Camera ghi lại khoảnh khắc khiến cả chợ run sợ bỏ chạy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Camera ghi lại khoảnh khắc khiến cả chợ run sợ bỏ chạy

Trần Thường

(NLĐO) - Trong lúc đi mua sắm ở ngôi chợ tại TP Đà Nẵng, nhiều người một phen hoảng hồn sau tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra.

Ngày 4-12, cơ quan chức năng phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng đã thông tin ban đầu về vụ nổ xảy ra tại chợ Điện Nam Trung, khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Bàn Đông.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2-12, trong lúc nhiều người đang mua sắm tại chợ Điện Nam Trung thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra khiến nhiều người giật mình hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hình ảnh này đã được camera an ninh ghi lại.

Clip: Tiếng nổ bất ngờ khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy

Trong clip khác do người dân quay bằng điện thoại cho thấy, tại khu vực phát ra tiếng nổ đồ đạc văng tung tóe, có một người phụ nữ hoảng loạn, trên mặt có dính vết máu.

- Ảnh 1.

Vụ nổ tạo ra một vết lõm trên mặt đất

Một tiểu thương tại chợ Điện Nam Trung cho biết, chiều 2-12, một phụ nữ buôn bán ven đường đã gom rác lại đốt gần chợ. Không lâu sau, tiếng nổ phát ra từ đám cháy, thu hút nhiều người đứng xem và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Tại hiện trường, vụ nổ đã tạo ra một vết lõm nhỏ trên mặt đất, nhiều lá cây và vật dụng văng xung quanh.

Theo báo cáo ban đầu của địa phương, tại khu vực xảy ra vụ nổ có mảnh vỡ nghi từ bóng đèn ti vi, không có mùi thuốc nổ. Vụ việc khiến một người bị đá văng trúng, xây xát nhẹ ở vùng mặt.

Tin liên quan

Tin vui cho người cần nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Tin vui cho người cần nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch chi tiết về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó quy định rõ số lượng hoàn thành căn hộ trong từng năm.

Vụ “hố tử thần” ở trung tâm Đà Nẵng: Tiếp tục phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đường

(NLĐO) – Một phần đường gần khu vực “hố tử thần” ở Đà Nẵng bị phong tỏa, vì phát hiện nhiều vết nứt, nguy cơ tiếp tục sụt lún.

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

(NLĐO) - Với đề xuất trên, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai trong đó có các khu tái định cư cho dân

Đà Nẵng mạng xã hội cơ quan chức năng tiếng nổ lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo