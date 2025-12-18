HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia nói F-16 không kích liên tiếp, Thái Lan khẳng định "chỉ nhắm mục tiêu quân sự"

Huệ Bình

(NLĐO) – Theo những cập nhật mới nhất, các cuộc không kích bằng F-16 của Thái Lan diễn ra dồn dập, nhắm vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Campuchia.

Tính đến chiều ngày 18-12, các báo cáo từ thực địa do tờ Khmer Times đăng tải cho thấy Không quân Thái Lan đã triển khai nhiều đợt xuất kích.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 32 phút (giờ địa phương), hai quả bom đã được thả xuống TP Serei Saophoan, thuộc tỉnh Banteay Meanchey. Chỉ 10 phút sau đó, các tiêm kích F-16 đã quay lại ném thêm 2 quả nữa (vào lúc 14 giờ 40 phút).

Đến 14 giờ 45 phút, quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng máy bay F-16 ném thêm một quả bom khác xuống Serei Saophoan, tỉnh Banteay Meanchey.

Phía Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan không chỉ không kích mà còn nã pháo dữ dội vào khu vực biên giới Banteay Meanchey. Trước tình hình này, quân đội Campuchia tuyên bố vẫn đang giữ vững vị thế, duy trì cảnh giác cao độ và bắn trả quyết liệt để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

F-16 Thái Lan dội bom liên tiếp, Campuchia báo động đỏ - Ảnh 1.

Các cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan diễn ra dồn dập. Ảnh: The Nation

Về phía Thái Lan, Quân khu 1 xác nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự tại Poipet - trung tâm kinh tế trọng điểm của Campuchia nằm đối diện huyện Aranyaprathet (tỉnh Sa Kaeo).

Thái Lan khẳng định đợt tấn công này là phản ứng cần thiết trước "các hoạt động chuyển quân bất thường" của Campuchia, vốn bị coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Thái Lan.

Các nguồn tin từ Quân khu 1 Thái Lan cho biết mục tiêu không nằm ở trung tâm thành phố mà ở các khu vực sâu hơn, nơi đặt hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 và các điểm tập kết quân sự của Campuchia.

F-16 Thái Lan dội bom liên tiếp, Campuchia báo động đỏ - Ảnh 2.

Quân khu 1 Thái Lan xác nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự tại TP Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia. Ảnh: The Nation

Trước đó vào lúc 13 giờ cùng ngày, các tiêm kích F-16 của Không quân Thái Lan đã ném bom vào một căn cứ quân sự Campuchia nằm trên Quốc lộ 58, gần khu vực Stung Bot, Poipet. Theo tờ The Nation, cuộc không kích nhắm thẳng vào một kho vũ khí và tòa nhà điều hành các hoạt động lừa đảo.

Bên cạnh xung đột trên bộ, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã nâng báo động an ninh lên mức cao nhất tại các giàn khoan khí đốt ngoài khơi Vịnh Thái Lan.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều máy bay không người lái (drone) lạ bị phát hiện lượn lờ quanh các cụm khai thác quan trọng của Tập đoàn Chevron và Công ty Thăm dò và Khai thác PTT (PTTEP) vào tuần trước - theo The Nation.

Người phát ngôn Hải quân Thái Lan cho biết đã triển khai máy bay trinh sát và tàu tuần tra trong bán kính 10 km quanh các giàn khoan để bảo vệ lợi ích năng lượng quốc gia.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia đã chính thức thông báo tình hình cho người dân, lên án các hành động xâm nhập của Thái Lan và khẳng định quân đội nước này sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự quốc gia.

Chính phủ Thái Lan khẳng định các đợt tấn công chỉ giới hạn trong phạm vi quân sự, cố gắng tránh gây thương vong cho dân thường.

Campuchia tiêm kích F-16 biên giới Campuchia Thái Lan biên giới Campuchia - Thái Lan
