. Anh cảm thấy vinh dự khi trở lại phim ảnh lần này đã gặp được vai diễn hay, trong một đề tài gây nhức nhối xã hội hiện tại.

"Long Điền dành thời gian tập luyện võ mỗi ngày để có vóc dáng săn chắc mà tự tin khoe body thể thao đẹp nhất vì phim sẽ có phân cảnh rất nóng bỏng và cuồng nhiệt" - diễn viên Long Điền nói.

Long Điền cũng gởi lời cảm ơn người anh (Nguyễn Công Bình- thương hiệu KDL Bàu trắng U&ME) đã giúp anh có cơ hội trở lại với nghề diễn xuất. "Sự tin tưởng của mọi người chính là nguồn động viên lớn lao cho sự trở lại của Long Điền hôm nay" - anh nói.